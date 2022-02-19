Lufthansa приостанавливает все полеты в Киев, а Austrian Airlines - из Киева и Одессы: что известно

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года.

Об это сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Отмечается, что Lufthansa “постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позднее”.

Пассажиров при бронировании билетов просят оставить свой номер телефона, по которому компания автоматически сообщит о любых изменениях.

"Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия", - отметили в компании.

Тем временем авиакомпания Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля временно приостанавливают полеты в и из Киева, а также в и из Одессы из-за напряженной ситуации в Украине. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в субботу представитель этого авиаперевозчика.

"Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", - сказала представитель авиакомпании в ответ на соответствующий вопрос.

Фото: Austrian Airlines с воскресенья и до конца февраля временно приостанавливают полеты в и из Киева (wikimedia.org)

По ее словам, авиаперевозчик постоянно анализировал ситуацию с безопасностью полетов над Украиной и решение о приостановке полетов было принято в связи с предупреждением от поездок, которое в субботу выпустил МИД Австрии.

МИД страны выпустил в субботу предупреждение для граждан страны об опасности поездок в Украину и рекомендовал им покинуть ее территорию, за исключением четырех западных регионов.

Отметим, неделю назад компания Lufthansa заявляла, что не исключает отмену рейсов в Украину, но тогда официально о таком решении не сообщила.

Тем временем в компании RyanAir заявили, что не будут приостанавливать полеты в Украину. Еще один бюджетный перевозчик WizzAir будет выполнять рейсы в Украину в обычном режиме.