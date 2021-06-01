Летний "ценопад" и открытые рестораны: что подготовили для украинских туристов в Турции

В Турции с 1 июня начался второй этап смягчения коронавирусных ограничений, который проходит согласно плану "постепенной нормализации". В стране сократят комендантский час, откроют рестораны и тренажерные залы.

Об этом накануне объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, сообщает турецкое издание hurriyetdailynews.com.

Что изменится для туристов и сколько стоит отдых на турецикх курортах для украинцев в начале июня?

Что изменится для туристов

Локдаун действовал в Турции с 29 апреля по 17 мая – его ввели при показателях более 60000 случаев COVID-19 в день. Начиная с 20 мая, цифры не превышают 10 тысяч заболевших в день.

Благодаря снижению количества заболевших, в Турции могут не только запустить туристический сезон, но и смягчить ограничения для местных жителей.

Фото: В июне туристы смогут питаться в ресторанах вне отелей (booking.com)

Что изменится согласно плану "постепенной нормализации":

комендантский час начнется на час позже – в 22:00 до 5:00. Запрет на выход из дома остается только в воскресенье.

рестораны и кафе теперь могут подавать блюда в помещении с 7 утра до 9 вечера, а доставка будет работать до 24:00.

кафе будут обслуживать до двух посетителей за столом в помещении и до 3 – на открытых площадках;

торговые центры могут работать з 7:00 до 21:00, закрыты по воскресеньям.

тренажерные залы, спортивные площадки, бассейны, парки развлечений будут работать ежедневно с 7:00 до 21:00, кроме воскресенья.

Сколько стоит отдых в Турции в начале лета

Несмотря на позитивную динамику борьбы с коронавирусом в Турции, ее курорты остаются пока полупустыми. Россия продлевает временные ограничения на полеты в Турцию до 21 июня из-за серьезной ситуации с COVID, сообщило 1 июня издание Hurriyet.

Фото: Пляж на курорте Фетхие (booking.com)

По мнению экспертов отрасли, именно сниженный турпоток спровоцировал "ценопад" на отдых в Турции. При этом украинцев продолжают радовать как стоимость путевок, так и погода - на самом теплом в эти дни Анталийском побережье вода в море прогрелась до 24 градусов, а воздух – до 27-28 градусов.

Мы проверили, сколько стоит недельных отдых в Турции на двоих с питанием "все включено" с авиаперелетом и страховкой на даты с 4 июня от ведущих туристических компаний.

У туристической компании "Farvater" неделя в 3* отеле в Кемере обойдется в 11514 гривен (332 евро) с вылетом 4 июня, на 10 евро дороже отдых в Алании и Сиде. В 4* отеле по самой низкой цене можно отдохнуть в Кемере от 11549 гривен, а в Алании и Мармарисе нужно ориентироваться на цены от 12 тысяч гривен.

При этом на красочном берегу курорта Фетхие на Эгейском море неделя обойдется от 14953 гривен в 3* отеле с вылетом 5 июня, а в 4* - от 15583 гривен с вылетом 8 июня.

Провести отпуск в 5* отеле в Турции на эти даты можно по самой низкой цене от 14392 гривен в Мармарисе с вылетом 10 июня, от 16820 гривен в Сиде с вылетом 4 июня.

Фото: Отдых в Кемере (booking.com)

У сети турагентств "Happy Rest" отдых в 3* отеле в Алании обойдется от 11123 гривен с вылетом 8 июня, в 4* в Кемере – от 12091 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* отеле в Бодруме – от 14414 гривен с вылетом 6 июня.

Напомним, ранее мы писали, что поехать в Турцию теперь можно с одним из четырех документов, подтверждающих состояние здоровья.

Также сообщалось, чего ждать туристам от отдыха в Турции в новом сезоне.