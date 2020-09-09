Заміська віп-рибалка: де і за якою ціною ловлять трофейну рибу в Україні

Фото: Риболовля на озері (pixabay.com)

Мальовничі локації, комплекси і клуби для любителів риболовлі

Риболовля – одна з улюблених розваг українців, в якій поєднуються спорт і відпочинок, і мисливський азарт. В Україні можна знайти безліч місць, де клює і ловиться риба на будь-який смак.

Рибалки все частіше обирають водойми з базами відпочинку. В останні кілька років подібні бази пропонують не тільки порибалити, а й розміщення в комфортних номерах, можливість замовити різноманітні страви, в тому числі – з риби, яку ви зловили самі. Цікаво, що в Україні все більш популярною стає послуга риболовлі в супроводі гіда.

Скільки коштує рибалка "все включено" і де шукати комфортні локації для подібної активності – розбиралося РБК-Україна.

Чому така популярна платна рибалка?

"Платна риболовля стає модною – уявіть, що ви їздите на 10 риболовель і нічого зловити не можете. Таких людей дуже багато. Вони розчаровуються в риболовлі і не розуміють, що вони роблять не так. І приходять до розуміння, що треба їхати на "платник", де риба є точно. І намагатися вже там її ловити", - розповідає РБК-Україна майстер спорту України з риболовного спорту Максим Нестерцов.

У різних рибалок в риболовлі – різні інтереси, каже він. При цьому любителі витрачають на таке хобі стільки ж грошей, як і спортсмени.

"Але любителі хочуть зловити велику трофейну рибу. Наприклад, щуку на 5 кг, а потім намагаються перебити свій рекорд і зловити рибу вагою 7 кілограмів. Такий рибак отримує одне задоволення. Він ловить в спокійному ритмі, відпочиває, не заморочується через дрібниці, милується природою", - каже спортсмен.

А для спортсменів головне – перемога з будь-якою рибою в загальній вазі. Важливо, скільки риби зловить переможець, а не її розмір. Це показник його завзятості і майстерності, зазначає Нестерцов.

"Наприклад, з коропової риболовлі змагання тривають 72 години, і спортсмени сплять по кілька годин, тому що короп клює вночі", - пояснює він.

Фото: Максим Нестерцов з уловом - судаком на 3,5 кг (Максим Нестерцов)

Правила лову: трофеї відпускають

На трофейну платну риболовлю приїжджають як рибалки-любителі, так і спортсмени. Якщо перші платять за задоволення, то другі – на великій рибі відточують свою майстерність. При цьому всю трофейну рибу рибалки повинні відпускати, в той час як вартість аматорської риболовлі включені норми вилову, який можна залишити собі. Під час риболовлі на базі відпочинку часто улов можна віддати в ресторан і тут же замовити приготування страви.

В одному з рибних клубів біля селища Клавдієво-Тарасове риболовлею займаються як спортсмени, так і любителі. Для трофейної рибалки там спеціально відведене одне з озер, всю рибу з якого необхідно випускати назад.

"Якщо ви зловили на любительському озері коропа вагою більше 3 кг, ви повинні випустити його. Точно так само на трофейному озері, там коропи - вагою до 30 кілограмів. Туди приїжджають тренуватися рибалки-спортсмени. Любителі ловлять по 7-12 кілограмів. Але на трофейному озері у рибалок обов'язково повинен бути короповий мат, на який акуратно викладають улов після фотографування. Якщо навіть риба сильно поранилася снастю, ми обробляємо рану засобом і випускаємо", - пояснює адміністратор клубу Олег.

Назад в озеро не випускають щуку, сома та товстолоба. Якщо рибалці вони не потрібні, він повинен віддати їх адміністрації, пояснює він.

Фото: Коропів більше 3 кілограм відпускають у водойму (pixabay.com)

Скільки коштує необхідне обладнання та сама риболовля

"Ціна на риболовлю залежить від риби, яку ви збираєтеся зловити. Найдорожча риболовля – це форелева, коропова і осетрових", - говорить Максим Нестерцов.

У середньому добу коропової риболовлі на облаштованій водоймі коштують 500-700 гривень за сектор, форелевої – приблизно 700 гривень за світловий день.

"Найдорожча рибалка – коропова і ловля риби з човна, тому що потрібно купити дорогий катер. Спортсмени в коропової риболовлі – багаті люди. Тільки внесок на віп-турнірах становить 30 тисяч гривень. Плюс - харчування для коропа дуже дороге – ціна за кілограм корму може сягати 500 гривень, а його за три доби турніру можуть викинути 20-30 кілограм, та інших кормів – до 100 кг. Тобто, це ще 100-150 тисяч гривень на трьох членів команди потрібно буде заплатити за корм для коропа", - вважає спортсмен витрати.

Він згадує, що під час поїздки на Малевське водосховище в Донецькій області (одна з найбільш відомих платних спортивних водойм), зловив з напарником коропа на 19,5 кг. Також вони паралельно переловили і відпустили понад півтонни риби.

"Приблизна собівартість всього обладнання, яке було задіяно на тій риболовлі - 5-7 тисяч доларів. Сама риболовля – видаткова частина з харчуванням і заміною снастей за дві доби обійшлася в 10 тисяч гривень точно", - розповідає він.

Риболовля з гідом – новий тренд

Зі слів експерта, набирає популярності риболовля з гідами, тому що після навчання у любителів виходить ловити.

"Насправді, професійний гід-рибалка економить вам дуже багато грошей, які ви заплатили б за снасті, які насправді не потрібні. Він порадить, що краще всього купити", - розповідає експерт.

Фото: Рибалкам надають водойму, в яку запущена риба великих розмірів (selfish.ua)

В одному з найдорожчих клубів біля Києва надають гідів з 20-річним стажем. Деякі з них прийшли на роботу з риболовного спорту.

Максим Нестерцов вважає, що з послугами гідів можна отримати не просто риболовлю, а урок риболовлі.

"Люди сьогодні звикли платити за уроки з йоги або кулінарії, і тут приблизно той же сенс. Потім ви можете користуватися цими знаннями на будь-якій водоймі в майбутньому. Плюс - вам надають водойму, в яку запущена риба великих розмірів", - пояснює Нестерцов.

Якщо брати риболовлю з гідом на човні, то в цю ціну входитиме катер, бензин, снасті. Ціна в день може досягати 300 доларів (справа в тому, що дорогий катер споживає багато палива).

"З цієї суми 100 доларів - це ціна за роботу гіда, який навчить риболовлі і покаже місця, де риба є. І він дає гарантію того, що ви зловите рибу", – уточнює він.

Фото: З гідом можна отримати урок риболовлі (bazabereg.com)

Де шукати преміальну риболовлю в Україні

"Selfish Club " – рекреаційний комплекс (з. Кийлів, Бориспільського району) з клубними озерами і каналами, в яких водяться 16 видів риби, з них – 5 видів осетрових вагою до 38 кілограм. Година трофейної рибалки на озері "Дзеркальне" коштує 1000 гривень, на "Осетровому" - 1500 гривень.

Виловлену рибу можна залишити за окрему плату: короп - 300 грн за кілограм, судак – 500 грн за кг, осетер – 1500 грн за кг, а севрюга – 1700 гривень за кілограм.

Рибалка на Дніпрі з катера коштує від 7000 гривень за світловий день, а послуги гіда при цьому обійдуться в 2500 гривень за 9 годин.

"MoreWell " (с. Толокунь, Вишгородський район) – заміський комплекс відпочинку на Київському морі. Чотиригодинна екскурсія по рибних місцях по морю з гідом-рибалкою на катері "Азура" і заплив на острів коштують 3400 гривень, 8-годинна прогулянка – 4900 гривень. Гід-рибалка на човні гостя – 3400 гривень за 4 години. Оренда вудки зі снастями й спінінга по 100 гривень на годину. Проживання в двомісному номері в готелі – від 1400 гривень.

"Не завжди виходить фіксувати трофеї, але один раз ми навіть зняли на відео. Боротьба була запекла, але 10 кілограмів щастя того варті", - розповідає про найбільш вдалу ловлю щуки гід комплексу Артем Зінченко.

Фото: Трофеї чекають рибалок в десятках підготовлених водойм (selfish.ua)

"Gold Fish Club" - рибальський клуб біля селища Клавдієво-Тарасове в Бородянському районі Київської області. У клуба є два озера з 6 видами трофейних риб, з них – 4 види коропів. На "Верхньому" озері дозволена трофейна рибалка, всю рибу необхідно відпускати. День коштує 900 гривень, півдня – 500.

На "Нижньому" озері світловий день рибалки коштуватиме 450 гривень, нічна ловля – 600 гривень. При цьому встановлена норма вилову – коропа і сома – до 3 кг, карася і амура до 2 кг, товстолоба – до 5 кг. Якщо перелов – доплата 50-100 гривень за кілограм. У клубі є котеджі за ціною 1800-2300 гривень на добу. Оренда вудок і снастей - 50-150 гривень.

"Берег" – база відпочинку в с. Світлогірське в Полтавській області на березі Кам'янського водосховища. У комплексі збираються рибалки на змагання. Для любителів день риболовлі з гідом коштує 4500 гривень, окремо оплачується бензин.

У вартість включена оренда катера StarCraft, послуги гіда і снасті. Улов можна приготувати в ресторані. Двомісні номери в готелі коштують від 900 гривень в добу, в будиночках з солом'яною стріхою в національному стилі – 1000-1400 гривень на добу.

"Дельта Дніпра" – комплекс риболовлі й відпочинку на Дніпрі в 23 км від центру Херсона. Територія комплексу – трохи більше 1 гектара. Тут ловлять щуку, окуня, сома, коропа. Вартість оренди катера з послугами гіда – 1300 гривень в день. Супровід єгеря на човні гостя – 700 гривень в день.

Оренда вудок – від 100 гривень в день. Ловля з містка на річці – 150 гривень в день. У комплексі пропонують організувати риболовлю "під ключ": підбирають все від наживки і підгодівлі до снастей і човнів. Проживання в двомісному номері в готелі коштує від 900 гривень на добу.

Відпочивати на рибалці з азартом і комфортом можна навіть тим, хто ніколи вудки в руках не тримав. Заповітні трофеї чекають рибалок в десятках спеціально підготовлених водойм принаймні до останніх теплих днів осені.

Нагадаємо, раніше ми писали, куди можна полетіти на рибалку за кордоном у цьому році.