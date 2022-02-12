Захоплюючі панорами та вілли посеред лісу. Найбільш вражаючі будинки світу за версією Airbnb

На відомому порталі Airbnb склали рейтинг найпопулярніших в Instagram місць для проживання за 2021 рік.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Рейтинг складено на основі аналізу та оцінок користувачів в Instagram. До списку увійшли десять найпопулярніших будинків, які обирали туристи протягом 2021 року. лідером став незвичайний трикутний будинок з А-подібною рамою, розташований у штаті Юта, США.

Для багатьох мандрівників важливо жити у гарному місці. Це їхнє джерело натхнення. Туристи з різних країн обирали будинки незвичайної форми на Юті, до чарівного виду на ферму 18 століття у Франції. Рейтинг складено на основі аналізу та оцінок користувачів в Instagram.

Фото: Будинок Zion EcoCabin у штаті Юта, США (facebook.com/seeseeksleep)

1. Zion EcoCabin (Хілдейл, Юта, США)

Найпопулярніша фотографія в Instagram у 2021 присвячена саме цьому краєвиду. Панорама, що захоплює Сіонських гір, зроблена з високої точки огляду будинку з А-подібною рамою. Вартість - 6 314 гривень на 1 особу за одну ніч.

2. Raven Rock Treehouse (Флетчер, Північна Кароліна, США)

Будинок на дереві Raven Rock, описаний господарем як "радикальна автономна терапія", розташований на деревах біля заповідника дикої природи.

3. Вороння гніздо (Монте-Ріо, Каліфорнія, США)

Готель Crow's Nest розташований високо в секвойях Монте-Ріо. З висоти пташиного польоту відкривається вид на давні риштування, що оточують готель.

4. The Kingdom A-frame (Берк, Вірджинія, США)

Цей мальовничий готель A-Frame, збудований у 1968 році, розташований за кілька хвилин ходьби від Королівських стежок, гори Берк та озера Віллоубі.

5. The Woodlands House (Сенді, Орегон, США)

Будинок Woodlands House розташований серед старого приватного лісу. До послуг гостей дві відкриті тераси, оточені високими соснами.

6. Вілла Амальфі (Тулум, Мексика)

Ця чудова сучасна вілла і величезними вікнами та просторими приміщеннями.

7. Елінг Марінер (Бєлград, Сербія)

Сьомим у списку є цей приголомшливий елінг, пришвартований у злиття річок Сави та Дунаю у Белграді.

8. Maison Lafleur (Ле Віньо, Франція)

Цей традиційний дерев'яний фермерський будинок оточений віковими дубами 18 століття. Після нещодавньої реконструкції додали басейн з підігрівом.

9. Hermosa Cabaña (Мінерал-дель-Чіко, Ідальго, Мексика)

Цей дерев'яний будинок, розташований у лісі неподалік гірських сіл Мінерал-дель-Чіко та Мінерал-дель-Монте.

10. Historic Guesthouse and Gardens (Марієтта, Джорджія, США)

Насолоджуйтесь ранковою кавою в оранжереї колишнього будинку двох губернаторів Джорджії.



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