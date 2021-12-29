Крупный украинский аэропорт остался без регулярных рейсов: компании отменяют полеты

Windrose и Air Ocean Airlines приостановили сообщение по маршруту из-за погоды и технических факторов

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила рейсы Киев-Черновцы до конца зимней навигации. В результате этого аэропорт Черновцы остался без регулярного авиасообщения, пишет Avianews.com.

Авиаперевозчик объяснил свое решение плохой погодой в Черновцах, из-за чего неоднократно возникали задержки и отмены рейсов.

В местном аэропорту подтвердили факт плохой погоды как причины отмены рейсов, однако заявили, что готовы были принять самолет.

Регулярные рейсы в Черновцы после годового перерыва возобновились 12 апреля. Вначале сюда из Киева полетела авиакомпания "Мотор Сич", а затем ее сменила на маршруте Windrose ("Роза Ветров").

В ноябре еще одна авиакомпания, Windrose, приостановила рейсы в Черновцы из-за возможных проблем с полетами в зимнее время. Это решение также затронуло рейсы в Ужгород.

"Windrose провела комплексный аудит аэропортов Ужгород и Черновцы и предоставила рекомендации руководству для улучшения технических факторов, которые влияют на выполнение рейсов в зимний период. Как только все замечания устранят, мы возобновим рейсы", — объяснила представитель Windrose.

Air Ocean Airlines запустила рейсы в Черновцы в конце ноября. Для полетов на линии Киев-Черновцы авиакомпания арендовала Ан-24 у "Мотор Сич".

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