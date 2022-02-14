Перевірити розклад. У Wizz Air розповіли, чи змінять графік рейсів до України

Пасажирам рекомендують регулярно стежити за оновленням інформації про заброньовані перельоти

В авіакомпанії Wizz Air повідомили, що рейси в Україну виконуються у звичайному режимі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Financialpost.com.

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила в понеділок, що не вносила жодних змін до розкладу рейсів в Україну та з України. Водночас там повідомили, що пасажирам рекомендується регулярно перевіряти наявність оновлень, оскільки компанія уважно стежить за ситуацією в країні.

"Wizz Air продовжує уважно стежити за ситуацією в Україні", — йдеться у заяві угорського перевізника.

"В даний час ми не вносили жодних змін до нашого розкладу, і всі наші рейси в/з України продовжують виконуватися у звичайному режимі", — повідомляється на сайті.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, Wizz Air посідає друге місце за кількістю рейсів між Європою та Україною після ще одного лоукостера, Ryanair.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити у разі скасування рейсів.