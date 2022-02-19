Lufthansa призупиняє всі польоти до Києва, а Austrian Airlines - з Києва та Одеси: що відомо

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанія.

Відзначається, що Lufthansa "постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше".

Пасажирів при бронюванні квитків просять залишити свій номер телефону, за яким компанія автоматично повідомить про будь-які зміни.

"Якщо ваш рейс скасований, зверніться в сервісний центр Lufthansa або в Туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани подорожі", - відзначили у компанії.

Тим часом авіакомпанія Austrian Airlines з неділі й до кінця лютого тимчасово припиняють польоти до Києва та Києва, а також до Одеси через напружену ситуацію в Україні. Про це повідомила кореспонденту ТАСС у суботу представник цього авіаперевізника.

"Так, ми теж зупиняємо польоти до Києва та Одеси до кінця поточного місяця", - сказала представник авіакомпанії у відповідь на відповідне питання.

Фото: Austrian Airlines з неділі й до кінця лютого тимчасово припиняють польоти до та з Києва (wikimedia.org)

За її словами, авіаперевізник постійно аналізував ситуацію з безпекою польотів над Україною і рішення про призупинення польотів було ухвалено у зв'язку із попередженням від поїздок, яке у суботу випустило МЗС Австрії.

МЗС країни випустило в суботу попередження для громадян країни про небезпеку поїздок в Україну та рекомендувало їм залишити її територію, за винятком чотирьох західних регіонів.

Відзначимо, тиждень тому компанія Lufthansa заявляла, що не виключає скасування рейсів в Україну, але тоді офіційно про таке рішення не повідомила.

Тим часом у компанії RyanAir заявили, що не будуть призупиняти польоти до України. Ще один бюджетний перевізник WizzAir буде виконувати рейси в Україну у звичайному режимі.