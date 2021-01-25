Райские Мальдивы: можно ли отдохнуть на курорте бюджетно

Путешествия во время пандемии имеют одно неоспоримое преимущество – практически все открытые направления доступны по более низким ценам, чем в минувшие годы. Даже отпуск на Мальдивах не кажется больше слишком дорогим удовольствием – горящие туры можно найти по цене от 700 долларов.

Каким будет отдых на островах по путевке "эконом-вариант" и стоит ли лететь с ограниченным бюджетом, рассказывают туристические эксперты.

Фото: Отель на Мальдивах (booking.com)

В каких отелях отдых самый дешевый

Ценообразование на курортах Мальдивских островов объяснила Ольга Сарахман, директор туристической компании из Черновцов на своей странице в Facebook.

"Сколько на самом деле нужно заплатить за отдых на Мальдивах в ближайшее время? Все просто: отдохнуть на Мальдивах можно и за 700 долларов (без перелета), и за 3500, и за 5000 и за 10 тысяч долларов - насколько хватит бюджета, чтоб получить отдых мечты", - уточняет специалист.

По ее словам, отдых за 700 долларов – это проживание в отелях guest house. Они находятся на жилых островах, где живет местное население.

"Из плюсов: вы получите мальдивский белоснежный песок, море с рыбками, скатами и акулками, мальдивские закаты и рассветы. Из минусов - у таких отелей нет территории, не всегда есть бассейн. Пляж часто общественный", - отмечает она.

Эксперт добавляет, что как ни крути, даже отдых в гестхаусе - это Мальдивы. А значит, там стоит побывать даже при минимальном бюджете.

Фото: Курорт на Мальдивах (booking.com)

Какие острова – только для туристов

Долететь на Мальдивы можно как прямыми чартерными рейсами, так и с пересадками в ОАЭ или Стамбуле, стоимость билета в обе стороны - от 640 долларов с человека.

Представители туристических компаний отмечают, что цены на Мальдивы уже давно не были настоль низкими, в следующем сезоне таких уже может не быть.

"У отелей очень много разных акций. Они предлагают бесплатные обеды или ужины по цене завтрака, дополнительные бесплатные ночи и прочие приятные мелочи", - отмечает Ольга Сарахман.

Она рекомендует планировать отдых на Мальдивах на отдельных островах, которые обустроены под курорты. Это острова-отели, на которых живут и отдыхают только туристы.

"Если вы хотите окунуться в настоящие Мальдивы, рассматривайте отели-резорты, которые занимают весь остров, имеют свою инфраструктуру, и где вы по полной насладитесь всеми красотами и прелестями Мальдив", - рекомендует турагент.

Сколько стоит отдых на двоих

Цены в этом году на Мальдивских курортах снижены ощутимо по сравнению с прошлыми сезонами. Те туры, которые стоили от 4000 долларов с пересадками, сейчас можно приобрести по ценам менее 2000 долларов с прямым перелетом, рассказала руководитель одной из туристических компаний Оксана Рыбальченко на своей странице в Facebook.

Фото: Варианты туров с авиаперелетами (скриншот РБК-Украина)

Ольга Сарахман приводит примеры стоимости недельного проживания в отелях для двоих на курортах в Индийском океане в ближайшее время.

Kurumba Villa Otel, 3* - 390 долларов;

Arena Beach Resort&SPA, 4* - 764 долларов;

Bandos Maldives, 4* - 1460 долларов;

Saii Lagoon Maldives, 4* - 1580 долларов;

Sheraton Maldives Full Moon Resort&SPA, 5* - 1780 долларов;

Hard Rock Maldives, 5* - 2046 долларов;

Adaaran Club Rannalhi, 4* "все включено" - 2083 долларов.

К слову, на сайтах бронирования "горящих" туров можно найти отдых на 11 дней для двоих в гестхаусах по цене от 1672 долларов с авиаперелетом.

Напомним, мы писали, какие неприятные детали туристы раскрыли об отдыхе на Занзибаре.

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