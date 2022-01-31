Круизный туризм и путешественники со всего мира. Дания снова упрощает правила въезда

В Дании объявили об упрощении правил поездок, несмотря на большое количество новых случаев COVID-19, преобладающих на континенте, пишет Schengenvisainfo.com.

28 января 2022 года в Министерстве здравоохранения страны приняли решение об отмене ряда ограничений, включая требования к тестированию перед въездом. Также расширили количество вакцин, принимаемых для въезда в страну, сняли ограничения на круизный туризм и так далее.

"Временные более строгие требования к предвъездному тестированию, введенные 27 декабря, сейчас поэтапно отменяются. Прежние общие ограничения на въезд, действовавшие до введения ужесточенных временных ограничений, будут действовать со вторника, 1 февраля, и временно — до 28 февраля 2022 года", — отмечается в сообщении министерства.

Далее сообщается, что список вакцин, разрешенных для въезда в страну, также расширился еще на четыре вакцины, которые входят в список вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ранее в Дании принимала только пять первых вакцин из этого списка, которые являются единственными вакцинами, имеющими разрешение на продажу в ЕС по рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Список вакцин, которые теперь принимаются для поездок в Данию:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen;

Novavax;

Covishield;

Covaxin;

Sinovac;

Sinopharm.

В то же время в стране отменили требование о том, чтобы путешественник был постоянным жителем страны ЕС/Шенгенской зоны или страны с риском COVID-19, чтобы его вакцинация была признана. Благодаря этому шагу путешественники со всего мира могут въезжать в Данию при условии, что они полностью привиты одной из вышеуказанных вакцин.

Фото: В Дании упрощают правила въезда с 1 февраля 2022 года (unsplash.com/darth-liu)

Кроме этого в Дании сняли ограничения на круизный туризм, применив для таких туристов те же ограничения, что и для всех других прибывающих путешественников.

Таким образом, начиная со вторника, 1 февраля, Дания разрешает въезд лицам со всего мира при наличии у них действительного свидетельства о прививке признанной вакциной. В страну могут въехать и те, кто ранее был инфицирован COVID-19.

"Лица, въезжающие в ЕС и Шенгенскую зону без действительного доказательства вакцинации признанной вакциной или перенесенной инфекции, должны пройти тест в течение 24 часов после въезда, если только у вас нет отрицательного результата теста на антиген (48 часов) или ПЦР-теста (72 часа), сделанного до въезда", — поясняет Минздрав.

Что касается путешественников из Бахрейна, Чили, Колумбии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Кувейта, Новой Зеландии, Перу, Катара, Руанды, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Уругвая, которые пытаются въехать в Данию без действительных доказательств вакцинации или выздоровления, они должны предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, взятого в течение последних 24 часов.

Путешественники из остальных стран мира, которые въезжают на основании отрицательного теста на COVID-19, должны изолироваться по прибытии в Данию. Однако они могут выйти из самоизоляции при отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 не ранее, чем на шестой день изоляции.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии кардинально упрощают правила для туристов.