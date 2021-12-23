Авіакомпанія Ryanair скасовує відразу 17 авіарейсів з України: список
Фото: Літак Boeing 737-8AS авіакомпанії Ryanair (uk.wikipedia.org)
Обмеження діятимуть від 10 до 31 січня 2022 року
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував про скорочення зимового розкладу рейсів у січні 2022 року. Про це повідомляється в Telegram-каналі авіакомпанії.
Авіакомпанія оголосила про тимчасове припинення деяких рейсів з України. Повідомляється, що рейси скасовані до польських та італійських міст.
Призупинення рейсів діятиме від 10 до 31 січня 2022 року.
Які рейси Ryanair з України скасували
- Київ – Бидгощ від 10 до 31 січня
- Київ – Мальта від 10 до 31 січня
- Львів – Барі від 10 до 31 січня
- Львів – Палермо від 10 до 31 січня
- Львів – Піза від 10 до 31 січня
- Львів – Турин від 10 до 31 січня
- Львів – Манчестер від 10 до 31 січня
- Львів – Братислава від 10 до 31 січня
- Харків – Вільнюс від 6 до 31 січня
- Харків – Варшава від 6 до 31 січня
- Харків – Краків від 6 до 31 січня
- Харків – Познань від 6 до 31 січня
- Харків – Будапешт від 6 до 31 січня
- Харків – Мілан від 6 до 31 січня
- Одеса – Катовіце від 10 до 31 січня
- Одеса – Болонья від 10 до 31 січня
- Одеса – Барселона від 10 до 31 січня
У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Wizz Air скорочує 84 рейси міжнародними маршрутами.