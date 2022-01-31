Круїзний туризм та мандрівники з усього світу. Данія знову спрощує правила в'їзду

У Данії оголосили про спрощення правил поїздок, попри велику кількість нових випадків COVID-19, що переважають на континенті, пише Schengenvisainfo.com.

28 січня 2022 року у Міністерстві охорони здоров'я країни ухвалили рішення про скасування низки обмежень, включаючи вимоги до тестування перед в'їздом. Також розширили кількість вакцин, які приймаються для в'їзду в країну, зняли обмеження на круїзний туризм і таке інше.

"Тимчасові суворіші вимоги до передв'їзного тестування, введені 27 грудня, зараз поетапно скасовуються. Колишні загальні обмеження на в'їзд, що діяли до запровадження жорстких тимчасових обмежень, діятимуть з вівторка, 1 лютого, і тимчасово — до 28 лютого 2022 року", — зазначається у повідомленні міністерства.

Далі повідомляється, що список вакцин, дозволених для в'їзду в країну, також розширився ще на чотири вакцини, які входять до списку вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше в Данії приймали лише п'ять перших вакцин цього списку, які є єдиними вакцинами, які мають дозвіл на продаж в ЄС за рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Список вакцин, які зараз приймаються для поїздок до Данії:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen;

Novavax;

Covishield;

Covaxin;

Sinovac;

Sinopharm.

Водночас у країні скасували вимогу про те, щоб мандрівник був постійним жителем країни ЄС/Шенгенської зони або країни з ризиком COVID-19, щоб його вакцинацію було визнано. Завдяки цьому кроку мандрівники з усього світу можуть в'їжджати в Данію за умови, що вони повністю щеплені однією з вищезгаданих вакцин.

Фото: У Данії спрощують правила в'їзду з 1 лютого 2022 року (unsplash.com/darth-liu)

Крім цього в Данії зняли обмеження на круїзний туризм, застосувавши для таких туристів ті ж обмеження, що і для всіх інших мандрівників.

Таким чином, починаючи з вівторка, 1 лютого, Данія дозволяє в'їзду особам з усього світу за наявності у них дійсного свідоцтва про щеплення визнаною вакциною. У країну можуть в'їхати і ті, хто раніше був інфікований COVID-19.

"Особи, які в'їжджають до ЄС та Шенгенської зони без дійсного доказу вакцинації визнаною вакциною або перенесеної інфекції, повинні пройти тест протягом 24 годин після в'їзду, якщо тільки у вас немає негативного результату тесту на антиген (48 годин) або ПЛР-тесту (72 години), зробленого до в'їзду", - пояснює МОЗ.

Що стосується мандрівників з Бахрейну, Чилі, Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індонезії, Кувейту, Нової Зеландії, Перу, Катару, Руанди, Саудівської Аравії, Південної Кореї та Уругваю, які намагаються в'їхати в Данію без дійсних доказів. негативні результати тесту COVID-19, взятого протягом останніх 24 годин.

Мандрівники з інших країн світу, які в'їжджають на підставі негативного тесту на COVID-19, повинні ізолюватись після прибуття до Данії. Однак вони можуть вийти з самоізоляції при негативному результаті тесту ПЛР на COVID-19 не раніше, ніж на шостий день ізоляції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Норвегії кардинально спрощують правила для туристів.