Авіакомпанії розпродають квитки за безцінь: що приховується за низькою ціною

Фото: Авіаквитки продають у країни, які приймають туристів за особливих умов (pixabay.com)

Чи варто бронювати місця на рейсах на фоні чуток про жорсткий локдаун

Вже не перший місяць під час пандемії у профільних телеграм-каналах та на сайтах авіакомпаній українським туристам пропонують вкрай вигідні авіаквитки в країни ЄС та інші держави. Деякі держави, у які розпродають квитки, приймають туристів тільки за особливих умов, або ж пускають іноземців виключно на навчання, лікування та тих, хто доведе важливість своєї поїздки.

В Україні тим часом поширюються чутки про повторний локдаун, який можуть ввести у найближчі тижні. Проте туристи й далі регулярно натрапляють на акції й розпродажі від авіакомпаній.

Наприклад, в останні дні листопада білети в можна було купити за ціною від 5 евро в один бік у авіакомпанії Ryanair (Львів-Болонья), авіакомпанія Volotea розпродувала авіаквитки від 9 євро в один кінець з Франції, Італії, Португалії, Іспанії.

Сьогодні ситуація з коронавірусом та пов’язаними з ним обмеженнями й справді регулярно змінюється, каже Ігор Кравцов - партнер, керівник практики транскордонних спорів Юридичної групи LCF. На прохання РБК-Україна він детально пояснює, як може розвиватися ситуація у таких випадках для пасажира, який купив такі квитки.

Фото: Ситуація з коронавірусом і обмеженнями регулярно змінюється (pixabay.com)

На які види компенсацій розраховувати туристам

"Тотальний карантин в Україні влітку припинився, тепер існують часткові обмеження та анонсуються нові й ширші. Обставини щодо потенційної поїздки можуть піти поза планом і не лише стосовно авіаперельотів. Наприклад, може бути заборонено виїзд чи в’їзд з або до певних країн", - пояснює Ігор Кравцов.

Проте, якщо говорити про авіаквитки, то ситуація з ними доволі прогнозована в контексті наслідків скасування рейсу.

"Якщо рейс знімається з розкладу авіакомпанією через введення нових нормативних обмежень, то така компанія зобов’язана повернути кошти пасажиру. Як правило, авіаперевізники пропонують декілька варіантів вирішення проблеми", - додає фахівець.

В першу чергу, авіакомпанія намагається зберегти кошти, сплачені пасажиром, пропонуючи йому перенести дату вильоту протягом тривалого періоду (наприклад, 1 чи 2 роки). По-друге, авіаперевізник пропонує розрахунок з пасажиром бонусними балами, що дають можливість купити квитки на інший рейс.

"При цьому, як правило, додають суму у відсотковому відношенні до вартості квитків. Зазвичай, це 20-25%. Тобто пасажир, рейс якого скасували через коронавірусні обмеження, може купити квитки на інші напрямки на 120-125% від вартості своєї первісної покупки. До речі, в цей скрутний для галузі час саме такий спосіб врегулювання питань з пасажирами рекомендує IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту", - пояснює Кравцов.

Фото: Авіакомпанії пропонують акції та розпродажі білетів (pixabay.com)

Третій варіант - компанії повертають грошові кошти у разі, якщо пасажир не скористається попередніми опціями та подасть відповідну заяву, каже фахівець.

У більшості випадків це можна зробити в електронному вигляді, заповнивши форму на сайті чи в мобільному додатку авіаперевізника. Згідно з чинним в Україні законодавством, рішення про повернення коштів пасажиру повинне бути прийняте протягом 90 днів з моменту подання заяви.

"Сьогодні ніхто нічого не може гарантувати"

Більшість авіакомпаній сумлінно виконують приписи нормативних актів у цій частині, зауважує Ігор Кравцов.

"Проте в моменти скасування великої кількості рейсів одразу пасажири подекуди стикаються з технічними проблемами. Вони часом просто не можуть заповнити відповідну форму чи заяву через некоректну роботу сайту або додатку. Звісно, навіть у разі, якщо заява подана успішно, авіакомпанія з якихось причин може відмовити в поверненні коштів", - каже він.

Фото: Подати заяву на повернення коштів можна сайті авіакомпанії (pixabay.com)

У такому випадку також є три варіанти дій:

Скарга безпосередньо в авіакомпанію; Скарга в Державіаслужбу; Позов до суду.

"Таким чином, кожен пасажир вирішує самостійно, чи ризикувати чесно заробленими коштами для купівлі квитка. Сьогодні ніхто нічого не може гарантувати. Але принаймні практика відшкодування вартості квитків складається позитивно. Тому пасажир з великою долею вірогідності поверне свої гроші, якщо його рейс скасують", - підсумовує фахівець Юридичної групи LCF.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чекає на пасажирів з новими правилами авіаперельотів.

Також повідомлялося, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час карантинних обмежень.