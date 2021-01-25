Райські Мальдіви: чи можна відпочити на курорті бюджетно

Подорожі під час пандемії мають одну незаперечну перевагу – практично всі відкриті напрямки доступні за нижчими цінами, ніж у минулі роки. Навіть відпустка на Мальдівах не здається більше занадто дорогим задоволенням – гарячі тури можна знайти за ціною від 700 доларів.

Яким буде відпочинок на островах по путівці "економ-варіант" і чи варто летіти з обмеженим бюджетом, розповідають туристичні експерти.

Фото: Готель на Мальдівах (booking.com)

В яких готелях відпочинок найдешевший

Ціноутворення на курортах Мальдівських островів пояснила Ольга Сарахман, директор туристичної компанії з Чернівців на своїй сторінці у Facebook.

"Скільки насправді потрібно заплатити за відпочинок на Мальдівах найближчим часом? Все просто: відпочити на Мальдівах можна і за 700 доларів (без перельоту), і за 3500, і за 5000 і за 10 тисяч доларів - наскільки вистачить бюджету, щоб отримати відпочинок мрії", - уточнює фахівець.

За її словами, відпочинок за 700 доларів – це проживання в готелях guest house. Вони знаходяться на житлових островах, де живе місцеве населення.

"З плюсів: ви отримаєте мальдівський білосніжний пісок, море з рибками, скатами й акулками, мальдівські заходи та світанки. З мінусів - у таких готелів немає території, не завжди є басейн. Пляж часто громадський", - зазначає вона.

Експерт додає, що як не крути, навіть відпочинок у гестхаусі - це Мальдіви. А значить, там варто побувати навіть при мінімальному бюджеті.

Фото: Курорт на Мальдівах (booking.com)

Які острови – тільки для туристів

Долетіти на Мальдіви можна як прямими чартерними рейсами, так і з пересадками в ОАЕ або Стамбулі, вартість квитка в обидві сторони - від 640 доларів з людини.

Представники туристичних компаній відзначають, що ціни на Мальдіви вже давно не були настільки низькими, в наступному сезоні таких вже може не бути.

"У готелів дуже багато різних акцій. Вони пропонують безкоштовні обіди або вечері за ціною сніданку, додаткові безкоштовні ночі та інші приємні дрібниці", - зазначає Ольга Сарахман.

Вона рекомендує планувати відпочинок на Мальдівах на окремих островах, які облаштовані під курорти. Це острови-готелі, на яких живуть і відпочивають тільки туристи.

"Якщо ви хочете зануритися в справжні Мальдіви, розглядайте готелі-резорти, які займають весь острів, мають свою інфраструктуру, і де ви на повну насолодитеся усіма красотами та принадами Мальдів", - рекомендує турагент.

Скільки коштує відпочинок на двох

Ціни у цьому році на Мальдівських курортах відчутно знижені у порівнянні з минулими сезонами. Ті тури, які коштували від 4000 доларів з пересадками, зараз можна придбати за цінами менш як 2000 доларів з прямим перельотом, розповіла керівник однієї з туристичних компаній Оксана Рибальченко на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Варіанти турів з авіаперельотами (скріншот РБК-Україна)

Ольга Сарахман наводить приклади вартості тижневого проживання в готелях для двох на курортах в Індійському океані найближчим часом.

Kurumba Villa Otel, 3* - 390 доларів;

Arena Beach Resort&SPA 4* - 764 доларів;

Bandos Maldives, 4* - 1460 доларів;

Saii Lagoon Maldives, 4* - 1580 доларів;

Sheraton Maldives Full Moon Resort&SPA 5* - 1780 доларів;

Hard Rock Maldives, 5* - 2046 доларів;

Adaaran Club Rannalhi, 4*, "все включено" - 2083 доларів.

До речі, на сайтах бронювання "гарячих" турів можна знайти відпочинок на 11 днів для двох у гестхаусах за ціною від 1672 доларів з авіаперельотом.

Нагадаємо, ми писали, які неприємні деталі туристи розкрили про відпочинок на Занзібарі.

Також розповідали, які "сюрпризи" ховаються за бюджетними путівками на Мальдіви.