Культура чаевых в мире: советы туристам, как не облажаться за границей

Планируя путешествие, стоит знать не только о достопримечательностях и законах, но и о местных обычаях, в частности - о чаевых. В некоторых странах они являются обязательными и серьезно влияют на доходы работников сервиса, в других же могут считаться грубостью и оскорбить работников.
В каких странах мира не стоит оставлять чаевые, а в каких наоборот - это обязательно, рассказывает РБК-Украина.
Культура чаевых сильно отличается по миру. Где-то это обязательный знак благодарности за обслуживание, а где-то - нежелательный жест. Перед путешествием важно знать, где и сколько оставлять на чай, чтобы не выглядеть невежливо или не обидеть персонал. Давайте рассмотрим особенности чаевых в разных странах.
США
Чаевые здесь - часть зарплаты. Многие работники ресторанной и сервисной отрасли получают минимальную ставку (даже меньше установленного минимума), поэтому 15-20% чаевых является нормой. Небольшая сумма (1-2 доллара) также приветствуется как вознаграждение для водителей такси, носильщиков в отелях, работников доставки.
Канада
Канадцы разделяют американскую культуру чаевых: в ресторанах, барах и салонах ожидаются 15-20%. Исключение - фастфуд, где чаевые не обязательны.
Мексика
Из-за низких базовых зарплат чаевые - важное дополнение к доходу. Принято оставлять 10-15% в ресторанах и несколько песо персоналу в отелях.
Египет
"Бакшиш" - национальная традиция. Небольшие чаевые ожидают всюду: в отелях, экскурсоводы, охранники. Сумма зависит от качества сервиса, но обычно это несколько египетских фунтов.
Таиланд
Чаевые не обязательны, однако за отличное обслуживание принято оставлять 10% или округлить сумму.
Италия
Часто в счет включено "coperto" - плата за сервис. Если ее нет, оставляют 5-10%. Чаевые больше нужны в туристических местах.
Испания
Чаевые в барах не обязательны. В ресторанах принято оставлять несколько евро или 5-10% при высоком уровне обслуживания.
Франция
Закон требует включать 15% сервисного сбора в счет. Однако мелкая сумма (несколько евро) за особо внимательное обслуживание воспринимается положительно.
Германия
Округление счета в пользу официанта или 5-10% чаевых является общепринятым стандартом.
Чехия
Чаевые 10% в ресторанах - общепринятая практика. В барах и кафе достаточно округлить сумму.
Япония
Чаевые могут обидеть: японцы считают, что качественный сервис должен быть бесплатным, а персонал - гордиться своей работой. Если хотите поблагодарить, лучше вручить небольшой подарок.
Китай
В традиционных заведениях чаевые не приняты, поскольку сервис является частью стоимости услуги. В туристических отелях иногда принимают чаевые, но это исключение.
Южная Корея
В большинстве сфер чаевые не являются частью культуры, за исключением крупных отелей или туристических туров.
Австралия
Высокая минимальная зарплата обеспечивает работникам достаточный доход без необходимости в чаевых. Тем не менее только в элитных ресторанах принято оставлять 5-10% за особо высокий уровень обслуживания.
Новая Зеландия
Похожая ситуация: чаевые не ожидаются, но доброжелательный жест вознаграждается благодарностью.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, CNN Travel, Japan-Guide, Tourism Australia, National Geographic, BBC Travel