МАУ остановила полеты сразу по двум маршрутам: что известно

Украинская авиакомпания МАУ несколько дней назад остановила регулярны полеты из Аэропорта Борисполь сразу в два города — Афины и Тбилиси. К такому выводу пришли в издании Avianews, проанализировав данные онлайн-радара для отслеживания перелетов flightradar24.com.

"Согласно данным онлайн-радара flightradar24.com, последний рейс из Киева в Афины PS353 самолет МАУ выполнил 11 января, рейс Киев-Тбилиси PS511 — 16 января. В системе бронирования самые ближайшие даты, на которые доступны авиабилеты МАУ на эти направления — 4 марта для рейсов Киев-Тбилиси и 1 марта для рейсов Киев-Афины (уточнена дата по маршруту Киев-Афины)", — говорится в сообщении.

При этом издание отправило запрос в авиакомпанию МАУ с просьбой прояснить ситуацию с остановкой перелетов в два города, однако на момент публикации новости пресс-служба комментарий не предоставила. В Avianews пообещали опубликовать ответ, когда его получат.

В профильном СМИ допускают, что причиной решения МАУ уйти с двух маршрутов могла стать конкуренция со стороны других авиаперевозчиков на фоне сниженного спроса зимой.

"Например, полеты из Киева в Афины совершают два крупных европейских лоукостера Ryanair и Wizz Air, которые могут предложить более низкие цены на авиабилеты и компенсировать их за счет более прибыльных маршрутов. Линию Киев-Тбилиси обслуживают украинские бюджетные авиакомпании SkyUp и Bees Airline. Даже при одинаковой стоимости билетов с МАУ, они предлагают более удобный для пассажира продукт", — пишут в публикации.

Судя по расписанию полетов МАУ, на линии Киев-Тбилиси предусматривался прилет в Грузию в час ночи и вылет обратно в Украину в 7 утра.

"Данный график предназначен для формирования транзитных потоков в аэропорту "Борисполь". Однако на данный момент количество пересадок в Киеве уменьшилось до минимума. В новых условиях рынка такой график меньше подходил для прямых пассажиров, которые хотели бы посетить Грузию с целью туризма", — говорится в новости.

Ранее мы писали, что Ryanair отменяет шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.

Также ранее что украинская авиакомпания Air Ocean резко отменила все перелеты.