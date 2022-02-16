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"Підняли рівні ризику вище за інших". Коли рейси компанії KLM повернуться в Україну

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Середа 16 лютого 2022 16:10
"Підняли рівні ризику вище за інших". Коли рейси компанії KLM повернуться в Україну Фото: Літак компанії KLM (unsplash.com/michael-fousert)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

На думку експерта, навіть у разі відведення військ РФ від кордону з Україною на відновлення польотів знадобиться певний час

На відновлення польотів авіакомпанії KLM буде потрібно деякий час, і рішення повністю залежатиме від деескалації конфлікту біля кордонів України.

Таку думку у коментарі TRAVEL РБК-Україна висловив авіаексперт Богдан Долінце.

"Після втрати літака MH17 (був збитий у 2014 році на сході Донецької області – ред.) в авіакомпанії KLM сильно підняли протоколи безпеки і встановили значно вищі рівні ризику, ніж інші європейські авіакомпанії", — пояснює він.

Він вважає, що якщо посольства різних держав почнуть офіційно заявляти про повернення назад до Києва, будуть дані щодо зменшення накопичення військових біля кордонів України, то центр аналізу ризиків авіакомпанії може дати рекомендації щодо відновлення польотів.

На думку авіаексперта, навіть відведення військ триватиме кілька тижнів, і сьогодні ніхто не може гарантувати, що в березні не буде оголошено якихось нових навчань біля наших кордонів.

Редакція РБК-Україна надіслала компанії KLM листа з питанням про можливі дати поновлення рейсів в Україну, проте на момент публікації відповіді не отримала.

Коли KLM оголосили про припинення польотів

Зазначимо, нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі польоти з України щонайменше до 17 лютого на тлі можливого вторгнення Росії до України.

У день скасування рейсів, 12 січня, представник KLM не дав жодних порад клієнтам, чиї рейси було скасовано. За його словами, мандрівникам слід звернутися за консультацією до Міністерства закордонних справ Нідерландів.

&quot;Підняли рівні ризику вище за інших&quot;. Коли рейси компанії KLM повернуться в Україну

Фото: Літак компанії KLM (unsplash.com/card-mapr)

Крім того, минулими вихідними в німецькій авіакомпанії Lufthansa припустили, що можуть припинити польоти в Україну. Проте остаточне рішення тоді не було ухвалено.

Водночас більшість рейсів інших авіакомпаній здійснюються без змін графіка.

Раніше ми писали, як українські авіакомпанії пережили тимчасову втрату частини флоту.

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