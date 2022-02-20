Крупные авиакомпании отменяют рейсы Украину. Какие и как вернуть деньги за билеты

До недавнего времени нидерландская авиакомпания KLM оставалась единственной, кто временно отказался летать в Украину. Неделю назад там заявили, что "приостанавливают рейсы в Украину до дальнейшего уведомления", ведь растут опасения, что Россия готовится вторгнуться в Украину.

Однако отмены рейсов ведущих западных авиакомпаний в Украину продолжились и на этой неделе. В субботу, 19 февраля, о приостановке полетов заявили три компании — Lufthansa, Swiss Airlines и Austrian Airlines.

Что говорят сами авиаперевозчики об отменах рейсов, как вернуть деньги за билеты и когда могут возобновить перелеты – в материале TRAVEL РБК-Украина.

KLM – с 12 февраля на неопределенное время

Компания прекратила полеты в Украину с субботы, 12 февраля. О возобновлении рейсов в KLM пока не сообщали. Редакция РБК-Украина отправила компании вопрос о возможных датах возобновления рейсов, но на момент публикации ответа не получила.

Полеты бортов этой компании над воздушным пространством Украины также будут прекращены. Заявляя об отмене полетов, представитель KLM не дал никаких советов клиентам, чьи рейсы были отменены.

По его словам, клиентам необходимо обратиться за консультацией в Министерство иностранных дел Нидерландов.

Авиаэксперт Богдан Долинце в комментарии для РБК-Украина предположил, что даже после стабилизации ситуации на границе Украины и деэксклации конфликта с Россией возобновление рейсов компании может занять определенное время, ведь в KLM еще после потери самолета MH17 в 2014 году на востоке Донецкой области "значительно подняли протоколы безопасности и установили более высокие уровни риска, чем у других компаний".

Справка: KLM — нидерландская авиакомпания, была основана еще в 1919 году. Считается одной из старейших авиакомпаний мира. Национальная авиакомпания Нидерландов в прошлом, а с 2004 года пребывает в собственности французской Air France.

Lufthansa – до 28 февраля

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева. Это касается всех вылетов с понедельника, 21 февраля, по меньшей мере до 28 февраля.

Фото: Lufthansa приостанавливает полеты в Киев и из Киева до 28 февраля (wikipedia.org)

Справка: Lufthansa — крупнейшая немецкая авиакомпания, национальный авиаперевозчик Германии и крупнейшая авиакомпания Европы как по количеству самолетов, так и по числу перевозимых пассажиров.

Austrian Airlines – до конца февраля

Авиакомпания прекращает перелеты в Украину с воскресенья, 20 февраля, до конца месяца. На этот срок будут прекращены полеты также в и из Одессы.

"Да, мы тоже приостанавливаем полеты в Киев и Одессу до конца текущего месяца", - сказала представитель авиакомпании.

По ее словам, авиаперевозчик "постоянно анализировал ситуацию с безопасностью полетов над Украиной", и решение о приостановке полетов было принято в связи с предупреждением от поездок, которое в субботу выпустил МИД Австрии.

Справка: Austrian Airlines – австрийская авиакомпания со штаб-квартирой в Вене. Родительская компания – Deutsche Lufthansa AG, а дочерние – Lauda Air и Tyrolean Airways. Член глобального авиационного альянса пассажирских перевозок Star Alliance.

Swiss Airlines – на тот же срок

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines приостановит полеты по своему единственному маршруту в Украину "Киев-Цюрих" на период с 21 по 28 февраля.

В Swiss Airlines также пока не будут использовать в этот период воздушное пространство Украины для транзитных рейсов.

Справка: Swiss International Air Lines (SWISS) — самая крупная авиакомпания Швейцарии. Выполняет регулярные рейсы в Европе, Северной и Южнуй Америке, Африке и Азии. Член Star Alliance.

Остальные компании внесли в расписание лишь незначительные изменения

В частности:

Flydubai отменила только рейсы в Киев на 16 и 17 февраля;

Испанская авиакомпания Vueling отменила рейсы из Парижа в Киев до конца февраля.

Отмененные рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ

Министерство инфраструктуры попросило украинские авиакомпании запустить дополнительные рейсы по маршрутам немецкого перевозчика Lufthansa, который с 21 февраля неделю не будет летать в Киев и Одессу.

Фото: МАУ начинает продажу билетов в Мюнхен и Женеву вместо Lufthansa (wikipedia.org)

Прорабатываются несколько решений. К примеру, Lufthansa может передать возможность перевозки пассажиров по ее маршрутам компаниям-членам Star Alliance и другим партнерам.

Позже по результатам переговоров с министерством стало известно, что отмененные рейсы Lufthansa будет выполнять МАУ.

"МАУ начинает продажу билетов на Мюнхен и Женеву для обеспечения авиасообщения, которое временно не может выполнять Lufthansa Group. Кроме этого МАУ увеличивает емкость воздушных судов по данным маршрутам", —отмечают в авиакомпании.

Как пассажирам вернуть деньги

При отмене рейсов пассажиры могут вернуть полную стоимость авиабилетов, объясняют в Avianews.com.

Если им все равно нужно лететь, то стоит уточнить у авиакомпании возможные альтернативные варианты. Они включают перенос вылета на более позднюю дату, перебронирование билетов на рейсы авиакомпаний-партнеров по тому же или другому маршруту.

В Lufthansa пассажиров при бронировании билетов просят оставить свой номер телефона, по которому компания автоматически сообщит о любых изменениях.

"Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия", — отметили в компании.

Рейсы украинских компаний проходят по расписанию

На фоне отказов западных компаний летать в нашу страну украинские компании выполняют рейсы по расписанию. Масштабных отмен рейсов не наблюдается даже после того, как часть из них вынуждена была по требованию лизингодателей в связи с военными рисками вернуть за границу часть флота — семь самолетов Boeing 737-800 отправила МАУ, четыре — авиакомпания Bees Airline.

Тем временем министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что власть обеспечит возвращение домой украинцев, которые застрянут за границей из-за отмены авиарейсов. Глава ведомства напомнил, что Украина закрывать свое воздушное пространство не планирует.

Напомним, ранее в Украине ужесточили правила для чартерных рейсов.