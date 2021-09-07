"Найкраща країна у світі для риболовлі". За яким відпочинком варто вирушити до Норвегії після відкриття кордонів

Для поїздки досить пред'явити сертифікат вакцинації в додатку "Дія"
Список відкритих країн Європи, куди можуть їхати на відпочинок українці, поповнився Норвегією. Влада цієї держави визнала українські цифрові сертифікати вакцинації від COVID-19.
У повідомленні на урядовому сайті Норвегії йдеться, що з 3 вересня українці, повністю вакциновані однією зі схвалених вакцин, можуть в'їжджати без будь-яких обмежень: тестів і самоізоляції.
Чим цікава країна туристам і чи поїдуть українці туди восени - в матеріалі РБК-Україна.
Українські електронні сертифікати в додатку "Дія" підключені до європейської системи EU Digital COVID certificate (EUDCC), яка застосовується і в Норвегії. Без будь-яких обмежень можуть в'їжджати громадяни, які отримали обидві дози таких вакцин:
- Comirnaty/Pfizer/BioNTech;
- CoronaVac/Sinovac;
- Covishield/AstraZeneca;
- Spikevax/Moderna;
- Vaxzevria/AstraZeneca;
- Janssen/Johnson & Johnson;
- Sinopharm.
Згідно з інформацією на сайті українського МЗС, також дозволений в'їзд українцям з посвідкою на проживання, з близькими родинними зв'язками або з робочою метою.
При цьому мандрівники без сертифіката вакцинації в додатку "Дія", яким дозволено в'їзд, повинні будуть пред'явити негативний тест на COVID протягом 24 годин до в'їзду.
Також - пройти обов'язкову реєстрацію в цифровому реєстрі подорожей до перетину норвезького кордону. Після прибуття - також здати тест на COVID в прикордонному пункті пропуску або аеропорту і залишатися на карантині в готелі.
Фото: Мальовнича місцевість у Норвегії (unsplash.com/tobias-tullius)
Відкриття кордонів Норвегії українські туристи давно чекали, і з перших днів визнання наших цифрових сертифікатів стали цікавитися турами в цю країну, розповідає РБК-Україна директор туроператора "Nordic Travel" Ігор Кучер.
"Попит у туристів буде, але для екскурсійних турів зараз сезон закінчився, бо вже холодно. Зазвичай сезон таких поїздок закінчується у вересні, тому прогнозую групові екскурсійні тури з України навесні", - зазначає він.
До пандемії Норвегія була серед популярних екскурсійних напрямків, включаючи музеї Осло і спостереження Північного сяйва в столиці Арктики - Тромсе, подорожі в мальовничі містечка і на острови, гірськими маршрутами з лісами та водоспадами.
Особливу увагу туристів привертають також знамениті фіорди - вузькі морські затоки серед скель, льодовики і знамените плато – Язик Троля. До слова, фіордів в Норвегії налічується понад 1000, а в десять з них заходять круїзні судна.
За словами експерта, після новини про відкриття кордонів активний інтерес до норвезького напрямку проявляють українські рибалки.
"Це найкраща країна у світі для формату самостійної риболовлі. Там можна орендувати котедж і самому ловити з катера, в той час, як у багатьох країнах це дозволяється тільки з гідом",- пояснює Ігор Кучер.
Він розповідає: зазвичай в рибальські тури в Новергію вирушають маленькими компаніями. Наприклад, вчотирьох. Риба, на яку полюють такі туристи: тріска, палтус, багато інших видів. При цьому розміри "трофеїв" величезні - можуть перевищувати зріст людини та важити по 20-30 кілограм. Рибу до 15 кілограмів можна забирати собі.
"У вартість туру зазвичай входить авіапереліт, трансфер, оренда котеджу, харчування і катери – загальна сума становить від 800 євро з людини. Це демократично як для Норвегії, однієї з найдорожчих країн. Але рибалки зазвичай свою рибу смажать на грилі, щось докуповують в супермаркетах", - ділиться деталями експерт з туризму.
Фото: Приклад трофейної риболовлі в Норвегії (sandlandbrygge.co.uk)
З охочих потрапити на риболовлю в Норвегію в очікуванні відкриття кордонів вже утворилася "черга", додає Ігор Кучер. Але при цьому вже почалися складнощі з вільними місцями для таких туристів на осінь (сезон риболовлі закінчується в жовтні).
"Зараз там вже залишилося мало вільних місць в котеджах на рибальських базах. В основному вже все розброньовано, адже для інших європейських країн Норвегія відкрилася раніше. З усієї Європи рибалки їдуть саме до Норвегії", - зазначає керівник туристичної компанії.
Нагадаємо, раніше ми писали, де і за якою ціною ловлять трофейну рибу в Україні.
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