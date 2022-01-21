Яскраві локації для Instagram: названо найкрасивіші п'ятизіркові готелі у світі
Користувачі відзначили Burj Al Arab майже 2,5 млн разів, що стало абсолютним рекордом
Знаменитий готель Burj Al Arab в Дубаї названий найкрасивішим п'ятизірковим готелем у світі, гідним соціальної мережі Instagram, повідомляє The National.
Рейтинг склав онлайн-ресурс Money.co.uk, на основі аналізу понад 10 млн хештегів різних готелів у соціальній мережі. З них Burj Al Arab був відзначений користувачами у соціальній мережі майже 2,5 мільйона разів і готель посів перше місце у рейтингу.
"Попри те, що готель Burj Al Arab Jumeirah офіційно вважається п'ятизірковим, його нерідко називають семзірковим завдяки його екстравагантності. Гостям пропонують трансфер на Rolls-Royce, меню подушок та нескінченні можливості для фотографування", — йдеться у повідомленні онлайн-ресурсу.
Фото: Готель Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)
На другому місці в рейтингу готель Soneva Jani на Мальдівах, який має 415 461 хештег. Bellagio у Лас-Вегасі, The Plaza у Нью-Йорку та The Beverly Hills Hotel у Каліфорнії посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно.
5 найкрасивіших готелів у світі
- Burj Al Arab, Дубай;
- Soneva Jani, Мальдіви;
- Bellagio, Лас-Вегас;
- The Plaza, Нью-Йорк;
- The Beverly Hills Hotel, Каліфорнія.
Крім цього експерти склали рейтинг найкрасивіших готелів по регіонах (за кількістю хештегів в Instagram станом на грудень 2021 року). На Близькому Сході вісім з десяти кращих готелів розташовані в Дубаї, включаючи Burj Al Arab і Palazzo Versace, за якими слідують Jumeirah Al Naseem, Taj Dubai та Park Hyatt Dubai у наступних трьох місцях.
Фото: Номер у готелі Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)
10 наймальовничіших готелів на Близькому Сході
- Бурдж-аль-Араб, Дубай (2 428 501)
- Палаццо Версаче, Дубай (43 615)
- Джумейра Аль-Насім, Дубай (28 487)
- Тадж Дубай (23 510)
- Парк Хаятт Дубай (14 710)
- Le Royal Meridien Beach Resort and Spa, Дубай (14 125 осіб)
- Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah (11 982)
- Курорт St Regis Saadiyat Island, Абу-Дабі (9 351)
- Палац Аль-Бустан, Маскат (9097)
- W Дубай – Пальма, Дубай (8919)
Фото: Готель Burj Al Arab в Дубаї (facebook.com/burjalarab)
Бурдж-ель-Араб ("Арабська башта", Burj Al Arab) — розкішний готель в Дубаї, ОАЕ. Висота 60-поверхового готелю становить 321 метр. Будівництво готелю розпочалося в 1994 році й для відвідувачів був відкритий 1 грудня 1999 року. Burj Al Arab розташований посеред моря на відстані 280 метрів від берега, та з'єднаний з ним за допомогою моста.
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