В Карпаты с ПЦР-тестом: украинские отели начали требовать справки об отсутствии COVID-19

На курорте Буковель некоторые отели с 4 ноября начали требовать у туристов негативный результат ПЛР-теста при заселении. Об этом сообщает профильное издание Travel Press Club.

Популярные спа-отели разместили предупреждения на своих сайтах и в соцсетях о том, что с 4 ноября отдых в отеле возможен только с наличием ПЦР-теста, который действителен двое суток на момент заезда. Введение такого ограничения объясняют ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и заботой о безопасности гостей.

Фото: В Яремче приезжают и во время карантина (yaremcha-miskrada.gov.ua)

В каких отелях теперь нужен ПЦР-тест

Нововведение появилось у нескольких спа-отелей премиум-сегмента. В частности, у F&B SPA Resort и Karpatski Hotel&SPA. Там такое решение объяснили заботой о безопасности туристов.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается и количество больных резко возрастает. Поэтому для вашей безопасности мы должны ввести новые ограничения, чтобы ваш отдых был комфортным и безопасным", - говорится на сайте F&B SPA Resort.

Действие негативного результата ПЦР-теста – двое суток. В Karpatski Hotel&SPA уточняют, что детям до 6 лет тест не обязателен. В отеле добавляют, что продолжают дезинфицировать все помещения и применять кварцевание, а работников регулярно тестируют на COVID-19 и допускают только с негативным тестом.

К слову, на ближайшие выходные цены на проживание в Karpatski Hotel&SPA – от 1159 гривен за ночь в двухместном стандарте, а в F&B SPA Resort – от 1759 гривен.

Фото: Один из отелей, в котором ввели требования тестов для гостей (booking.com)

Идея понравилась не всем

В сельском совете Поляницы, к которой относится курорт Буковель, об обязательном тестировании туристов для поселения в отели еще не слышали.

Но в комментарии РБК-Украина сообщили, что нововведение поддерживают.

"Это частное решение отелей, а не инициатива местной власти. Но если бы другие отели начали такие требования вводить, заболеют меньше людей. Ведь для въезда туристов в некоторые страны введены такие же требования. Сейчас у нас нет высокого уровня заболеваемости, но после приезда туристов на Новый год ситуация может измениться", - говорит РБК-Украина новоизбранный глава сельского совета Николай Поляк.

Фото: Зимой на курорте Буковель ожидают много туристов (pixabay.com)

Тем временем некоторые туристы требованию сдавать ПЦР-тест не обрадовались и высказывают в соцсетях негодование из-за такого нововведения. Некоторые говорят, что это может оттолкнуть некоторых туристов.

"Какими нормативными актами предусмотрена возможность вашего требования ПЦР-теста у гостя при поселении? Где можно ознакомиться с результатами тестов персонала?", - спрашивает один из гостей.

На странице отеля ему отвечают, что персонал тестируют раз в месяц, и территорию комплекса сотрудники не покидают, все время находятся в масках и перчатках.

"Я бронировала номер еще в сентябре. И кто будет оплачивать тест? Если гость, то возвращайте мой залог, я не приеду", - пишет другая клиентка.

Еще один гость рассказывает, что его семья уже переболела, и предлагает проводить ПЦР-тест после приезда гостей на территории отеля перед заселением.

Напомним, мы рассказывали, куда туристу обращаться за границей, если заболел во время отпуска.

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