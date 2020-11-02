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Захворіли під час відпустки: куди звертатися туристу за кордоном

Понеділок 02 листопада 2020 16:22
Захворіли під час відпустки: куди звертатися туристу за кордоном
Фото: Туристи за кордоном (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Як діяти при появі симптомів хвороби

Під час пандемії далеко не всі авіакомпанії відстежують, хто летів поруч з людиною, у якого підтвердився COVID-19 після польоту. Трохи простіше відстежити це, якщо туристи летять одним чартером, замовивши тур в однієї туркомпанії: тоді допомогою туристам може зайнятися як сам туроператор, так і страхова.

Про це йдеться в матеріалі про те, які ризики захворіти COVID-19 існують під час перельоту.

Нерідко буває, що до відпустки турист почувається добре та активно планує поїздку, але вже після прибуття в аеропорт його самопочуття з різних причин різко погіршується. Якщо ви відчули себе погано ви самому аеропорту, знайдіть медпункт і зверніться туди. Зазвичай вони є у всіх аеропортах.

Якщо ж вам стало погано вже після того, як вже покинули аеропорт, треба подзвонити своїй страховій компанії. Якщо ви не купували тур у туркомпанії, а подорожуєте самостійно, страховкою теж не потрібно нехтувати. Часто саме її наявність може вберегти від багатьох проблем, оскільки лікування за кордоном часто буває дорогим, оплатити його можуть дозволити не всі туристи.

Захворіли під час відпустки: куди звертатися туристу за кордономФото: Перед поїздкою варто переконатися, чи покриває страховка лікування COVID-19 (pixabay.com)

До речі, під час подорожі варто пам'ятати не тільки про COVID-19, а й про інші небезпеки. Приміром, нещодавно стався гучний випадок, коли на туристів в Єгипті під час пірнання напала акула. Постраждала мама, її син і місцевий гід. Виявилося, що послугу дайвінгу вони купили у неперевіреного гіда, а для подібних активностей потрібна була ще й окрема страховка.

При оформленні страховки треба перевірити, чи покриває вона ризик захворювання COVID-19. Більш детальні поради про те, як діяти туристу в різних ситуаціях за кордоном під час пандемії (до поїздки, під час перельоту і вже після прибуття в країну), ми зібрали в окремій інфографіці:

Захворіли під час відпустки: куди звертатися туристу за кордономФото: Алгоритм дій туриста у подорожі під час пандемії (інфографіка travel.rbc.ua)

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі спростили правила в'їзду в країну, але тільки для деяких категорій громадян.

Також ми писали, що робити, якщо туристи потрапили в біду за кордоном під час подорожі.

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