Масштабные изменения: подорожают ли туры из-за новых правил для туркомпаний

Туристические операторы должны будут рекламировать туры только с ценами в гривнах. Такое решение приняли в Антимонопольном комитете Украины.

У 10 самых больших туристических компаний есть 10 дней, чтобы исправить цены на туры на своих сайтах. По решению АМКУ, информация о стоимости путевок должна содержать цены в гривнах, без использования "внутреннего курса валют".

О рекомендациях туроператорам и открытии против них дела сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

Как нововведение повлияет на туристов и на что нужно будет обращать внимание при покупке путевок, разбиралось РБК-Украина.

Фото: Туристы в Хорватии (pixabay.com)

У каких компаний нашли нарушения

По решению временной админколлегии Антимонопольного комитета, туроператоры будут иметь право указывать на официальных сайтах цены только в гривне без "собственного курса валют", который не совпадает с официальным в Украине, отметил Алексей Хмельницкий.

"Наше расследование показало, что реклама туров "в долларах" на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами "собственного курса валют", - уточнил чиновник.

В сообщении говорится, что дело возбуждено против 10 туристических компаний:

— ООО Пегас Туристик (Pegas Touristik);

— ООО Тез Тур (Tez Tour);

— ООО Джойн Ап! (Join UP!);

— ООО Коралл Тревел (Coral Travel);

— ООО Тревел Профешнл Групп (TPG);

— ООО Туристическая компания Анекс Тур (Anex Tour);

— ООО ТТВК (TUI);

— ООО Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel);

— ООО Компас Украины (Kompas Touroperator);

— ООО Альф туристический оператор (Alf).

В АМКУ дали компаниям обязательные к рассмотрению рекомендации о том, что реклама туров должна содержать точные цены в гривнах без использования "курса валют". Иначе операторы будут вынуждены заплатить штраф – до 5% от доходов за 2019 год.

Фото: Отдых в Бразилии (pixabay.com)

Цены на путевки вырастут

На сайтах всех перечисленных туроператоров есть опции посмотреть стоимость туров как в валюте, так и в гривнах, говорят эксперты туристического бизнеса. Цена в долларах или евро указана для удобства туристов.

"В этом вопросе вообще нет никакой проблемы. Если турист смотрит туры в гривнах, ему не важно, сколько там долларов или евро, или других валют указаны информативно. Все расчеты в Украине происходят в гривнах. А доллары - это просто для удобства, если проще запомнить три цифры 650 долларов, чем 18 558 гривен", - говорит в комментарии РБК-Украина Андрей Демура, директор туристического оператора "Аполло-тур".

По его словам, на курсовой разнице никто не зарабатывает, она имеет основания. В разницу курса валют туроператор закладывает траты: чтобы купить валюту на межбанке и отправить платеж за границу - есть комиссии.

"Это не наобум, а специально рассчитано. Иначе можно было бы не гривну разницы поставить, а 5-10, например. В разницу закладывается небольшой риск колебания курсов. Если примут нововведение с ценами в гривнах, для потребителя станет только хуже, туры подорожают", - предупреждает специалист.

Фото: В разницу курса заложены риски (pixabay.com)

"Будем пересчитывать туры каждый день"

Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group, который попал в список АМКУ, считает, что для туристов глобально ничего не изменится.

"Все равно цены на туры привязываются к иностранной валюте – именно в ней мы получаем стоимость от партнеров. Цены в украинской гривне не получаем с курортов Египта, Мексики, Турции", - отмечает она в комментарии РБК-Украина.

Эксперт добавляет, что существует ряд стран, которые имеют свою валюту – например, Чехия, Швейцария. Они тоже привязывают цены к общепринятой валюте – долларам, евро.

"Поэтому наши расчеты все равно будут вестись, исходя из цены в валюте. Насколько это будет отображаться на сайте в гривнах, пока сложно сказать. В зависимости от курса гривны мы должны будем пересчитывать туры каждый день. Я еще не совсем не понимаю, как это будет", - говорит специалист.

Она предполагает, что туристам все же оставят возможность посмотреть цены на сайте в двух вариантах: гривнах и долларах.

Фото: Ранние туры можно купить со скидкой 70% (pixabay.com)

"Ранних туров" не будет

Если Антимонопольный комитет обязывает операторов публиковать цены только в гривнах – возникает большая проблема, которая касается туров по акции раннего бронирования, говорит Андрей Демура.

"Очень большое количество туров продается именно по этой акции. Кроме скидок на туры и отели при раннем бронировании, эта акция позволяет забронировать тур с минимальной предоплатой – например, 10 или 30 процентов, а остальное заплатить за 2-4 недели до вылета", - объясняет он.

Это позволяло бронировать тур на год вперед со скидкой в 70%, например. А учитывая, что за год курс валют может существенно измениться, в гривнах тур по такой акции забронировать невозможно.

"Стоимость туров формируется в иностранной валюте, а если будет требование зафиксировать цену в гривнах, это будет технически невозможно сделать – потому что сегодня курс может быть 28 гривен за доллар, а через год он может стать 35 или 38", - отмечает руководитель туркомпании.

Если не будет возможности фиксировать стоимость туров, то не будет продаж туров раннего бронирования.

"От этого туроператоры недополучат много денег, которыми вносились депозиты в авиакомпании и заграничным партнерам, выкупались номера в отелях, чтобы иметь их в наличии в высокий сезон. Это полностью ломает возможность нормального функционирования туроператора в современных условиях", - говорит о последствиях нового подхода к ценообразованию эксперт.

Он добавляет, что по состоянию на сегодня туроператоры не понимают, как им проводить туры с частичной оплатой. Рекомендация АМКУ учитывает 10 туроператоров, и неясно, касается ли она тысяч других туристических компаний в Украине.

Фото: Туроператор рассчитывается с партнерами в валюте (pixabay.com)

"Нужно четко проверять цифры"

Законно ли использование завышенного курса валют при продаже туров и как поступать туристам, по просьбе РБК-Украина разъясняет адвокат Антон Бойко.

"Туроператор, формируя туристический продукт для украинца за пределами нашей страны, и в который входит проживание, авиабилеты и сервис для туриста, – рассчитывается со своими партнерами в иностранной валюте, соответственно для таких оплат он вынужден закупать валюту", – объясняет юрист.

По его мнению, при частых валютных колебаниях в Украине туроператоры хотят минимизировать свои риски и покрыть издержки.

"Ну и конечно, получить свою прибыль, и как следствие они закладывают курс валюты, который иногда на порядок отличается в большую сторону от коммерческого курса банков и "обменок". При этом стоит понимать, что оплата между туристом и туроператором в соответствии с нормами законодательства совершается в гривне, а не валюте", - отмечает он.

Эксперт добавляет, что стороны договора (то есть, турист и туроператор/турагент) сами определяют, какой курс гривны к иностранной валюте стороны в него закладывают. В этом случае действует принцип свободы договора.

"На данный момент у нас нет нормы закона, которая бы это запрещала, или регламентировала диапазон и верхний предел курса. Получает ли туроператор увеличенную прибыль за счет курса? Возможно, что да. Никто себе в убыток работать не будет. Но повторюсь, это не запрещено и прямого нарушения валютного законодательства я не вижу ", - добавляет адвокат.

Фото: Нужно понимать, из чего состоит стоимость тура (pixabay.com)

Эксперт обращает внимание, что туристам нужно четко проверять те цифры, которые им предлагает организатор отдыха и понимать, из чего состоит стоимость тура.

Напомним, ранее мы писали, что кроется за низкой стоимостью авиабилетов.

Также мы рассказывали, что туристам сообщили важные детали о поездках во время пандемии.