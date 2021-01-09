Черги туристів на курорт Буковель: чи можна відпочивати в Карпатах під час локдауну

Фото: Курорт Буковель у Карпатах (wikipedia.org)

Готелі будуть відкриті, але ресторани змінять формат роботи

чЖорсткий карантин, введений через пандемію коронавірусу в Україні, буде діяти протягом 17 днів – з 8 по 25 січня 2021 року.

Чи можна планувати відпустку в Карпатах, поки триває локдаун? Таке питання цікавить багатьох туристів. Як виявилося, сезон відпочинку в Карпатах продовжується, попри посилення карантину. Але є й певні обмеження.

Втім, багато хто поїхав на відпочинок у Карпати саме в перший день посиленого карантину: 8 січня біля відомого курорту Буковель утворилися черги з автівок.

"Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в кількакілометровій черзі на Буковель", – написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Ярослав Іваночко.

На фото - кілька десятків машин, які стоять на засніжених дорогах поміж гір.

Фото: Кілька десятків машин у заторі на дорозі в Карпатах (Ярослав Іваночко)

Крім того, людей багато й на самому курорті Буковель:

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як будуть працювати курорти Карпат під час локдауну

Гірськолижним курортам, таким як Буковель, Драгобрат, Мигове та Славське, під час посиленого карантину працювати дозволили, але з певними обмеженнями. Ресторани в готелях з 8 по 24 січня закривають до відвідування. Але самі готелі та гостьові будинку працюють.

Керівник одного з готелів на курорті Драгобрат Юлія Аврашко зазначає, що харчування гостям готелів нададуть. Але гостей з вулиці приймати не будуть. Ресторани працюватимуть тільки у форматі "на винос", пояснює вона.

За словами опитаних РБК-Україна власників приватних вілл на курорті Буковель, місцеві підйомники роботу не змінюють: відкриті вони чи ні - можна перевірити на веб-камерах курорту в google-пошуку.

На відомому гірськолижному курорті Славське у Львівській області зараз відпочиває киянин Ігор Саєнко разом з сім'єю. У розмові з РБК-Україна він каже, що замовляє їжу в ресторанах на винос, харчуючись у номері.

Фото: Курорт Мигове, Карпати (надано РБК-Україна)

"Ми зупинилися в приватному гостьовому будинку. Проблем з харчуванням немає в тому сенсі, що це та сама ресторанна їжа, але обідаємо і вечеряємо ми у себе в кімнаті, а не в закладі. Що стосується самої "гірськолижки", то різниці в роботі до введення локдауну і після я не помічаю. Всі підйомники працюють, як і раніше", - розповідає він.

Водночас на курортах будуть закриті катки та інші місця масового скупчення людей. Будуть закриті і ярмарки біля новорічних ялинок.

Санаторії закриваються, але екскурсії можна проводити

Туристам під час локдауну радять уважно перевіряти інформацію про роботу готелів в Карпатах: деякі закриті зовсім, інші працюють в обмеженому режимі, а інші зовсім не змінювали розкладу роботи й активно приймають гостей.

Більшість державних санаторіїв карпатського регіону на час локдауну вже закриті, говорить РБК-Україна Сергій Прокоп, гід-екскурсовод із санаторію "Карпатія" на Закарпатті.

"На цей час працюють переважно лише приватні готелі. Наявність місць треба перевіряти у кожному окремому випадку. Але державні – закриті. Точно знаю, що в нашому регіоні на час карантину припинили роботу санаторії, такі як "Шаян", "Синяк", "Сонячне Закарпаття", - зазначає Сергій Прокоп.

Він нагадує, що транспортне сполучення у період локдауну з 8 січня в Карпатах та інших регіонах не заборонене. Відповідно, можна їздити на екскурсії: кількість людей не повинна перевищувати кількість сидячих місць в автобусах.

Фото: Ресторани у Карпатах будуть працювати з обмеженнями (надано РБК-Україна)

"Гіди готові працювати, це не заборонено. Головне – дотримуватися всіх карантинних вимог. Але річ у тому, що туристів дуже мало, і екскурсій зараз проводять вкрай рідко. Але природні парки й комплекси можна відвідувати вільно. Наприклад, можна поїхати на Синевир, подивитися скельний комплекс Тустань", - додає гід.

"Ціни у Буковелі зростуть"

До речі, деякі готелі в Карпатах почали запускати рекламні кампанії в соцмережах, акцентуючись на карантині та пропонуючи знижки на проживання саме в цей період. "Проведіть локдаун в Карпатах", "відпочиньте під час карантину в горах" – закликають на сторінках деяких готелів.

Така логіка готельєрів під час локдауну - цілком зрозуміла, каже заступник керуючого одного з готелів в Карпатах Світлана Зінченко. У готелях побоюються відтоку і без того невеликої кількості туристів, намагаються залучити акціями та "гарячими" пропозиціями.

"З іншого боку, такі курорти як Буковель можуть заробити на посиленому карантині навіть більше, ніж до нього. Судячи з кількості туристів, багато хто вирішив "перечекати" локдаун саме там. Ціни в Буковелі прогнозовано зростуть. Але в інших місцях залишаться вигідні варіанти: там, куди їдуть набагато рідше. Всі знають Буковель, але в Карпатах - немало інших цікавих місць", - пояснює Світлана.

Заощадити під час відпочинку в горах можна, відшукавши житло в менш туристичних та не таких "розкручених" місцях, нагадує вона.

Зазначимо, раніше ми писали про головні особливості курорту Мигове в Карпатах.

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