Масштабні зміни: чи подорожчають тури через нові правила для туркомпаній

Туристичні оператори повинні будуть рекламувати тури тільки з цінами в гривнях. Таке рішення ухвалили в Антимонопольному комітеті України.

У 10 найбільших туристичних компаній є 10 днів, щоб виправити ціни на тури на своїх сайтах. За рішенням АМКУ, інформація про вартість путівок повинна містити ціни в гривнях, без використання "внутрішнього курсу валют".

Про рекомендації туроператорам і відкриття проти них справи повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький в Facebook.

Як нововведення вплине на туристів і на що потрібно звертати увагу при купівлі путівок, розбиралося РБК-Україна.

Фото: Туристи в Хорватії (pixabay.com)

У яких компаній знайшли порушення

За рішенням тимчасової адмінколлегії Антимонопольного комітету, туроператори будуть мати право вказувати на офіційних сайтах ціни тільки у гривні без "власного курсу валют", який не збігається з офіційним в Україні, зазначив Олексій Хмельницький.

"Наше розслідування показало, що реклама турів "в доларах" насправді вводить клієнтів в оману через непрозорі правила визначення туроператорами "власного курсу валют", - уточнив чиновник.

У повідомленні зазначається, що справу порушено проти 10 туристичних компаній:

— ТОВ Пегас Туристик (Pegas Touristik);

— ТОВ Тез Тур (Tez Tour);

— ТОВ Джойн Ап! (Join UP!);

— ТОВ Корал Тревел (Coral Travel);

— ТОВ Тревел Профешнл Груп (TPG);

— ТОВ Туристична компанія Анекс Тур (Anex Tour);

— ТОВ ТТВК (TUI);

— ТОВ Музенідіс тревел Україна (Mouzenidis Travel);

— ТОВ Компас України (Kompas Touroperator);

— ТОВ Альф туристичний оператор (Alf)

В АМКУ дали компаніям обов'язкові для розгляду рекомендації про те, що реклама турів повинна містити точні ціни в гривнях без використання "курсу валют". Інакше оператори будуть змушені заплатити штраф – до 5% від доходів за 2019 рік.

Фото: Відпочинок в Бразилії (pixabay.com)

Ціни на путівки зростуть

На сайтах всіх перерахованих туроператорів є опції подивитися вартість турів як в валюті, так і в гривнях, кажуть експерти туристичного бізнесу. Ціна в доларах або євро вказана для зручності туристів.

"В цьому питанні взагалі немає ніякої проблеми. Якщо турист дивиться тури в гривнях, йому не важливо, скільки там доларів або євро, або інших валют вказані інформативно. Усі розрахунки в Україні відбуваються в гривнях. А долари - це просто для зручності, якщо простіше запам'ятати три цифри 650 доларів, ніж 18 558 гривень", - каже в коментарі РБК-Україна Андрій Демура, директор туристичного оператора "Аполло-тур".

За його словами, на курсовій різниці ніхто не заробляє, вона має підставу. В різницю курсу валют туроператор закладає витрати: щоб купити валюту на міжбанку і відправити платіж за кордон - є комісії.

"Це не навмання, а спеціально розраховано. Інакше можна було б не гривню різниці поставити, а 5-10, наприклад. В різницю закладається невеликий ризик коливання курсів. Якщо приймуть нововведення з цінами в гривнях, для споживача стане тільки гірше, тури подорожчають", - попереджає фахівець.

Фото: В різницю курсу закладені ризики (pixabay.com)

"Будемо перераховувати тури кожен день"

Олена Бойко, співзасновниця туроператора Travel Professional Group, який потрапив у список АМКУ, вважає, що для туристів глобально нічого не зміниться.

"Все одно ціни на тури прив'язуються до іноземної валюти – саме в ній ми отримуємо вартість від партнерів. Ціни в українській гривні не отримуємо з курортів Єгипту, Мексики, Туреччини", - зазначає вона в коментарі РБК-Україна.

Експерт додає, що існує ряд країн, які мають свою валюту – наприклад, Чехія, Швейцарія. Вони теж прив'язують ціни до загальноприйнятої валюти – доларів, євро.

"Тому наші розрахунки все одно будуть вестися, виходячи з ціни у валюті. Наскільки це буде відображатися на сайті у гривнях, поки складно сказати. В залежності від курсу гривні ми повинні будемо перераховувати тури кожен день. Я ще не зовсім розумію, як це буде", - говорить фахівець.

Вона припускає, що туристам все ж залишать можливість подивитися ціни на сайті в двох варіантах: гривнях і доларах.

Фото: Ранні тури можна придбати зі знижкою 70% (pixabay.com)

"Ранніх турів" не буде

Якщо Антимонопольний комітет зобов'язує операторів публікувати ціни тільки у гривнях – виникає велика проблема, яка стосується турів по акції раннього бронювання, каже Андрій Демура.

"Дуже велика кількість турів продається саме за цією акцією. Крім знижок на тури і готелі при ранньому бронюванні, ця акція дозволяє забронювати тур з мінімальною передоплатою – наприклад, 10 або 30 відсотків, а решта заплатити за 2-4 тижні до вильоту", - пояснює він.

Це дозволяло бронювати тур на рік наперед зі знижкою у 70%, наприклад. А враховуючи, що за рік курс валют може істотно змінитися, в гривнях тур за такою акцією забронювати неможливо.

"Вартість турів формується в іноземній валюті, а якщо буде вимога зафіксувати ціну в гривнях, це буде технічно неможливо зробити – тому що сьогодні курс може бути 28 гривень за долар, а через рік він може стати 35 або 38", - зазначає керівник туркомпанії.

Якщо не буде можливості фіксувати вартість турів, то не буде продажів турів раннього бронювання.

"Від цього туроператори недоотримають багато грошей, якими вносилися депозити в авіакомпанії і закордонним партнерам, викуповувалися номери в готелях, щоб мати їх у наявності у високий сезон. Це повністю ламає можливість нормального функціонування туроператора в сучасних умовах", - говорить про наслідки нового підходу до ціноутворення експерт.

Він додає, що станом на сьогодні туроператори не розуміють, як їм проводити тури з частковою оплатою. Рекомендація АМКУ враховує 10 туроператорів, і неясно, чи стосується вона тисяч інших туристичних компаній в Україні.

Фото: Туроператор розраховується з партнерами у валюті (pixabay.com)

"Потрібно чітко перевіряти цифри"

Чи законне використання завищеного курсу валют при продажу турів і як чинити туристам, на прохання РБК-Україна роз'яснює адвокат Антон Бойко.

"Туроператор, формуючи туристичний продукт для українця за межами нашої країни, і в який входить проживання, авіаквитки і сервіс для туриста, – розраховується зі своїми партнерами в іноземній валюті, відповідно для таких оплат він змушений закуповувати валюту", – пояснює юрист.

На його думку, при частих валютних коливаннях в Україні туроператори хочуть мінімізувати свої ризики і покрити витрати.

"Ну і звичайно, отримати свій прибуток, і як наслідок вони закладають курс валюти, який іноді на порядок відрізняється в більший бік від комерційного курсу банків і "обмінок". При цьому варто розуміти, що оплата між туристом і туроператором відповідно до норм законодавства відбувається в гривні, а не валюті", - зазначає він.

Експерт додає, що сторони договору (тобто, турист і туроператор/турагент) самі визначають, який курс гривні до іноземної валюти сторони в нього закладають. У цьому випадку діє принцип свободи договору.

"На даний момент у нас немає норми закону, яка б це забороняла, або регламентувала діапазон і верхню межу курсу. Чи отримує туроператор збільшений прибуток за рахунок курсу? Можливо, що так. Ніхто собі у збиток працювати не буде. Але повторюся, це не заборонено і прямого порушення валютного законодавства я не бачу", - додає адвокат.

Фото: Потрібно розуміти, з чого складається вартість туру (pixabay.com)

Експерт звертає увагу, що туристам потрібно чітко перевіряти ті цифри, які їм пропонує організатор відпочинку і розуміти, з чого складається вартість туру.

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