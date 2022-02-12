Захватывающие панорамы и виллы посреди леса. Самые впечатляющие дома мира по версии Airbnb

На известном портале Airbnb составили рейтинг самых популярных в Instagram мест для проживания за 2021 год.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Рейтинг составлен на основе анализа и отметок пользователей в Instagram. В список вошли десять самых популярных домов, которые выбирали туристы на протяжении 2021 года. лидером стал необычный треугольный дом с А-образной рамой, расположенный в штате Юта, США.

Для многих путешественников важно жить в красивом месте. Это их источник вдохновения. Туристы с разных стран выбирали дома необычной формы на Юте, до очаровательного вида на ферму 18-го века во Франции. Рейтинг составлен на основе анализа и отметок пользователей в Instagram.

Фото: Дом Zion EcoCabin в штате Юта, США (facebook.com/seeseeksleep)

1. Zion EcoCabin (Хилдейл, Юта, США)

Самая популярная фотография в Instagram в 2021 году посвящена именно этому виду. Захватывающая дух панорама Сионских гор, сделанная с возвышенной точки обзора дома с А-образной рамой. Стоимость - 6 314 гривен на 1 человека за ночь.



2. Raven Rock Treehouse (Флетчер, Северная Каролина, США)

Дом на дереве Raven Rock, описанный хозяином как "радикальная автономная терапия", расположен на деревьях возле в заповеднике дикой природы.

3. Воронье гнездо (Монте-Рио, Калифорния, США)

Отель Crow's Nest расположен высоко в секвойях Монте-Рио. С высоты птичьего полета открывается вид на давние леса, окружающие отель.

4. The Kingdom A-frame (Берк, штат Вирджиния, США)

Этот живописный отель A-Frame, построенный в 1968 году, расположен в нескольких минутах ходьбы от Королевских троп, горы Берк и озера Уиллоуби.

5. The Woodlands House (Сэнди, Орегон, США)

Дом Woodlands House расположен среди старого частного леса. К услугам гостей две открытые террасы, окруженные высокими соснами.

6. Вилла Амальфи (Тулум, Мексика)

Эта великолепная современная вилла и огромным окнами и просторными помещениями.

7. Эллинг Маринер (Белград, Сербия)

Седьмым в списке является этот потрясающий эллинг, пришвартованный у слияния рек Савы и Дуная в Белграде.

8. Maison Lafleur (Ле Виньо, Франция)

Традиционный деревянный фермерский дом, окруженный вековыми дубами, 18 века. После недавней реконструкции добавили бассейн с подогревом.

9. Hermosa Cabaña (Минерал-дель-Чико, Идальго, Мексика)

Этот деревянный дом, расположенный в лесу недалеко от горных деревень Минерал-дель-Чико и Минерал-дель-Монте.

10. Historic Guesthouse and Gardens (Мариетта, Джорджия, США)

Насладитесь утренним кофе в оранжерее бывшего дома двух губернаторов Джорджии.

Напомним, ранее были названы самые красивые пятизвездочные отели.