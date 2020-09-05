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Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гір

Субота 05 вересня 2020 07:51
Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гір
Фото: Відпочинок у Карпатах (booking)
Автор: Ольга Маджумдар

Преміальний відпочинок з басейном і спа-послугами

Осінь в Карпатах – найкращий час для якісного відпочинку і "перезавантаження". Максимальний комфорт пропонують у чотирьох - і п'ятизіркових готелях, багато з яких вже заповнені на найближчі тижні.

РБК-Україна розбиралося, де і за скільки можна провести відпочинок з подібним сервісом.

На сайтах бронювання готелів можна знайти розміщення як в окремих будиночках, так і у звичних готельних номерах зі звукоізоляцією. Цікаво, що тижневий відпочинок зі спа-послуг у деяких чотиризіркових готелях іноді коштує дорожче, ніж у п'ятизіркових.

Ми шукали готелі у системі бронювання житла booking за критеріями: готель рівня 4-5 зірок, тривалість відпочинку - сім ночей на двох, умови - з басейном і спа-послугами.

Тиша і пейзажі в горах

На популярному українському лижному курорті Буковель завжди велелюдно. У п'ятизірковому готелі "Radisson Blu Resort Bukovel" є звукоізоляція номерів, а вікна виходять на гори. Тут пропонують критий басейн, сауну, тренажерний зал, харчування в ресторані. У спа працює масажний кабінет, салон краси та солярій, можна попаритися в турецькій паровій бані, розслабитися у гідромасажній ванні.

За тиждень відпочинку на двох у вересні обійдеться у 20 362 грн (без сніданку) і 25 525 грн (зі сніданком). Номер "спа-люкс" на тиждень варто 66 912 грн. Двомісний номер "спа-люкс" з терасою та гідромасажною ванною обійдеться у 66 912 грн за тиждень.

Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірФото: Один з готелів в Карпатах (booking.com)

Особливості готелю за відгуками туристів на booking.com: є антисептики та маски для гостей, спа за записом (не більше 10 осіб), сніданки з лососем і фрешами.

У чотиризірковому готелі "Marion Spa" номер з категорії "суперлюкс" з доступом до спа-центру на 7 днів для двох коштує 31 360 гривень, для чотирьох осіб – 45 360 гривень. У вартість проживання включений сніданок. Гостям пропонують критий басейн, хамам, гідромасажні ванни.

У чотиризірковому готелі "Ірис" санаторного комплексу "Деренівська купіль" у Нижньому Солотвині на Закарпатті тиждень відпочинку у номері "люкс" на двох обійдеться у 33 600 гривень.

У ціну за проживання включено сніданки. Гостям пропонують відпочити в критому басейні, погуляти в саду, пограти в більярд, боулінг і теніс.

Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірРозкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірФото: Кілька прикладів цін у різних готелях (booking.com)

"Все включено" по-карпатськи

У чотиризірковому спа-готелі "Романтик" у містечку Яремче за 30 кілометрів від Буковеля тиждень проживання в люксі з балконом і доступом до спа-центру обійдеться у 52 185 гривень.

Гостям пропонують термальні басейни з гідромасажем, сауни та парні. У вартість проживання входять сніданок і вечеря у форматі "шведський стіл" а також гриль-меню на вечерю. До речі, на середину вересня вільними залишилися всього кілька номерів.

Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірФото: Інтер'єри одного з готелів у самому серці гір (booking.com)

Триразове харчування по системі "шведський стіл" пропонують також у чотиризірковому спа-комплексі "Віктор" у Трускавці.

В готелі працює критий басейн, спа-салон, проводять різноманітні лікувальні процедури.

Вартість тижневого проживання для двох у представницькому "люксі" обійдеться у 25 620 гривень.

Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірФото: Басейн в одному з готельних комплексів у Карпатах (booking.com)

Мінеральний курорт на "п'ять зірок"

На популярному курорті мінеральних вод Трускавці розміщені два 5-зіркових готелі для повноцінної відпустки та лікування мінеральною водою. У 5-зірковому готелі "Rixos-Prykarpattya Resort" тиждень відпочинку в номері "напівлюкс" обійдеться у 47 460 гривень. У вартість проживання включені сніданки.

Гостям пропонують великий спа-центр, відкритий басейн, тенісні корти, тренажерний зал і кілька саун. Можна замовити фізпроцедури. Є масажі, майстер-класи, дитячий табір.

Розкішний відпочинок у Карпатах: скільки коштує відпустка в готелях в оточенні гірФото: Критий басейн в одному з 5-зіркових готелів Трускавця (booking.com)

У 5-зірковому курортному спа-готелі "Mirotel Spa&Resort" гостям пропонують спа-центр з сауною і солярієм, плавальні басейни, масаж і консультації лікаря. У вартість проживання включено сніданки, але окремо є повний пансіон.

Номери категорії "люкс" у середній сезон при двомісному розміщенні з повним пансіоном коштують від 8 140 до 22 300 гривень (президентський "люкс") на добу. "На базі сніданків" ціна знижується до 6 570-20 300 гривень на добу.

Крім харчування та проживання, ціна включає послуги лікарів і користування спа-центром (басейни, тренажери, сауни, лазні). Є свій бювет з мінеральною водою.

Як виявилося, преміальний відпочинок можна знайти й в українських Карпатах. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче заощадити час і гроші за міжнародні перельоти на аналогічні курорти за кордоном.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпустку у п'ятизіркових готелях в Україні та за кордоном.

Також повідомлялося, коли саме варто їхати за тихим відпочинком у Карпати.

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