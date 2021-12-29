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Великий український аеропорт залишився без регулярних рейсів: компанії скасовують польоти

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Середа 29 грудня 2021 13:49
Великий український аеропорт залишився без регулярних рейсів: компанії скасовують польоти Фото: Аеропорт Чернівці (facebook.com/aeroportcher)
Автор: Євгенія Тугушева

Windrose та Air Ocean Airlines призупинили повідомлення за маршрутом через погоду та технічні фактори

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала рейси Київ-Чернівці до кінця зимової навігації. Внаслідок цього аеропорт Чернівці залишився без регулярного авіасполучення, пише Avianews.com.

Авіаперевізник пояснив своє рішення поганою погодою у Чернівцях, через що неодноразово виникали затримки та скасування рейсів.

У місцевому аеропорту підтвердили факт поганої погоди як причини скасування рейсів, проте заявили, що готові були прийняти літак.

Регулярні рейси до Чернівців після річної перерви відновилися 12 квітня. Спочатку сюди з Києва полетіла авіакомпанія "Мотор Січ", а потім її змінила на маршруті Windrose (Роза Вітрів).

У листопаді ще одна авіакомпанія, Windrose, призупинила рейси до Чернівців через можливі проблеми з польотами в зимовий час. Це рішення також торкнулося рейсів до Ужгорода.

"Windrose провела комплексний аудит аеропортів Ужгород та Чернівці та надала рекомендації керівництву для покращення технічних факторів, що впливають на виконання рейсів у зимовий період. Як тільки усі зауваження усунуть, ми відновимо рейси", — пояснила представник Windrose.

Air Ocean Airlines запустила рейси до Чернівців наприкінці листопада. Для польотів на лінії Київ-Чернівці авіакомпанія орендувала Ан-24 у "Мотор Січ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення міжнародних європейських рейсів та рейсів з України.

Також ми писали, що авіакомпанія Ryanair скасовує одразу 17 авіарейсів з України.

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