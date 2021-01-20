Без пляжу і алкоголю: які "сюрпризи" ховаються за бюджетними путівками на Мальдіви

Фото: Відпочинок на Мальдівах (booking.com)

Експерти розповіли про особливості відпочинку на островах

Під час пандемії в курортних країнах стало більше пропозицій бюджетного відпочинку. Навіть відпустка на Мальдівах виявилася більш доступною для туристів в цьому сезоні.

Але за покупкою дешевого туру на райські острови, як виявилося, приховується чимало нюансів, про які не всіх туристів попереджають перед бронюванням.

Фото: Вибирати курорт варто уважно (booking.com)

Які фактори вплинули на ціни

Про тонкощі відпочинку на Мальдівах розповіла керівник однієї з туристичних компаній Оксана Рибальченко на своїй сторінці в Facebook. За її словами, цей напрямок став менш витратним найперше завдяки прямим перельотам.

"Мальдіви з індивідуального, недосяжного за ціною, туру перетворилися в більш звичні нам тайланди-шріланки, де ви бачите ціну, що включає переліт, трансфер, проживання, харчування, такси - не ризикуючи, що через годину вона злетить в рази через подорожчання квитків на регулярному рейсі", - пояснила вона переваги чартерних рейсів.

На Мальдіви можна потрапити прямим чартерним рейсом авіакомпаній МАУ або Azur Air, забронювавши комфортні місця заздалегідь.

"Прямі перельоти вже прораховані до кінця березня. У разі будь-яких локдаунів, карантинів, закриття кордонів, чергового" все пропало" - є 100% гарантія того, що на цих прямих рейсах вас неодмінно повернуть додому", - відзначає фахівець.

Фото: На Мальдіви можна прилетіти регулярними і чартерними рейсами (booking.com)

Алкоголь – під суворою забороною

Один з важливих моментів для українських "пакетних" туристів – алкоголь на відпочинку. У Мальдівській республіці існує сувора заборона на ввезення будь-якого спиртного в багажі мандрівника.

"У зв'язку з цим, всі готелі, які пропонують вам звичне "все включено", будуть коштувати на порядок вище саме через високі мита на спиртне. Так що, якщо ви готові відмовитися від оковитої на час райської насолоди - настійно рекомендуємо обмежитися варіантом "повний пансіон", - попереджає експерт.

Через "сухий закон" на Мальдівських островах алкоголь можливо купити тільки на островах-курортах, на місцевих островах, де розташовані гест-хауси, міцні напої придбати не можна.

Фото: На готельних островах відпочивають тільки туристи (booking.com)

У чому особливість гест-хаусів

Експерти пояснюють: на Мальдівах крім готелів-островів є guest houses - це невеликі готелі рівня економ, які розташовані на прилеглих островах від аеропорту Мале (в тому числі, в Мале, Хулумале, Маафуші. Специфіка даного розміщення – бюджетність.

"Гести не мають ні своїх баунті-пляжів, ні своєї території з білим піском. Вибирати відпочинок в guest house - це все одно що просто покататися на літаку і сказати, що був на Мальдівах", - пише Оксана Рибальченко.

Раніше про особливості відпочинку в місцевих гестхаусах розповіла на своїй сторінці в Facebook і керівник туристичної компанії з Миколаєва Марія Степаненко. Наприклад, зазначила, що гестхауси мають у розпорядженні муніципальні, а не приватні пляжі. Відпочивати на них також може місцеве населення, існують і певні обмеження для відпочинку в бікіні.

"На більшості пляжів жінкам можна засмагати і купатися в закритому одязі, а чоловікам дозволено перебувати в плавках. На деяких островах є бікіні-пляж, де можливо купатися і засмагати у відкритому жіночому купальному костюмі", - розповіла вона.

Фото: Туристи на острові, де живуть місцеві жителі (pixabay.com)

Вона радить туристам, які свідомо обирають відпочинок в гестхаусах, запастися певною сумою на розваги та екскурсії: риболовлю, снорклінг, прогулянки на човнах, подорож на найближчі острови. При цьому треба бути готовим і до того, що в нинішній час більшість островів-курортів не дозволяє приїжджати туди гостям з інших готелів.

За словами експертів, мінімальна ціна туру на острів-курорт, відпочинок на якому не розчарує "підводними каменями", становить 3000-4000 доларів за двох.

Нагадаємо, ми писали, на якому єгипетському курорті оголосили значні знижки.

Також повідомлялося, що українці опинилися серед лідерів за кількістю туристів на Мальдівах.