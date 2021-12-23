Авіакомпанія Ryanair скасовує відразу 17 авіарейсів з України: список

Обмеження діятимуть від 10 до 31 січня 2022 року

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував про скорочення зимового розкладу рейсів у січні 2022 року. Про це повідомляється в Telegram-каналі авіакомпанії.

Авіакомпанія оголосила про тимчасове припинення деяких рейсів з України. Повідомляється, що рейси скасовані до польських та італійських міст.

Призупинення рейсів діятиме від 10 до 31 січня 2022 року.

Які рейси Ryanair з України скасували

Київ – Бидгощ від 10 до 31 січня

Київ – Мальта від 10 до 31 січня

Львів – Барі від 10 до 31 січня

Львів – Палермо від 10 до 31 січня

Львів – Піза від 10 до 31 січня

Львів – Турин від 10 до 31 січня

Львів – Манчестер від 10 до 31 січня

Львів – Братислава від 10 до 31 січня

Харків – Вільнюс від 6 до 31 січня

Харків – Варшава від 6 до 31 січня

Харків – Краків від 6 до 31 січня

Харків – Познань від 6 до 31 січня

Харків – Будапешт від 6 до 31 січня

Харків – Мілан від 6 до 31 січня

Одеса – Катовіце від 10 до 31 січня

Одеса – Болонья від 10 до 31 січня

Одеса – Барселона від 10 до 31 січня

У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Wizz Air скорочує 84 рейси міжнародними маршрутами.