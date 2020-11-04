В Карпати з ПЛР-тестом: українські готелі почали вимагати довідки про відсутність COVID-19

На курорті Буковель деякі готелі з 4 листопада почали вимагати у туристів негативний результат ПЛР-тесту при заселенні. Про це повідомляє профільне видання Travel Press Club.

Популярні спа-готелі розмістили попередження на своїх сайтах і в соцмережах про те, що з 4 листопада відпочинок у готелі можливий лише з наявністю ПЛР-тесту, який дійсний дві доби на момент реєстрації заїзду. Введення такого обмеження пояснюють погіршенням епідеміологічної ситуації в країні і турботою про безпеку гостей.

Фото: Відпочинок у Карпатах (yaremcha-miskrada.gov.ua)

У яких готелях тепер потрібен ПЛР-тест

Нововведення з'явилося в декількох спа-готелях преміум-сегменту. Зокрема, у F&B SPA Resort та Karpatski Hotel&SPA. Там таке рішення пояснили турботою про безпеку туристів.

"На жаль, епідеміологічна ситуація в країні погіршується і кількість хворих різко зростає. Тому для вашої безпеки ми повинні запровадити нові обмеження, щоб ваш відпочинок був комфортним і безпечним", - йдеться на сайті F&B SPA Resort.

Чинність негативного результату ПЛР-тесту – дві доби. У Karpatski Hotel&SPA уточнюють, що дітям до 6 років тест не обов'язковий. В готелі додають, що продовжують дезінфікувати всі приміщення і застосовувати кварцування, а працівників регулярно тестують на COVID-19 і допускають тільки з негативним тестом.

До речі, на найближчі вихідні ціни на проживання в Karpatski Hotel&SPA – від 1159 гривень за ніч у двомісному стандарті, а в F&B SPA Resort – від 1759 гривень.

Фото: Один із готелів, які ввели вимоги тестів для гостей (booking.com)

Ідея сподобалася не всім

У сільській раді Поляниці, до якої належить курорт Буковель, про обов'язкове тестування туристів для поселення в готелі ще не чули.

Але в коментарі РБК-Україна повідомили, що нововведення підтримують.

"Це особисте рішення готелів, а не ініціатива місцевої влади. Але якби інші готелі почали такі вимоги вводити, захворіють менше людей. Адже для в'їзду туристів в деякі країни введені такі самі вимоги. Зараз у нас немає високого рівня захворюваності, але після приїзду туристів на Новий рік ситуація може змінитися", - каже РБК-Україна новообраний голова сільської ради Микола Поляк.

Фото: Взимку на курорті Буковель чекають багато туристів (pixabay.com)

Тим часом деякі туристи вимозі здавати ПЛР-тест не зраділи й висловлюють в соцмережах обурення через таке нововведення. Деякі говорять, що це може відштовхнути деяких туристів.

"Якими нормативними актами передбачена можливість вашої вимоги ПЛР-тесту у гостя при поселенні? Де можна ознайомитися з результатами тестів персоналу?", - запитує один з гостей.

На сторінці готелю йому відповідають, що персонал тестують раз на місяць, і територію комплексу працівники не залишають, весь час знаходяться в масках і рукавичках.

"Я бронювала номер ще у вересні. І хто буде оплачувати тест? Якщо гість, то повертайте мою заставу, я не приїду", - пише інша клієнтка.

Ще один гість розповідає, що його сім'я вже перехворіла, і пропонує робити ПЛР-тест після приїзду гостей на території готелю перед заселенням.

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