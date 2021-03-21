Колиска цивілізацій. Особливості поїздки в "іншу" Туреччину біля сирійського кордону

Месопотамія – місце народження людської цивілізації. На уроках історії в школі ми вивчали Месопотамію як регіон Дворіччя (або Межиріччя), оскільки вона розташовувалася між ріками Тигром і Євфратом. Цим землям налічується понад 12 тисяч років.

На карті сучасного світу Месопотамія розташована на кордонах чотирьох держав – Східної Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану. Я вибрала для відвідування частину Месопотамії, яка розташована на Сході Туреччини поблизу кордону з Сирією.

Месопотамія: як дістатися?

Є кілька варіантів авіаперельотів: аеропорти Шанліурфа або Газіантеп. На жаль, прямих рейсів з Києва немає. Тому я купила квиток у Turkish Airlines зі зручною пересадкою в Стамбулі. І, щоб уникнути зайвих транзитів, я прилетіла в аеропорт Шанліурфи, а поверталася з Газіантепу.

Віза для туру не потрібна. Достатньо броні квитка та готелю.

Фото: До Месопотамії краще їхати з кінця березня по червень та з вересня по листопад (facebook.com/kazakovamaryna)

Сезонність та погода

Я рекомендую відвідувати Месопотамію в період з кінця березня до червня та з вересня по листопад.

Влітку температура повітря в деяких регіонах може досягати +50 градусів, що не дуже комфортно для екскурсій. А взимку на горі Немрут Даг випадає сніг і буде досить прохолодно.

Населення і мова

Це багатонаціональний регіон. Основна частина населення - турки та курди. Поряд з ними живуть ассирійці.

В останні роки з'явилося багато біженців - сирійців. У Туреччині є спеціальна державна програма, яка надає їм житло, навчання та матеріальну допомогу.

Попри те, що місцеві жителі досить "гарячі", в цілому регіон безпечний для туристів. За умови дотримання деяких правил, про які я обов'язково розповім.

Фото: Месопотамія – багатонаціональний регіон c автентичною архітектурою (pixabay.com)

Місцеві розмовляють турецькою, курдською, ассирійською мовами. З англійською тут проблема. У великих містах та в готелях з мовою нюансів не буде. Але ось на ринках, місцевих кафе і в магазинах англійською мало хто говорить.

А про російську та українську мови тут практично не чули. Тому спілкування самостійних мандрівників відбувається мовою жестів, або - гугл-перекладач у допомогу!

Особливості регіону: авто на прокат брати не варто

Месопотамія – не абсолютно безпечний регіон для того, щоб брати авто напрокат і досліджувати околиці.

Бували випадки розбитого скла в орендованих авто. І не рідкісні випадки крадіжок. Не обов'язково, що це станеться з кожним, але попереджений - значить озброєний.

Фото: У Месопотамії варто брати тур у супроводі гіда (pixabay.com)

Я - фанат оренди авто напрокат і самостійного дослідження регіону. Але Месопотамія – не той випадок. Тому я вибрала тур у міні-групі з російськомовним гідом. Наш гід Ахмет живе в Анталії й спеціально приїжджав під тур. Труднощів у спілкуванні з населенням не було.

У цілому регіон Месопотамії не спеціалізується на турах для слов'янських народів. Тут складно знайти російськомовного гіда, тільки - англомовний та турецькомовний. Якщо ви не любитель групових турів, то беріть тур з індивідуальним супроводом гіда.

Чи варто їхати під час пандемії?

В нашій групі було чотири пенсіонери (група ризику). Не поспішайте посміхатися – один з пенсіонерів відвідав понад 125 країн світу. Решта "бабусь" - по 20-30 країн кожна. Нормальний рівень! Вся група після поїздки повернулася здоровою.

Фото: Давня Месопотамія (wikipedia.org)

В Туреччині - абсолютне дотримання правил ВООЗ для туристів. У готелях, кафе, музеях - дотримуються дистанції. Дезінфектори є на кожному кроці. А от маску навіть на вулиці обов'язково носити.

Як ви вже зрозуміли, ризик заразитися при дотриманні всіх норм – мінімальний.

Незвичні факти про регіон

Стародавні месопотамці винайшли писемність – знаменитий клинопис.

Всі ми знаємо, що у хвилині - 60 секунд. А хто це придумав? Теж вони. І календар також винайшли першими!

Шанліурфа – теперішнє у минулому

Шанліурфа – місце, з якого почалася подорож. У цьому місті можна бути перед очима і, згорнувши в вуличку, непомітно сховатися подалі від очей.

Фото: Шанліурфа – одна зі знакових локацій Месопотамії (pixabay.com)

Основна визначна пам'ятка - озеро пророка Авраама. Сюди приїжджають паломники як мусульманські, так і християнські. Озеро стало відомим після випадку, коли цар Німрод наказав поклонятися ідолам. А пророк Авраам був єдиним, хто відмовився це робити. І за наказом царя його кинули у вогонь.

На місці, де було полум'я, утворилося озеро. А замість каміння попливли карпи. Також рекомендую відвідати печеру, де жив той самий біблійний Авраам.

Фото: Шанліурфа - місто і район на південному сході Туреччини (wikipedia.org)

У Шанліурфі я відвідала археологічний музей Халеплібахче. Це не просто музей: тут знаходиться найдавніша статуя у світі, яка збереглася до наших часів. Її вік становить приблизно 11500 років. Музей захоплюючий, поряд з експонатами стоять воскові фігури людей і демонструють, як артефакти використовувалося в побуті.

Поруч розташований музей мозаїки, який я теж рекомендую відвідати. Примітний тим, що тут зберігається перше в світі зображення Христа в мозаїці. Тут зібрані й давньоримські мозаїки із зображеннями міфологічних героїв.

Гебеклі-Тепе, або загадка світу

Наступний пункт маршруту - мегалітичний комплекс Гебеклі-Тепе, який внесений до спадщини ЮНЕСКО. Примітний тим, що побудований на 7 000 років раніше за єгипетські піраміди. Але для чого його будували і як використовували - поки залишається загадкою.

В таких місцях складно повірити, як багато подій минуло між нашими поколіннями. З вершини Гебеклі-Тепе видно кордон Сирії – до неї всього 5 кілометрів, і навіть у повітрі відчувалася напруга.

Фото: Гебеклі-Тепе – один із найвідоміших і найдавніших храмових комплексів регіону (wikipedia.org)

Дара: підземні цистерни

В Месопотамії можна відвідати древнє античне місто Дара. На території розкопок збереглися скельні гробниці, храми, господарські приміщення і підземні цистерни для зберігання води. Поки ще ведуться розкопки, але відкрито не більше 10% міста.

Це місце підходить для фотосесій за рахунок контрасту споруд з жовтої глини на тлі блакитного неба. Як "інсталокація" – супер!

Фото: Дару - візантійська фортеця на півночі Месопотамії (wikipedia.org)

Мій список MUST VISIT в Месопотамии

Покататися на кораблику затонулим містом-привидом Халфеті;

Побачити найдревнішу статую на землі. Приблизний вік - 11500 років;

Зустріти захід сонця або світанок на містичный горі Немрут Даг;

Відвідати мегалітичний комплекс Гебеклі-Тепе, старший за єгипетські піраміди на 7 тисяч років;

Побувати на шаманському обряді зняття назара (пристріту) у Харрані;

Побачити оригінал мозаїки "Циганка", яка "проводжає" поглядом, де б не стояв;

Пройтися давньоримським мостом Джендере, який до сір працює. Так, це не Шулявський міст - цей будували стародавні римляни!

Поміряти ассірійські вбрання в місті Харран;

Спостерігати, як роблять посуд, взуття та сувеніри на ринку handmade в Газіантепі.

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Фото: На карті сучасного світу Месопотамія розташована на кордонах чотирьох держав – Східної Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану (pixabay.com)

Їхати в Месопотамію чи ні – вирішувати вам. Але якщо зважилися, рекомендую взяти гіда. Тут кожен камінь несе свою історію. І якщо не розуміти її суті, то це просто шматок гірської породи.

Після Месопотамії я пошкодувала про одне: чому я раніше сюди не приїхала. Це Мекка справжніх мандрівників, до числа яких я відношуся! Ну а в наступних публікаціях розповім вам про інші цікаві місця цього регіону.

Нагадаємо, у Туреччині у квітні можна відпочити рекордно дешево.

Крім того, стало відомо, яка курортна країна незабаром відкриється для туристів.