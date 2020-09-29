Гойдалки, печери та тунелі: "секретні" локації Карпат, про які не знають туристи

Осінь – ідеальний час для того, щоб відправитися в Карпати для невеликої подорожі. Незважаючи на популярність регіону у туристів, тут вистачає прихованих від людських очей "перлин", які варто відвідати наодинці.

Тревел-блогери Оля Манько і Максим Узол поділилися з РБК-Україна своїм маршрутом Карпатами і розповіли про секретні місця, куди не доїжджають натовпи туристів.



"У Карпатах хочеться усамітнитися, і ми намагалися знайти такі місця, куди доходить мінімум туристів, але ці місця безумовно заслуговують уваги", - каже Оля.

Фото: Макс і Оля (Узол і Манько)

Секретна карпатська гойдалка

Найвища гойдалка в Карпатах знаходиться на висоті 857 метрів над рівнем моря. З неї відкривається приголомшливий вид на гори, ліс і долини внизу. На схилах гори поруч з гойдалками можна побачити стадо корів, що пасеться, а на вершині – маленьку капличку і самотнє дерево.

"Щоб знайти геолокацію цього місця, ми списувалися з місцевими жителями в соцмережах, і один хлопець нам таки здав точку", - ділиться Макс.

Відео: Блогери поділилися "секретним" маршрутом по Карпатам (Youtube.com/Узол і Манько)

Гойдалку місцеві жителі встановили на горі Сиглин біля Космача. Її "фішка" в тому, що вона розташована на горі з неймовірно красивим видом на гори.

"Ще один величезний плюс в тому, що місце поки секретне, і про нього мало хто знає. Ну і йти на гору треба два кілометри, це займає хвилин сорок або годину. Тому не всі готові на таку пригоду", - розповідає про переваги безкоштовного атракціону блогер.

Піднімаючись до пам'ятки, в лісі на схилі гори трапляються порослі мохом величезні кам'яні брили, в ущелинах яких ростуть ялини. Незважаючи на гадану дикість природи, до вершини гори ведуть добре проторені стежки.

Водоспад "з картинки"

Дуже мальовниче місце на Косівщині - Лужківский водоспад біля села Великий Рожин. Висота його - 14 метрів, і виглядає дуже мальовничо – як на листівках. Прозорий гірський струмок тече вниз пошарованою скелястою породою в оточенні буйної зелені – квітів, чагарників і дерев.

Фото: Мальовничий водоспад (Узол і Малько)

"До водоспаду веде 7 кілометрів не дуже гарної дороги, тому і доїжджають сюди не так багато туристів. Біля водоспаду є столик, де можна зробити пікнік", - діляться деталями подорожі блогери.

Печера з тунелями

Печера Довбуша біля Шешор. У Карпатах можна знайти багато скель або печер, названих на честь Довбуша. Одне з таких місць - це печера Довбуша біля села Шешори. У печері є 2 тунелі: один – довжиною до 7 метрів, а інший - 27 метрів.

"Є версія, що в цьому місці планувалося грандіозне підземне спорудження, призначене для укриття. Але його не добудували. Дорогою до печери розумієш, чому обрали саме це місце для укриття", - інтригує Макс.

Стежка до печери йде через річку і скелясті береги, тому добираються до цікавого місця переважно екстремали.

"Якщо ви захочете відвідати печеру, рекомендуємо взяти з собою ліхтарики, оскільки всередині темно. Також обов'язково треба взяти водонепроникне взуття - тунелі печери підтоплює, і місцями води - по кісточки", - радить мандрівник.

Фото: Мости-віадуки у Ворохті (Узол і Манько)

Австрійські мости

Мости-віадуки варто відвідати у Ворохті. Два арочні мости побудовані ще австрійцями. Один - над автомобільною дорогою, другий над річкою Прут.

"Вони притягують туристів своєю красою і масштабом. А ще один з них - над річкою - вважається одним з найстаріших, найдовших кам'яних арочних мостів Європи. Цей міст дуже довгий - 130 метрів", - захоплюється Оля.

Він знаходиться на вигині залізниці і над широким руслом річки. Найбільш широка арка біля мосту - 65 метрів.

"Є легенда, що під час другої світової через цю арку пролетів військовий літак. Зараз міст не діє: на нього можна вибратися і зробити неймовірні кадри", - рекомендують знавці красивих місць.

Фото: Сироварня біля села Шешори (Узол і Манько)

Сироварня на горі

Сироварню Росохату можна знайти поблизу села Шешори. Це ще одне малолюдне місце на горі з фантастичною панорамою. У сироварні роблять справжні карпатські сири.

"Місце дуже колоритне, як і сировари, які з задоволенням розкривають всі секрети сироваріння та пригощають сирами. До речі, ціна на всі види сирів (а їх тут три: вурда, буц, бринза) - 100 гривень за кілограм", - розповідають Оля і Макс.

Вони додають, що сировари виходять на гору разом з коровами на початку весни, а спускаються восени, коли починає холоднішати, і коровам нема на чому пастися. Тому, перш ніж підніматися на гору, варто зателефонувати в сироварню і уточнити, чи працюють вони в цей час.

Лабіринт з кукурудзи і равликові гонки

Ще одне з незвичайних для Карпат розваг - равликова ферма в селі Підгайчики біля Коломиї. Відкрилася вона тільки цього літа, тому це місце ще маловідоме.

"На екскурсії можна дізнатися цікаві факти про равликів. Наприклад, що вони не бачать, не видають звуків і нічого не чує, але зате у них 15 тисяч зубів, які розташовуються по всій ніжці", - дивується Оля.

Фото: Дегустація равликів (Узол і Манько)

На території ферми облаштована дитяча зона з розвагами в кантрі-стилі, є ринг для равликових гонок і величезний лабіринт у полі кукурудзи, який буде цікавим і для дорослих. Також на фермі проводять екскурсії з дегустацією – можна спробувати 6 видів равликів.



Красою Карпат можна милуватися в будь-який час року, але самий спокійний і насичений фарбами сезон – безумовно, осінь. Вирушивши за маршрутом малолюдних місць, можна повернутися додому з купою яскравих вражень і відкриттів.

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