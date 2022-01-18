МАУ зупинила польоти відразу за двома маршрутами: що відомо

Українська авіакомпанія МАУ кілька днів тому зупинила регулярні польоти з аеропорту Бориспіль відразу у два міста — Афіни й Тбілісі. До такого висновку прийшли у виданні Avianews, проаналізувавши дані онлайн-радару для відстежування польотів flightradar24.com.

"Згідно з даними онлайн-радара flightradar24.com, останній рейс з Києва до Афін PS353 літак МАУ виконав 11 січня, рейс Київ-Тбілісі PS511 — 16 січня. У системі бронювання найближчі дати, на які доступні авіаквитки МАУ на ці напрямки — 4 березня для рейсів Київ-Тбілісі та 1 березня для рейсів Київ-Афіни (уточнена дата за маршрутом Київ-Афіни)", — йдеться в повідомленні.

При цьому видання відправило запит в авіакомпанію МАУ з проханням прояснити ситуацію із зупинкою перельотів у два міста, проте на момент публікації новини прес-служба коментар не надала. У Avianews пообіцяли опублікувати відповідь, коли її отримають.

У профільному ЗМІ припускають, що причиною рішення МАУ піти з двох маршрутів могла стати конкуренція з боку інших авіаперевізників на тлі зниженого попиту взимку.

"Наприклад, польоти з Києва до Афін здійснюють два великих європейських лоукостери Ryanair і Wizz Air, які можуть запропонувати нижчі ціни на авіаквитки та компенсувати їх за рахунок більш прибуткових маршрутів. Лінію Київ-Тбілісі обслуговують українські бюджетні авіакомпанії SkyUp і Bees Airline. Навіть при однаковій вартості квитків з МАУ, вони пропонують більш зручний для пасажира продукт", - пишуть у публікації.

Судячи з розкладу польотів МАУ, на лінії Київ-Тбілісі передбачався приліт до Грузії о першій годині ночі та виліт назад в Україну о 7 ранку.

"Даний графік призначений для формування транзитних потоків в аеропорту "Бориспіль". Однак на цей момент кількість пересадок в Києві зменшилася до мінімуму. У нових умовах ринку такий графік менше підходив для прямих пасажирів, які хотіли б відвідати Грузію з метою туризму", — йдеться у новині.

Раніше ми писали, що Ryanair скасовує шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року.

Також раніше українська авіакомпанія Air Ocean різко скасувала всі перельоти.