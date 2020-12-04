ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Масштабні зміни: чи подорожчають тури через нові правила для туркомпаній

Автор: Ольга Маджумдар

Ціни на путівки мають бути вказані у гривнях

Туристичні оператори повинні будуть рекламувати тури тільки з цінами в гривнях. Таке рішення ухвалили в Антимонопольному комітеті України.

У 10 найбільших туристичних компаній є 10 днів, щоб виправити ціни на тури на своїх сайтах. За рішенням АМКУ, інформація про вартість путівок повинна містити ціни в гривнях, без використання "внутрішнього курсу валют".

Про рекомендації туроператорам і відкриття проти них справи повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.

Як нововведення вплине на туристів і на що потрібно звертати увагу при купівлі путівок, розбиралося РБК-Україна.

Фото: Туристи в Хорватії (pixabay.com)

У яких компаній знайшли порушення

За рішенням тимчасової адмінколлегії Антимонопольного комітету, туроператори будуть мати право вказувати на офіційних сайтах ціни тільки у гривні без "власного курсу валют", який не збігається з офіційним в Україні, зазначив Олексій Хмельницький.

"Наше розслідування показало, що реклама турів "в доларах" насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют", - уточнив чиновник.

У повідомленні зазначається, що справу порушено проти 10 туристичних компаній:

— ТОВ Пегас Туристик (Pegas Touristik);

— ТОВ Тез Тур (Tez Tour);

— ТОВ Джойн Ап! (Join UP!);

— ТОВ Корал Тревел (Coral Travel);

— ТОВ Тревел Профешнл Груп (TPG);

— ТОВ Туристична компанія Анекс Тур (Anex Tour);

— ТОВ ТТВК (TUI);

— ТОВ Музенідіс тревел Україна (Mouzenidis Travel);

— ТОВ Компас України (Kompas Touroperator);

— ТОВ Альф туристичний оператор (Alf)

В АМКУ дали компаніям обов'язкові для розгляду рекомендації про те, що реклама турів повинна містити точні ціни в гривнях без використання "курсу валют". Інакше оператори будуть змушені заплатити штраф – до 5% від доходів за 2019 рік.

Фото: Відпочинок в Бразилії (pixabay.com)

Ціни на путівки зростуть

На сайтах всіх перерахованих туроператорів є опції подивитися вартість турів як в валюті, так і в гривнях, кажуть експерти туристичного бізнесу. Ціна в доларах або євро вказана для зручності туристів.

"В цьому питанні взагалі немає ніякої проблеми. Якщо турист дивиться тури в гривнях, йому не важливо, скільки там доларів або євро, або інших валют вказані інформативно. Усі розрахунки в Україні відбуваються в гривнях. А долари - це просто для зручності, якщо простіше запам'ятати три цифри 650 доларів, ніж 18 558 гривень", - каже в коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичного оператора "Аполло-тур".

За його словами, на курсовій різниці ніхто не заробляє, вона має підставу. В різницю курсу валют туроператор закладає витрати: щоб купити валюту на міжбанку і відправити платіж за кордон - є комісії.

"Це не навмання, а спеціально розраховано. Інакше можна було б не гривню різниці поставити, а 5-10, наприклад. В різницю закладається невеликий ризик коливання курсів. Якщо приймуть нововведення з цінами в гривнях, для споживача стане тільки гірше, тури подорожчають", - попереджає фахівець.

Фото: В різницю курсу закладені ризики (pixabay.com)

"Будемо перераховувати тури кожен день"

Олена Бойко, співзасновниця туроператора Travel Professional Group, який потрапив у список АМКУ, вважає, що для туристів глобально нічого не зміниться.

"Все одно ціни на тури прив'язуються до іноземної валюти – саме в ній ми отримуємо вартість від партнерів. Ціни в українській гривні не отримуємо з курортів Єгипту, Мексики, Туреччини", - зазначає вона в коментарі РБК-Україна.

Експерт додає, що існує ряд країн, які мають свою валюту – наприклад, Чехія, Швейцарія. Вони теж прив'язують ціни до загальноприйнятої валюти – доларів, євро.

"Тому наші розрахунки все одно будуть вестися, виходячи з ціни у валюті. Наскільки це буде відображатися на сайті у гривнях, поки складно сказати. В залежності від курсу гривні ми повинні будемо перераховувати тури кожен день. Я ще не зовсім розумію, як це буде", - говорить фахівець.

Вона припускає, що туристам все ж залишать можливість подивитися ціни на сайті в двох варіантах: гривнях і доларах.

Фото: Ранні тури можна придбати зі знижкою 70% (pixabay.com)

"Ранніх турів" не буде

Якщо Антимонопольний комітет зобов'язує операторів публікувати ціни тільки у гривнях – виникає велика проблема, яка стосується турів по акції раннього бронювання, каже Андрій Демура.

"Дуже велика кількість турів продається саме за цією акцією. Крім знижок на тури і готелі при ранньому бронюванні, ця акція дозволяє забронювати тур з мінімальною передоплатою – наприклад, 10 або 30 відсотків, а решта заплатити за 2-4 тижні до вильоту", - пояснює він.

Це дозволяло бронювати тур на рік наперед зі знижкою у 70%, наприклад. А враховуючи, що за рік курс валют може істотно змінитися, в гривнях тур за такою акцією забронювати неможливо.

"Вартість турів формується в іноземній валюті, а якщо буде вимога зафіксувати ціну в гривнях, це буде технічно неможливо зробити – тому що сьогодні курс може бути 28 гривень за долар, а через рік він може стати 35 або 38", - зазначає керівник туркомпанії.

Якщо не буде можливості фіксувати вартість турів, то не буде продажів турів раннього бронювання.

"Від цього туроператори недоотримають багато грошей, якими вносилися депозити в авіакомпанії і закордонним партнерам, викуповувалися номери в готелях, щоб мати їх у наявності у високий сезон. Це повністю ламає можливість нормального функціонування туроператора в сучасних умовах", - говорить про наслідки нового підходу до ціноутворення експерт.

Він додає, що станом на сьогодні туроператори не розуміють, як їм проводити тури з частковою оплатою. Рекомендація АМКУ враховує 10 туроператорів, і неясно, чи стосується вона тисяч інших туристичних компаній в Україні.

Фото: Туроператор розраховується з партнерами у валюті (pixabay.com)

"Потрібно чітко перевіряти цифри"

Чи законне використання завищеного курсу валют при продажу турів і як чинити туристам, на прохання РБК-Україна роз'яснює адвокат Антон Бойко.

"Туроператор, формуючи туристичний продукт для українця за межами нашої країни, і в який входить проживання, авіаквитки і сервіс для туриста, – розраховується зі своїми партнерами в іноземній валюті, відповідно для таких оплат він змушений закуповувати валюту", – пояснює юрист.

На його думку, при частих валютних коливаннях в Україні туроператори хочуть мінімізувати свої ризики і покрити витрати.

"Ну і звичайно, отримати свій прибуток, і як наслідок вони закладають курс валюти, який іноді на порядок відрізняється в більший бік від комерційного курсу банків і "обмінок". При цьому варто розуміти, що оплата між туристом і туроператором відповідно до норм законодавства відбувається в гривні, а не валюті", - зазначає він.

Експерт додає, що сторони договору (тобто, турист і туроператор/турагент) самі визначають, який курс гривні до іноземної валюти сторони в нього закладають. У цьому випадку діє принцип свободи договору.

"На даний момент у нас немає норми закону, яка б це забороняла, або регламентувала діапазон і верхню межу курсу. Чи отримує туроператор збільшений прибуток за рахунок курсу? Можливо, що так. Ніхто собі у збиток працювати не буде. Але повторюся, це не заборонено і прямого порушення валютного законодавства я не бачу", - додає адвокат.

Популярні новини

Фото: Потрібно розуміти, з чого складається вартість туру (pixabay.com)

Експерт звертає увагу, що туристам потрібно чітко перевіряти ті цифри, які їм пропонує організатор відпочинку і розуміти, з чого складається вартість туру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ховається за низькою вартістю авіаквитків.

Також ми розповідали, що туристам повідомили важливі деталі про поїздки під час пандемії.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України курортотпускотдыхпутешествие