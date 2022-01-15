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Українська авіакомпанія різко припинила всі польоти: що відомо

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Субота 15 січня 2022 20:26
Українська авіакомпанія різко припинила всі польоти: що відомо Фото: Літак компанії Air Ocean Airlines (wikimedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У Air Ocean Airlines обіцяють повернути гроші за куплені раніше квитки

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, створена у 2021 році та яка розвивала внутрішні рейси, 15 січня заявила про зупинку всіх польотів. Про це повідомляється на сайті компанії.

Рішення про зупинку рейсів в Air Ocean Airlines пояснюють тим, що поставка нових літаків затримується, а тим часом на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 необхідно провести планове технічне обслуговування.

Перші повідомлення про скасування рейсів пасажири почали отримувати 14 січня - всього за один день до офіційної зупинки всіх польотів, пишуть в Avianews.

У своїй заяві Air Ocean Airlines пообіцяли повернути гроші за придбані раніше квитки. Пасажири, які захочуть перенести виліт за невикористаним квитком на іншу дату, отримають знижку 50% на покупку наступного квитка.

Перший рейс Air Ocean Airlines здійснила 21 листопада 2021 року. Флот авіакомпанії складався з двох літаків Ан-148. Раніше компанія запустила рейси з Києва в Запоріжжя, Львів, Чернівці, Харків, зі Львова в Запоріжжя, а також Харків.

Сьогоднішні рейси авіакомпанії Air Ocean вже скасовано, а квитки у продажу на найближчі два місяці відсутні.

"Таке різке скасування рейсів може свідчити про фінансові проблеми, оскільки якщо справжня причина в плановому технічному обслуговуванні літаків, то про це було відомо заздалегідь", — припускають в Avianews.

Зазначимо, раніше були названі найпопулярніші маршрути авіарейсів в Україні.

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