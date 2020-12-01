Авіакомпанії розпродають квитки за безцінь: що приховується за низькою ціною

Чи варто бронювати місця на рейсах на фоні чуток про жорсткий локдаун
Вже не перший місяць під час пандемії у профільних телеграм-каналах та на сайтах авіакомпаній українським туристам пропонують вкрай вигідні авіаквитки в країни ЄС та інші держави. Деякі держави, у які розпродають квитки, приймають туристів тільки за особливих умов, або ж пускають іноземців виключно на навчання, лікування та тих, хто доведе важливість своєї поїздки.
В Україні тим часом поширюються чутки про повторний локдаун, який можуть ввести у найближчі тижні. Проте туристи й далі регулярно натрапляють на акції й розпродажі від авіакомпаній.
Наприклад, в останні дні листопада білети в можна було купити за ціною від 5 евро в один бік у авіакомпанії Ryanair (Львів-Болонья), авіакомпанія Volotea розпродувала авіаквитки від 9 євро в один кінець з Франції, Італії, Португалії, Іспанії.
Сьогодні ситуація з коронавірусом та пов’язаними з ним обмеженнями й справді регулярно змінюється, каже Ігор Кравцов - партнер, керівник практики транскордонних спорів Юридичної групи LCF. На прохання РБК-Україна він детально пояснює, як може розвиватися ситуація у таких випадках для пасажира, який купив такі квитки.
Фото: Ситуація з коронавірусом і обмеженнями регулярно змінюється (pixabay.com)
На які види компенсацій розраховувати туристам
"Тотальний карантин в Україні влітку припинився, тепер існують часткові обмеження та анонсуються нові й ширші. Обставини щодо потенційної поїздки можуть піти поза планом і не лише стосовно авіаперельотів. Наприклад, може бути заборонено виїзд чи в’їзд з або до певних країн", - пояснює Ігор Кравцов.
Проте, якщо говорити про авіаквитки, то ситуація з ними доволі прогнозована в контексті наслідків скасування рейсу.
"Якщо рейс знімається з розкладу авіакомпанією через введення нових нормативних обмежень, то така компанія зобов’язана повернути кошти пасажиру. Як правило, авіаперевізники пропонують декілька варіантів вирішення проблеми", - додає фахівець.
В першу чергу, авіакомпанія намагається зберегти кошти, сплачені пасажиром, пропонуючи йому перенести дату вильоту протягом тривалого періоду (наприклад, 1 чи 2 роки). По-друге, авіаперевізник пропонує розрахунок з пасажиром бонусними балами, що дають можливість купити квитки на інший рейс.
"При цьому, як правило, додають суму у відсотковому відношенні до вартості квитків. Зазвичай, це 20-25%. Тобто пасажир, рейс якого скасували через коронавірусні обмеження, може купити квитки на інші напрямки на 120-125% від вартості своєї первісної покупки. До речі, в цей скрутний для галузі час саме такий спосіб врегулювання питань з пасажирами рекомендує IATA - Міжнародна асоціація повітряного транспорту", - пояснює Кравцов.
Фото: Авіакомпанії пропонують акції та розпродажі білетів (pixabay.com)
Третій варіант - компанії повертають грошові кошти у разі, якщо пасажир не скористається попередніми опціями та подасть відповідну заяву, каже фахівець.
У більшості випадків це можна зробити в електронному вигляді, заповнивши форму на сайті чи в мобільному додатку авіаперевізника. Згідно з чинним в Україні законодавством, рішення про повернення коштів пасажиру повинне бути прийняте протягом 90 днів з моменту подання заяви.
"Сьогодні ніхто нічого не може гарантувати"
Більшість авіакомпаній сумлінно виконують приписи нормативних актів у цій частині, зауважує Ігор Кравцов.
"Проте в моменти скасування великої кількості рейсів одразу пасажири подекуди стикаються з технічними проблемами. Вони часом просто не можуть заповнити відповідну форму чи заяву через некоректну роботу сайту або додатку. Звісно, навіть у разі, якщо заява подана успішно, авіакомпанія з якихось причин може відмовити в поверненні коштів", - каже він.
Фото: Подати заяву на повернення коштів можна сайті авіакомпанії (pixabay.com)
У такому випадку також є три варіанти дій:
"Таким чином, кожен пасажир вирішує самостійно, чи ризикувати чесно заробленими коштами для купівлі квитка. Сьогодні ніхто нічого не може гарантувати. Але принаймні практика відшкодування вартості квитків складається позитивно. Тому пасажир з великою долею вірогідності поверне свої гроші, якщо його рейс скасують", - підсумовує фахівець Юридичної групи LCF.
Нагадаємо, раніше ми писали, що чекає на пасажирів з новими правилами авіаперельотів.
Також повідомлялося, що буде з цінами на авіаперельоти взимку під час карантинних обмежень.