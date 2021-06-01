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Знову з ПЛР-тестом. Туреччина оновила правила в'їзду для українців: що відомо

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Вівторок 01 червня 2021 12:51
Знову з ПЛР-тестом. Туреччина оновила правила в'їзду для українців: що відомо Фото: ПЛР-тест для поїздки до Туреччини (Getty Images)
Автор: Ольга Маджумдар

Також їхати можна з довідкою про вакцинацію або одужання

Туреччина з 1 червня змінила карантинні правила, які стосуються українських туристів. При в'їзді в країну тепер знову діє вимога надавати негативний результат ПЛР-тесту на COVID. Про це повідомили в офісі з питань культури та туризму посольства Туреччини.

Відзначається, що з 1 червня 2021 в'їжджати на територію Туреччину можна за дотримання однієї з чотирьох умов. При собі необхідно мати один з документів:

- про вакцинацію від COVID-19, яка завершена не пізніше ніж за 14 днів до приїзду в країну;

- про те, що людина перехворіла COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

- негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше 72 годин до приїзду;

- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до приїзду.

При цьому транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань.

Знову з ПЛР-тестом. Туреччина оновила правила в'їзду для українців: що відомоФото: В'їжджати в Туреччину можна з однією з чотирьох довідок про COVID (pixabay.com)

Нові вимоги були зафіксовані у повідомленні для льотного складу NOTAM, який опублікували вночі 31 травня.

Наявність такого документа і те, що правила в'їзду в країну змінилися з 1 червня, підтвердили РБК-Україна представники українського туристичного оператора "Аполло-тур".

Оновлені правила вже з'явилися на сайтах авіакомпаній. Наприклад, ознайомитися з ними можна на сайті Turkish Airlines.

Зазначимо, Туреччина вводила і скасовувала вимогу наявності ПЛР-тестів для в'їзду в період пандемії кілька разів. Чергове спрощення правил в'їзду відбулося цієї весни: довідку про негативний ПЛР-тест скасовували з 15 травня для туристів з 16 країн світу, в число яких входила й Україна.

Нагадаємо, раніше Грузія відкрила сухопутні кордони для туристів.

Також в популярній країні доплачуватимуть за ночівлю туристів у місцевих готелях.

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