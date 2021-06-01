Літній "ценопад" та відкриті ресторани: що підготували для українських туристів у Туреччині

У Туреччині з 1 червня розпочався другий етап пом'якшення коронавірусних обмежень, який проходить згідно з планом "поступової нормалізації". У країні скоротять комендантську годину, відкриють ресторани і тренажерні зали.

Про це напередодні оголосив президент Реджеп Таїп Ердоган після засідання кабінету кіністрів, повідомляє турецьке видання hurriyetdailynews.com.

Що зміниться для туристів і скільки коштує відпочинок на турецьких курортах для українців на початку червня?

Що зміниться для туристів

Локдаун діяв у Туреччині з 29 квітня по 17 травня – його ввели при показниках понад 60000 випадків COVID-19 на день. Починаючи з 20 травня, цифри не перевищують 10 тисяч хворих на день.

Завдяки зниженню кількості хворих, в Туреччині можуть не тільки запустити туристичний сезон, а й пом'якшити обмеження для місцевих жителів.

Фото: У червні туристи зможуть харчуватися в ресторанах поза готелями (booking.com)

Що зміниться згідно з планом "поступової нормалізації":

комендантська година розпочнеться на годину пізніше - о 22:00 до 5:00. Заборона на вихід з дому залишається тільки в неділю.

ресторани та кафе тепер можуть подавати страви в приміщенні з 7 ранку до 9 вечора, а доставка працюватиме до 24:00.

кафе обслуговуватимуть до двох відвідувачів за столом у приміщенні та до 3 - на відкритих майданчиках;

торгові центри можуть працювати з 7:00 до 21 00, закриті щонеділі.

тренажерні зали, спортивні майданчики, басейни, парки розваг працюватимуть щодня з 7:00 до 21:00, крім неділі.

Скільки коштує відпочинок в Туреччині на початку літа

Попри позитивну динаміку боротьби з коронавірусом в Туреччині, її курорти залишаються поки напівпорожніми. Росія продовжує тимчасові обмеження на польоти до Туреччини до 21 червня через серйозну ситуацію з COVID, повідомило 1 червня видання Hurriyet.

Фото: Пляж на курорті Фетхіє (booking.com)

На думку експертів галузі, саме знижений турпотік спровокував "цінопад" на відпочинок в Туреччині. При цьому українців продовжують радувати як вартість путівок, так і погода - на найтеплішому в ці дні Анталійському узбережжі вода в морі прогрілася до 24 градусів, а повітря – до 27-28 градусів.

Ми перевірили, скільки коштує тижневий відпочинок в Туреччині на двох з харчуванням "все включено" з авіаперельотом і страховкою на дати з 4 червня від провідних туристичних компаній.

У туристичної компанії "Farvater" тиждень в 3* готелі в Кемері обійдеться в 11514 гривень (332 євро) з вильотом 4 червня, на 10 євро дорожче відпочинок в Аланії та Сіде. В 4* готелі за найнижчою ціною можна відпочити в Кемері від 11549 гривень, а в Аланії й Мармарисі потрібно орієнтуватися на ціни від 12 тисяч гривень.

При цьому на барвистому березі курорту Фетхіє на Егейському морі тиждень обійдеться від 14953 Гривень в 3* готелі з вильотом 5 червня, а в 4* - від 15583 гривень з вильотом 8 червня.

Провести відпустку в 5* готелі в Туреччині на ці дати можна за найнижчою ціною від 14392 гривень в Мармарисі з вильотом 10 червня, від 16820 гривень в Сіде з вильотом 4 червня.

Фото: Відпочинок у Кемері (booking.com)

У мережі турагентств "Happy Rest" відпочинок в 3* готелі в Аланії обійдеться від 11123 гривень з вильотом 8 червня, в 4* в Кемері – від 12091 гривні з вильотом на ту ж дату, в 5* готелі в Бодрумі – від 14414 гривень з вильотом 6 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поїхати до Туреччини тепер можна з одним з чотирьох документів, що підтверджують стан здоров'я.

Також повідомлялося, чого чекати туристам від відпочинку в Туреччині в новому сезоні.