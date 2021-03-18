Вже у червні: ще одна курортна країна незабаром відкриється для туристів

Мандрівників на Балі будуть селити в "зелених зонах"

Одна з найкрасивіших туристичних локацій Азії – острів Балі – може відкритися для туристів вже у червні. Про такі плани заявляє уряд Індонезії.

Міністр туризму Індонезії Сандіага Уно заявив, що уряд планує відкрити свої кордони для міжнародного туризму в середині 2021 року, якщо ситуація з пандемією COVID-19 покращиться, повідомляє індонезійське видання tempo.co.

"Я цитую президента, якщо цифри будуть перебувати під контролем, якщо ми всі будемо слухняні і домовимося про взаємнысть з іншими країнами, то сподіваємося, що в червні або липні ми зможемо почати приймати іноземних туристів", - сказав міністр на зустрічі з представниками Індонезійської асоціації готелів і ресторанів (PHRI) 18 березня.

Мета – вакцинувати більшість населення

Уряд, за словами Сандіага Уно, прискорює програму вакцинації на курортному острові Індонезії, на якому проживає 4,3 млн чоловік. У планах – прищепити 1,2 мільйона працівників туристичного сектора острова.

Фото: Краєвиди на Балі (pixabay.com)

Це допоможе відновити довіру до туристичної сфери на Балі, який є кращим національним напрямком.

"На Балі поставлено завдання вакцинувати 2-2,5 мільйона чоловік до липня", - сказав міністр.

Він також згадав, що його офіс і пов'язані з ним сторони завершують роботу над схемою "бульбашки" подорожей або організацією коридору перед тим, як представити її президенту на загальнонаціональних зборах.

Президент країни Джоко Відодо під час візиту на Балі на цьому тижні заявив про свій намір поступово відновити туристичний сектор острова після того, як статистика COVID-19 в провінції почне вирівнюватися.

Зелені коридори і 5-річні візи для туристів

Влада також представила потенційні плани щодо "зелених зон" на Балі, дозволених для відвідування і проживання мандрівників.

Фото: Пляжі на Балі (pixabay.com)

Раніше заявлялося, що туристів на острів Балі будуть пускати з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID або паспортом вакцинації, повідомляло ABC News.

Так званий "безковідний" або "зелений коридор" збираються відкрити для туристів з окремих країн, щоб дозволити їм відвідати певні частини й локації острова Балі. Згідно з планом створення "безкоронавірусного коридору", туристів спочатку будуть приймати в п'яти курортних районах острова:

- Нуса-Дуа;

- Куті;

- Санурі;

- Убуді;

- Нуса-Пеніді;

Наприклад, Нуса-Дуа на південному березі - перший район, який може вважатися "зеленою зоною", тому що він може бути ізольований від решти острова - і це робить його ідеальною оазою для вакцинованих.

Фото: Храм в Убуді на Балі (pixabay.com)

Також у міністерстві туризму вирішили видавати туристам 5-річні візи. Такі довготермінові візи, за словами Сандіага, призначені спеціально для ділових мандрівників і туристів, що працюють, включаючи "цифрових кочівників", які мають намір проводити в Індонезії три або чотири місяці на рік.

Згідно з планом, для такої візи кожна людина має внести заставу у розмірі 1 млрд рупій (69 тис. доларів) або 2,5 мільярда рупій для всієї своєї родини. Власникам віз також буде дозволено вести інвестиційну діяльність в Індонезії.

До пандемії курортний острів жив за рахунок міжнародного туризму. Ще торік міжнародні місії повідомляли, що через локдаун місцеве населення опинилося на межі голоду. У зв'язку з цим уряд запропонував програму пільгового кредитування туристичного бізнесу.

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