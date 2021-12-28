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Українська авіакомпанія призупиняє польоти до двох популярних міст: названа причина

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Вівторок 28 грудня 2021 18:03
Українська авіакомпанія призупиняє польоти до двох популярних міст: названа причина Фото: Літак Ан-148 компанії Air Ocean Airlines (uk.wikipedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Авіаперевізник Air Ocean Airlines тимчасово призупиняє заплановані рейси

Авіакомпанія Air Ocean Airlines анонсувала тимчасове припинення рейсів за маршрутом Чернівці – Київ. Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії у Facebook.

Компавнія призупиняє рейси за вказаним маршрутом до весни 2022 року через несприятливі погодні умови.

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають в Чернівцях і в подальшому призводять до затримки або скасування рейсів, авіакомпанією прийнято рішення призупинити польоти по даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", - йдеться у повідомленні.

Для повернення коштів за придбані авіаквитки необхідно надіслати запит авіакомпанії, або звернутися до авторизованого агентства, де безпосередньо було придбано авіаквиток.

Авіакомпанія Air Ocean Airlines отримала дозвіл на виконання рейсів із Чернівців до Києва у листопаді цього року.

Відзначимо, Air Ocean Airlines заснована у вересні 2020 року. Авіакомпанія виконує регулярні та чартерні внутрішні перевезення в Україні та за її межами на літаках Ан-148, Ан-158 розробки ДП "Антонов". Свій перший рейс літаком Ан-148 за маршрутом Київ-Миколаїв авіакомпанія виконала 30 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про скасування рейсів WizzAir анульованих напрямків з України.

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