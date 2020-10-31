Неймовірні пейзажі за вікном: затишні готелі в Карпатах з панорамними видами на гори

Фото: Готель в селі Ластовка (booking.com)

Цікаві видові готелі у Карпатах для відпустки та вихідних

Краєвид з вікна – одна з найважливіших складових приємного відпочинку, особливо якщо ви їдете у Карпати. Це саме той випадок, коли місце розташування готелю нерідко безпосередньо впливає на загальні враження від всієї відпустки.

Для багатьох туристів прокидатися вранці і відразу бачити з вікна гори – якраз і є найкращим і комфортним відпочинком. Таку відпустка або вікенд можна поєднати з походами в гори, екскурсіями на водоспади або міні-поїздками в інші цікаві місця Карпат.

Ми підібрали цікаві готелі з панорамними краєвидами на гори, де можна насолодитися пейзажами, тишею і місцевим колоритом в оточенні Карпат.

Фото: Краєвид на гори з готелю в Яблуниці (booking.com)

Готель на схилі гір

Один з найбільш наближених до природи і віддалених від шуму готелів, в якому ще і гори в кожному вікні – еко-готель "Вище Неба" в Буковелі.

Оскільки гірськолижний курорт, то гостям готелю надають безкоштовний трансфер до підйомників. Відстань до гірськолижних підйомників "Витяг 2" і "Витяг Р2" становить 1,8 кілометра.

Фото: "Готель "Вище Неба" (booking.com)

Зі зручностей в готелі – телевізор в номері, безкоштовна парковка на території. Головна "родзинка" готелю - відкритий басейн з підігрівом, де навіть у зимовий час температуру води підтримують на рівні 28-30 градусів, як у морі на екзотичному курорті. Також можна відвідати сауну з панорамними вікнами і зону відпочинку. У денний час – безкоштовно. Повечеряти можна в ресторані при готелі.

"Краса у вікні кімнати – невимовна", - залишають відгуки про готель туристи.

Фото: Краєвид з вікна номера в Буковелі (booking.com)

Після відпочинку в тиші, спа-процедур і насолоди краєвидами з готелю, можна зайнятися пішим туризмом – природа навколо тягне побродити по незвіданих стежками.

Вартість проживання: номер "стандарт" - 1400 гривень за добу для двох дорослих зі сніданком і користування басейном.

Спа-релакс в Карпатах

Буковель – місце, де вибір готелів великий, але краєвид на гори пропонують не скрізь.

Один з тутешніх готелів з панорамним краєвидом на гори – "Amarena Spa Hotel". Гості можуть насолоджуватися видом на навколишню природу, одночасно відпочиваючи на терасі.

Фото: "Amarena Spa Hotel" в Буковелі (booking.com)

Тут є спа-послуги, критий басейн, хамам, римська та фінська сауни. Поза готелем гостям пропонують велосипедні прогулянки, оренду лижного спорядження.

У вартість проживання включено відвідування басейну та сауни, а також сніданки.

Судячи з відгуків на сайтах пошуку готелів, найчастіше гості відзначають розташування готелю: близькість до центру і витягів. А також - кухню та сервіс.

Фото: Тераса для відпочинку з видом на гори (booking.com)

Вартість проживання: номер "стандарт" – від 1064 гривні на добу для двох дорослих зі сніданком і спа.

Видовий готель на горі

У 55 кілометрах від Трускавця в селі Орів розміщений комплекс "Карпатські Полонини". Готель побудований на горі, схили якої знаходяться в лісовій зоні.

Фото: Готель на горі в селі Орів (booking.com)

На території готелю розташовані шість дерев'яних котеджів і один гостьовий будинок з чотирма однокімнатними номерами. Є ресторан і два озера, в яких можна ловити форель. Також – чан на озері біля лазні. А ще – ферма з домашніми тваринами та стайня з кіньми та майстерня народних ремесел.

Пограти можна в теніс та більярд в залі, погуляти під час кінної прогулянки чи пішки. Можна постріляти з лука, пограти в пейнтбол. Взимку у комплексі можна орендувати лижі, сноуборди, ковзани, снігоступи.

У ресторані готують страви місцевої кухні. Розслабитися можна в сауні з масажем.

Фото: Відпочинок у котеджі (greentourism.com.ua)

У вартість проживання включено користування альтанки з мангалами, настільний теніс.

Вартість проживання: номер на двох – від 650 гривень на добу. Мінімальний період проживання – троє діб.

Чарівливі краєвиди та відпочинок "делюкс"

На гірському схилі у селі Яблуниця за 21 кілометрів від селища Ворохта знаходиться дизайн-готель "Charlton Estate". Це комплекс котеджів класу "делюкс" із захоплюючим краєвидом на гори. Від готелю – всього 5 кілометрів до гірськолижних витягів Буковеля. Гості їдуть в це місце насолодитися тишею, панорамою гір і відмінним сервісом.

Фото: Готель із панорамою гір навколо (booking.com)

У шале "Чарльтон Естейт" облаштовані ванна і душ, телевізор та міні-кухня. Гостям пропонують скористатися послугами спа-центру, лазнею, поплавати в басейні або влаштувати барбекю. Для дітей є майданчик.

Неподалік знаходиться ресторан, в якому можна вечеряти і проводити затишні вечори. Гуляти поруч можна пішки або їздити на велосипеді. Велосипедне та лижне спорядження надають напрокат.

Фото: Краєвид навколо готелю "Charlton Estate" (booking.com)

Проживання: двомісний номер класу "делюкс" – від 2950 гривень на добу.

Готель та база відпочину біля річки

База відпочинку "Осоння" в селі Ластовка в 6 кілометрах від Східниці запрошує гостей забути про клопоти і присвятити час родині. Цьому сприяє атмосфера гір і первозданної природи навколо.

Під час відпочинку в комплексі можна напитися джерельної води, побачити оленів біля річки, позбирати ягоди і гриби. Також гостей розважають катанням на конях, джипах, човні, екскурсіями в Карпати. Для дітей облаштований майданчик.

Фото: Краєвид навколо готелю (booking.com)

У готелі можна проживати як у номері, так і в лісових будинках і котеджах над озером. Серед зручностей - ванна, телевізор, чайник. В ціну проживання входить сніданок.

У спа-комплексі готелю є великий критий басейн з аеромасажними лежаками, гідромасажем. Є також масажний кабінет, тренажерний зал.

Проживання: номер "стандарт покращений" зі сніданком і басейном - від 1360 гривень на добу.

Гостинний дім

Гостьовий будинок "Соломія" знаходиться в селі Микуличин, в 11 кілометрах від Яремче і в 25 кілометрах від курорту Буковель. Це відпочинок на затишній території в оточенні гір.

Гостям пропонують відпочити і позасмагати на терасі або в саду. Приготувати їжу можна на загальній кухні або на мангалі. Розслабитися можна в гамаку або безкаркасних кріслах. На першому поверсі можна посидіти у вітальні біля каміна і скористатися послугами бару. Окремо можна замовити сніданок. У готелі є сауна на дровах і сон на вуликах.

Фото: Відпочинок на затишній території в оточенні гір (booking.com)

Також можна покататися на велосипеді або відправитися по гірських стежках в похід до мальовничих скель Довбуша, на водоспад Гук, позбирати гриби та ягоди, половити рибу і покататися на конях,а взимку – на лижах та санях.

Проживання: від 500 гривень на добу за двох дорослих.

Незважаючи на те, що кращі готелі Карпат у цьому сезоні заповнені на кілька тижнів наперед і тут не завжди можуть надати вільні номери, відпочити в красивих місцях можуть всі охочі. Вибирайте локації, які сподобалися і вирушайте у відпустку за новими враженнями.

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Карпатах шукати вишукані готелі в скандинавському стилі.

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