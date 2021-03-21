Колыбель цивилизаций. Особенности поездки в "другую" Турцию возле сирийской границы

Месопотамия – место рождения человеческой цивилизации. На уроках истории в школе мы изучали Месопотамию как регион Двуречья (или Междуречья), поскольку она располагалась между реками Тигром и Евфратом. Этим землям насчитывается более 12 тысяч лет.

На карте современного мира Месопотамия расположена на границах четырех государств – Восточной Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Я выбрала для посещения часть Месопотамии, которая расположена на Востоке Турции возле границы с Сирией.

Месопотамия: как добраться?

Существует несколько вариантов авиаперелетов: аэропорты Шанлыурфа или Газиантеп. К сожалению, прямых рейсов из Киева нет. Поэтому я купила билет у Turkish Airlines с удобной стыковкой в Стамбуле. И во избежание лишних транзитов я прилетела в аэропорт Шанлыурфы, а возвращалась из Газиантепа.

Виза для тура не нужна. Достаточно брони обратного билета и отеля.

Фото: В Месопотамию лучше ехать с конца марта до июня и с сентября по ноябрь (facebook.com/kazakovamaryna)

Сезонность и погода

Я рекомендую посещать Месопотамию в период с конца марта до июня и с сентября по ноябрь.

Летом температура воздуха в некоторых регионах может достигать +50 градусов, что не очень комфортно для экскурсий. А зимой на горе Немрут Даг выпадает снег и будет достаточно прохладно.

Население и язык

Регион - многонациональный. Основная часть населения - турки и курды. Наряду с ними живут ассирийцы.

В последние годы здесь появилось много беженцев - сирийцев. В Турции есть специальная государственная программа, которая предоставляет им жилье, обучение и материальную помощь.

Несмотря на то, что местные жители достаточно "горячие", в целом регион безопасен для туристов. При условии соблюдения некоторых правил, о которых я обязательно расскажу.

Фото: Месопотамия – многонациональный регион c аутентичной архитектурой (pixabay.com)

Местные разговаривают на турецком, курдском, ассирийском языках. С английским здесь проблема. В больших городах и в отелях с этим нюансов не будет. Но вот на рынках, местных кафе и в магазинах на английском мало кто говорит.

А о русском и украинском языках здесь практически не слышали. Поэтому общение самостоятельных путешественников происходит на языке жестов, или - гугл-переводчик в помощь!

Особенности региона: авто на прокат брать не стоит

Месопотамия – не абсолютно безопасный регион для того, чтоб брать авто напрокат и исследовать окрестности.

Бывали случаи разбитых стекол в арендованных авто. И не редки случаи воровства. Не обязательно, что это произойдет с каждым, но предупрежден - значит вооружен.

Фото: В Месопотамии стоит брать тур в сопровождении гида (pixabay.com)

Я - фанат аренды авто напрокат и самостоятельного исследования региона. Но Месопотамия – не тот случай. Поэтому я выбрала тур в мини-группе с русскоязычным гидом. Наш гид Ахмет живет в Анталии и специально приезжал под тур. Трудностей в общении с населением не было.

В целом регион Месопотамии не специализируется на турах для славянских народов. Здесь сложно найти русскоязычного гида, только - англоязычный и турецкоязычный.

Если вы не любитель групповых туров, то берите тур с индивидуальным сопровождением гида.

Стоит ли ехать во время пандемии?

В нашей группе было четыре пенсионера (группа риска). Не торопитесь улыбаться – один из пенсионеров посетил более 125 стран мира. Остальные "бабушки" - по 20-30 стран каждая. Нормальный уровень! Вся группа после поездки вернулась здоровой.

Фото: Давняя Месопотамия (wikipedia.org)

В Турции - абсолютное соблюдение правил ВОЗ для туристов. В отелях, кафе, музеях соблюдается дистанция. Дезинфекторы есть на каждом шагу. Но вот маску даже на улице обязательно носить.

Как вы уже поняли, риск заразиться при соблюдении всех норм – минимальный.

Необычные факты о регионе

Древние месопотамцы изобрели письменность – знаменитую клинопись.

Все мы знаем, что в минуте 60 секунд. А кто это придумал? Тоже они. И календарь тоже изобрели первыми!

Шанлыурфа – настоящее в прошлом

Шанлыурфа – место, с которого началось путешествие. В этом городе можно быть на виду и, свернув в улочку, незаметно скрыться от глаз.

Фото: Шанлыурфа – одна из знаковых локаций Месопотамии (pixabay.com)

Основная достопримечательность - озеро пророка Авраама. Сюда приезжают паломники как мусульманские, так и христианские. Озеро стало известным после случая, когда царь Нимрод приказал поклоняться идолам. А пророк Авраам был единственный, кто отказался это делать. И по приказу царя его бросили в огонь.

На месте, где было пламя, образовалось озеро. А вместо камней поплыли карпы. Также рекомендую посетить пещеру, где жил тот самый библейский Авраам.

Фото: Шанлыурфа - город и район на юго-востоке Турции (wikipedia.org)

В Шанлыурфе я посетила археологический музей Халеплибахче. Это не просто музей: здесь находится самая древняя статуя в мире, которая сохранилась до наших времен. Ее возраст составляет приблизительно 11500 лет. Музей увлекательный, рядом с экспонатами стоят восковые фигуры людей и демонстрируют, как артефакты использовалось в быту.

Рядом расположен мозаики, который я тоже рекомендую посетить. Примечательный тем, что здесь хранится первое в мире изображения Христа в мозаике. Здесь собраны и древнеримские мозаик с изображениями мифологических героев.

Гебекли-Тепе, или загадка мира

Следующий пункт маршрута - мегалитический комплекс Гебекли-Тепе, который внесен в наследие ЮНЕСКО. Примечательный тем, что построен на 7 000 лет раньше египетских пирамид. Но для чего его строили и как использовали - пока остается загадкой.

В таких местах сложно поверить, как много событий прошло между нашими поколениями. С вершины Гебекли-Тепе видно границу Сирии – до нее всего 5 километров, и даже в воздухе чувствуовалось напряжение.

Фото: Гебекли-Тепе – один из самых известных и давних храмовых комплексов региона (wikipedia.org)

Дара: подземные цистерны

В Месопотамии можно посетить древний античный город Дара. На территории раскопок уцелели скальные гробницы, храмы, хозяйственные помещения и подземные цистерны для хранения воды. Пока еще ведутся раскопки, но открыто не более 10% города.

Это место подходит для фотосессий за счет контраста сооружений из желтой глины на фоне голубого неба. Как "инсталокация" – супер!

Фото: Дара - византийская крепость на севере Месопотамии (wikipedia.org)

Мой список MUST VISIT в Месопотамии

Прокатиться на кораблике по затонувшему городу-призраку Халфети;

Увидеть самую древнюю статую на земле. Приблизительный возраст - 11500 лет;

Встретить закат или рассвет на мистической горе Немрут Даг;

Посетить мегалитический комплекс Гебекли-Тепе, который старше египетских пирамид на 7 тысяч лет;

Побывать на шаманском обряде снятия назара (сглаза) в Харране;

Увидеть оригинал мозаики "Циганка", которая "провожает" взглядом, где бы не стоял;

Пройтись по древнеримскому мосту Джендере, который до сир работает. Да, это не Шулявский мост - этот строили древние римляне!

Померять ассирийские наряды в городе Харран;

Наблюдать, как делают посуду, обувь и сувениры на рынке handmade в Газиантепе.

Фото: На карте современного мира Месопотамия расположена на границах четырех государств – Восточной Турции, Сирии, Ирака и Ирана (pixabay.com)

Самые читаемые новости Украину накроют снегопады: куда вернется зима

Ехать в Месопотамию или нет – решать вам. Но если решились, рекомендую взять гида. Здесь каждый камень несет свою историю. И если не понимать ее сути, то это просто кусок горной породы.

После Месопотамии я пожалела об одном: почему я раньше сюда не приехала. Это Мекка истинных путешественников, к числу которых я отношусь! Ну а в следующих публикациях расскажу вам о других интересных местах этого региона.

Напомним, в Турции в апреле можно отдохнуть рекордно дешево.

Кроме того, стало известно, какая курортная страна вскоре откроется для туристов.