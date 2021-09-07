"Лучшая страна в мире для рыбалки". За каким отдыхом стоит отправиться в Норвегию после открытия границ

Список открытых стран Европы, куда могут ехать на отдых украинцы, пополнился Норвегией. Власти этого государства признали украинские цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19.

В сообщении на правительственном сайте Норвегии говорится, что с 3 сентября украинцы, полностью вакцинированные одной из одобренных вакцин, могут въезжать без каких-либо ограничений: тестов и самоизоляции.

Чем интересна страна туристам и поедут ли украинцы туда осенью - в материале РБК-Украина.

Условия въезда в Норвегию из Украины: что нужно знать

Украинские электронные сертификаты в приложении "Дия" подключены к европейской системе EU Digital COVID certificate (EUDCC), которая применяется и в Норвегии. Без каких-либо ограничений могут въезжать граждане, получившие обе дозы таких вакцин:

- Comirnaty/Pfizer/BioNTech;

- CoronaVac/Sinovac;

- Covishield/AstraZeneca;

- Spikevax/Moderna;

- Vaxzevria/AstraZeneca;

- Janssen/Johnson & Johnson;

- Sinopharm.

Согласно информации на сайте украинского МИД, также разрешен въезд украинцам с видом на жительство, с близкими родственными связями или с рабочей целью.

Фото: Архитектура в Осло (unsplash.com/gunnar-ridderstrom)

При этом путешественники без сертификата вакцинации в приложении "Дия", которым разрешен въезд, должны будут предъявить негативный тест на COVID в течение 24 часов до въезда.

Также – пройти обязательную регистрацию в цифровом реестре путешествий до пересечения норвежской границы. После прибытия – также сдать тест на COVID в пограничном пункте пропуска или аэропорту и оставаться на карантине в отеле.

Фото: Живописная местность в Норвегии (unsplash.com/tobias-tullius)

Фьорды и музеи: что посмотреть в Норвегии после открытия границ

Открытия границ Норвегии украинские туристы давно ждали, и с первых дней признания наших цифровых сертификатов стали интересоваться турами в эту страну, рассказывает РБК-Украина директор туроператора "Nordic Travel" Игорь Кучер.

"Спрос у туристов будет, но для экскурсионных туров сейчас сезон закончился, так как уже холодно. Обычно сезон таких поездок заканчивается в сентябре, поэтому прогнозирую групповые экскурсионные туры из Украины весной", — отмечает он.

До пандемии Норвегия была в числе популярных экскурсионных направлений, включая музеи Осло и наблюдение северного сияние в столице Арктики - Тромсе, путешествия в живописные городки и на острова, по горным маршрутам с лесами и водопадами.

Фото: Фьорды в Норвегии привлекают туристов со всего мира (unsplash.com/robert-bye)

Особое внимание туристов привлекают также знаменитые фьорды – узкие морские заливы среди скал, ледники и знаменитое плато – Язык Тролля. К слову, фьордов в Норвегии насчитывается более 1000, а в десять из них заходят круизные суда.

"За турами уже выстроилась очередь, свободных мест мало"

По словам эксперта, после новости об открытии границ активный интерес к норвежскому направлению проявляют украинские рыбаки.

"Это самая лучшая страна в мире для формата самостоятельной рыбалки. Там можно арендовать коттедж и самому ловить с катера, в то время как во многих странах это разрешается только с гидом", - объясняет Игорь Кучер.

Он рассказывает: обычно в рыбацкие туры в Новергию отправляются маленькими компаниями. Например, вчетвером. Рыба, на которую охотятся такие туристы: треска, палтус, много других видов. При этом размеры "трофеев" огромны - могут превышать рост человека и весить по 20-30 килограмм. Рыбу до 15 килограмм можно забирать себе.

"В стоимость тура обычно входит авиаперелет, трансфер, аренда коттеджа, питание и катера – общая сумма составляет от 800 евро с человека. Это демократично как для Норвегии, одной из самых дорогих стран. Но рыбаки обычно свою рыбу жарят на гриле, что-то докупают в супермаркетах", - делится деталями эксперт по туризму.

Фото: Пример трофейной рыбалки в Норвегии (sandlandbrygge.co.uk)

Из желающих попасть на рыбалку в Норвегию в ожидании открытия границ уже образовалась "очередь", добавляет Игорь Кучер. Но при этом уже начались сложности со свободными местами для таких туристов на осень (сезон рыбалки заканчивается в октябре).

"Сейчас там уже осталось мало свободных мест в коттеджах на рыболовных базах. В основном уже все разбронировано, ведь для других европейских стран Норвегия открылась раньше. Со всей Европы рыбаки едут именно в Норвегию", — отмечает руководитель туристической компании.

Напомним, ранее мы писали, где и по какой цене ловят трофейную рыбу в Украине.

Также рекомендуем почитать наш путеводитель по заграничным локациям для ценителей рыбалки.