Великі авіакомпанії скасовують рейси Україну. Які та як повернути гроші за квитки

Донедавна нідерландська авіакомпанія KLM залишалася єдиною, хто тимчасово відмовився літати в Україну. Тиждень тому там заявили, що "призупиняють рейси в Україну до подальшого повідомлення", адже зростають побоювання, що Росія готується вторгнутися в Україну.

Однак скасування рейсів провідних західних авіакомпаній в Україну продовжилися й цього тижня. В суботу, 19 лютого, про припинення польотів заявили три компанії — Lufthansa, Swiss Airlines і Austrian Airlines.

Що кажуть самі авіаперевізники про скасування рейсів, як повернути гроші за квитки та коли можуть відновити перельоти — у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

KLM – з 12 лютого на невизначений час

Компанія припинила польоти в Україну з суботи, 12 лютого. Про відновлення рейсів в KLM поки не повідомляли. Редакція РБК-Україна відправила компанії питання про можливі дати відновлення рейсів, але на момент публікації відповіді не отримала.

Польоти бортів цієї компанії над повітряним простором України також будуть припинені. Заявляючи про скасування польотів, представник KLM не дав жодних порад клієнтам, чиї рейси були скасовані.

За його словами, клієнтам необхідно звернутися за консультацією до Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Авіаексперт Богдан Долінце у коментарі для РБК-Україна припустив, що навіть після стабілізації ситуації на кордоні України та деескалації конфлікту з Росією відновлення рейсів компанії може зайняти певний час, адже в KLM ще після втрати літака MH17 у 2014 році на сході Донецької області "значно підняли протоколи безпеки і встановили більш високі рівні ризику, ніж у інших компаній".

Довідка: KLM — нідерландська авіакомпанія, була заснована ще у 1919 році. Вважається однією з найстаріших авіакомпаній світу. Національна авіакомпанія Нідерландів у минулому, а з 2004 року перебуває у власності французької Air France.

Lufthansa – до 28 лютого

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх вильотів з понеділка, 21 лютого, щонайменше до 28 лютого.

Фото: Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва до 28 лютого (wikipedia.org)

Довідка: Lufthansa — найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини та найбільша авіакомпанія Європи як за кількістю літаків, так і за кількістю пасажирів, які вона перевозить.

Austrian Airlines – до кінця лютого

Авіакомпанія припиняє перельоти в Україну з неділі, 20 лютого, до кінця місяця. На цей термін будуть припинені польоти також в та з Одеси.

"Так, ми теж припиняємо польоти до Києва та Одеси до кінця поточного місяця", - сказала представник авіакомпанії.

За її словами, авіаперевізник "постійно аналізував ситуацію з безпекою польотів над Україною", і рішення про припинення польотів було прийняте у зв'язку з попередженням від поїздок, яке в суботу випустило МЗС Австрії.

Довідка: Austrian Airlines – австрійська авіакомпанія зі штаб-квартирою у Відні. Батьківська компанія – Deutsche Lufthansa AG, а дочірні – Lauda Air і Tyrolean Airways. Член лобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень Star Alliance.

Swiss Airlines – на той самий термін

Швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines призупинить польоти за своїм єдиним маршрутом в Україну "Київ-Цюріх" на період з 21 по 28 лютого.

У Swiss Airlines також поки не будуть використовувати в цей період повітряний простір України для транзитних рейсів.

Довідка: Swiss International Air Lines (SWISS) — найбільша авіакомпанія Швейцарії. Виконує регулярні рейси в Європі, Північній і Південній Америці, Африці та Азії. Член Star Alliance.

Решта компаній внесли в розклад лише незначні зміни

Зокрема:

Flydubai скасувала тільки рейси до Києва на 16 та 17 лютого;

Іспанська авіакомпанія Vueling скасувала рейси з Парижа до Києва до кінця лютого.

Скасовані рейси Lufthansa виконуватиме МАУ

Міністерство інфраструктури попросило українські авіакомпанії запустити додаткові рейси за маршрутами німецького перевізника Lufthansa, який з 21 лютого тиждень не літатиме до Києва та Одеси.

Фото: МАУ починає продаж квитків до Мюнхена і Женеви замість Lufthansa (wikipedia.org)

Опрацьовуються кілька рішень. Наприклад, Lufthansa може передати можливість перевезення пасажирів по її маршрутах компаніям-членам Star Alliance та іншим партнерам.

Пізніше за результатами переговорів з Міністерством стало відомо, що скасовані рейси Lufthansa буде виконувати МАУ.

"МАУ починає продаж квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке тимчасово не може виконувати Lufthansa Group. Крім цього, МАУ збільшує ємність повітряних суден за даними маршрутами", - відзначають в авіакомпанії.

Як пасажирам повернути гроші

При скасуванні рейсів пасажири можуть повернути повну вартість авіаквитків, пояснюють у Avianews.com.

Якщо їм же потрібно летіти, то варто уточнити у авіакомпанії можливі альтернативні варіанти. Вони включають перенесення вильоту на більш пізню дату, перебронювання квитків на рейси авіакомпаній-партнерів по тому самому або іншому маршруту.

У Lufthansa пасажирів при бронюванні квитків просять залишити свій номер телефону, за яким компанія автоматично повідомить про будь-які зміни.

"Якщо ваш рейс скасований, зверніться в сервісний центр Lufthansa або в туристичне агентство, щоб обговорити подальші плани подорожі", - відзначили у компанії.

Рейси українських компаній проходять за розкладом

На тлі відмов західних компаній літати в нашу країну українські компанії виконують рейси за розкладом. Масштабних скасувань рейсів не спостерігається навіть після того, як частина з них змушена була на вимогу лізингодавців у зв'язку з військовими ризиками повернути за кордон частину флоту — сім літаків Boeing 737-800 відправила МАУ, чотири — авіакомпанія Bees Airline.

Тим часом міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що влада забезпечить повернення додому українців, які застрягнуть за кордоном через скасування авіарейсів. Глава відомства нагадав, що Україна закривати свій повітряний простір не планує.

Нагадаємо, раніше в Україні посилили правила для чартерних рейсів.