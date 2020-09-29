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Качели, пещеры и тоннели: "секретные" локации Карпат, о которых не знают туристы

Автор: Ольга Маджумдар

Малолюдные места Украинских Карпат, которые стоит увидеть

Осень – идеальное время для того, чтобы отправиться в Карпаты для небольшого путешествия. Несмотря на популярность региона у туристов, здесь хватает скрытых от людских глаз "жемчужин", которые стоит посетить в одиночку.

Тревел-блогеры Оля Манько и Максим Узол поделились с РБК-Украина своим маршрутом Карпатами и рассказали про секретные места, куда не доезжают толпы туристов.

"В Карпатах хочется уединиться, и мы старались найти такие места, куда доходит минимум туристов, но эти места определенно заслуживают внимания", - говорит Оля.

Фото: Макс и Оля (Узол и Манько)

Секретная карпатская качель

Самые высокие качели в Карпатах находится на высоте 857 метров над уровнем моря. С нее открывается ошеломляющий вид на горы, лес и долину внизу. На склонах горы рядом с качелями можно увидеть пасущееся стадо коров, а на вершине – маленькую часовенку и одинокое дерево.

"Чтобы найти геолокацию этого места, мы списывались с местными жителями в соцсетях, и один парень нам таки сдал точку", - делится Макс.

Видео: Блогеры поделились "секретным" маршрутом по Карпатам (Youtube.com/Узол і Манько)

Качели местные жители установили на горе Сыглин возле Космача. Ее "фишка" в том, что она расположена на горе с невероятно красивым видом на горы.

"Ещё один огромный "плюс" в том, что место пока секретное, и про него мало кто знает. Ну и идти на гору надо два километра, это занимает минут сорок или час. Поэтому не все готовы на такое приключение", - рассказывает о преимуществах бесплатного аттракциона блогер.

Поднимаясь к достопримечательности, в лесу на склоне горы попадаются поросшие мхом огромные каменные брылы, в расщелинах которых растут ели. Несмотря на кажущуюся дикость природы, к вершине горы ведут хорошо проторенные тропы.

Водопад "с картинки"

Очень живописное место на Косовщине - Лужковский водопад возле села Великий Рожин. Высота его 14 метров, и выглядит очень живописно – как на открытках. Прозрачнейший горный ручей течет вниз по слоеной скалистой породе в окружении буйной зелени – цветов, кустарников и деревьев.

Фото: Живописный водопад (Узол и Малько)

"К водопаду ведёт 7 километров не очень хорошей дороги, поэтому и доезжает сюда не так много туристов. Возле водопада есть столик, где можно сделать пикник", - делятся деталями путешествия блогеры.

Пещера с тоннелями

Пещера Довбуша возле Шешор. В Карпатах можно встретить много скал или пещер, названых в честь Довбуша. Одно из таких мест - это пещера Довбуша возле села Шешоры. В пещере есть 2 туннеля: один – длиной в 7 метров, а другой - 27 метров.

"Есть версия, что в этом месте планировалось грандиозное подземное сооружение, предназначенное для укрытия. Но его не достроили. Дорогой к пещере понимаешь, почему выбрали именно это место для укрытия", - интригует Макс.

Тропинка к пещере идёт через реку и скалистые берега, поэтому добираются к интересному месту преимущественно экстремалы.

"Если вы захотите посетить пещеру, рекомендуем взять с собой фонарики, так как внутри темно. Обязательно также надо взять непромокаемую обувь - туннели пещеры подтапливает, и местами воды - по косточки", - советует путешественник.

Фото: Мосты-виадуки в Ворохте (Узол и Манько)

Австрийские мосты

Мосты-виадуки стоит посетить в Ворохте. Два арочных моста построены еще австрийцами. Один - над автомобильной дорогой, второй над рекой Прут.

"Они притягивают туристов своей красотой и масштабом. А ещё один из них - над рекой - считается одним из старейших, самых длинных каменных арочных мостов Европы. Этот мост очень длинный - 130 метров", - восхищается Оля.
Он находится на изгибе железной дороги и над широким руслом реки. Самая широкая арка у моста - 65 метров.

"Есть легенда, что во время второй мировой через эту арку пролетел военный самолет. Сейчас мост не действующий: на него можно выбраться и сделать невероятные кадры", - рекомендуют знатоки красивых мест.

Фото: Сыроварня возле села Шешоры (Узол и Манько)

Сыроварня на горе

Сыроварню Росохату можно найти возле села Шешоры. Это еще одно малолюдное место на горе з фантастической панорамой. В сыроварне делают настоящие карпатские сыры.

"Место очень колоритное, как и сыровары, которые с удовольствием раскрывают все секреты сыроварения и угощают сырами. Кстати, цена на все виды сыров (а их тут три: вурда, буц, брынза) - 100 гривен за килограмм", - рассказывают Оля и Макс.

Они добавляют, что сыровары выходят на гору вместе с коровами вначале весны, а спускаются осенью, когда начинает холодать, и коровам не на чем пастись. Поэтому, прежде чем подниматься на гору, стоит позвонить в сыроварню и уточнить, работают ли они в это время.

Лабиринт из кукурузы и улиточные гонки

Еще одно из необычных для Карпат развлечений - улиточная ферма в селе Подгайчики возле Коломыи. Открылась она только этим летом, поэтому место это еще малоизвестное.

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"На экскурсии можно узнать интересные факты про улиток. Например, что они не видят, не издают звуков и ничего не слышит, но зато у них 15 тысяч зубов, которые располагаются по всей ножке", - удивляется Оля.

Фото: Дегустация улиток (Узол и Манько)

На территории фермы обустроена детская зона с развлечениями в кантри-стиле, есть ринг для улиточных гонок и огромный лабиринт в поле кукурузы, который будет интересным и для взрослых. Также на ферме проводят экскурсии с дегустацией – можно попробовать 6 видов улиток.

Красотой Карпат можно любоваться в любое время года, но самый спокойный и насыщенный красками сезон – безусловно, осень. Отправившись по маршруту малолюдных мест, можно вернуться домой с ворохом ярких впечатлений и открытий.

Напомним, мы писали, когда лучше ехать за тихим отдыхом в Карпаты.

Также мы рассказывали, сколько стоит отпуск в отелях в окружении Карпатских гор.

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