Культура чайових у світі: поради туристам, як не облажатися за кордоном

Плануючи подорож, варто знати не лише про пам'ятки та закони, а й про місцеві звичаї, зокрема - щодо чайових. У деяких країнах вони є обов'язковими й серйозно впливають на доходи працівників сервісу, в інших же можуть вважатися грубістю та образити працівників.
В яких країнах світу не варто залишати чайові, а в яких навпаки - це обов'язково, розповідає РБК-Україна.
Культура чайових сильно відрізняється по світу. Десь це обов’язковий знак вдячності за обслуговування, а десь - небажаний жест. Перед мандрівкою важливо знати, де і скільки залишати на чай, щоб не виглядати неввічливо або не образити персонал. Розгляньмо особливості чайових у різних країнах.
США
Чайові тут - частина зарплати. Багато працівників ресторанної та сервісної галузі отримують мінімальну ставку (навіть меншу за встановлений мінімум), тому 15-20% чайових є нормою. Невелика сума (1-2 долари) також вітається як винагорода для водіїв таксі, носіїв у готелях, працівників доставки.
Канада
Канадці поділяють американську культуру чайових: у ресторанах, барах та салонах очікуються 15-20%. Виняток - фастфуд, де чайові не обов'язкові.
Мексика
Через низькі базові зарплати чайові - важливе доповнення до доходу. Заведено залишати 10-15% в ресторанах і кілька песо персоналу в готелях.
Єгипет
"Бакшиш" - національна традиція. Невеликі чайові очікують усюди: у готелях, екскурсоводи, охоронці. Сума залежить від якості сервісу, але зазвичай це кілька єгипетських фунтів.
Таїланд
Чайові не обов'язкові, проте за відмінне обслуговування заведено залишати 10% або округлити суму.
Італія
Часто у рахунок включено "coperto" - плата за сервіс. Якщо її немає, залишають 5-10%. Чайові більше потрібні в туристичних місцях.
Іспанія
Чайові в барах не обов'язкові. У ресторанах заведено залишати кілька євро або 5-10% при високому рівні обслуговування.
Франція
Закон вимагає включати 15% сервісного збору в рахунок. Проте дрібна сума (кілька євро) за особливо уважне обслуговування сприймається позитивно.
Німеччина
Округлення рахунку на користь офіціанта або 5-10% чайових є загальноприйнятим стандартом.
Чехія
Чайові 10% у ресторанах - загальноприйнята практика. У барах і кафе досить округлити суму.
Японія
Чайові можуть образити: японці вважають, що якісний сервіс має бути безоплатним, а персонал - гордитися своєю роботою. Якщо хочете подякувати, краще вручити невеликий подарунок.
Китай
У традиційних закладах чайові не прийняті, оскільки сервіс є частиною вартості послуги. У туристичних готелях інколи приймають чайові, але це виняток.
Південна Корея
У більшості сфер чайові не є частиною культури, за винятком великих готелів або туристичних турів.
Австралія
Висока мінімальна зарплата забезпечує працівникам достатній дохід без потреби в чайових. Проте, тільки в елітних ресторанах заведено залишати 5-10% за особливо високий рівень обслуговування.
Нова Зеландія
Схожа ситуація: чайові не очікуються, але доброзичливий жест винагороджується вдячністю.
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Для написання цього матеріалу було використано такі джерела: Вікіпедія, CNN Travel, Japan-Guide, Tourism Australia, National Geographic, BBC Travel