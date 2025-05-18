Как не влететь "в копейку" во время путешествия: 12 самых странных штрафов в Европе

Планируете летнее путешествие в Европу? Будьте осторожны, потому что это не только время путешествий, но и усиленного контроля и строгих штрафов. Незнание местных правил может обойтись вам в сотни или даже тысячи евро.
О каких самых неожиданных штрафах в Европе стоит знать перед поездкой, рассказывает РБК-Украина.
Летний сезон - пик туристических путешествий по Европе. В то же время это период, когда местные власти усиливают контроль за соблюдением правил, особенно в курортных регионах.
Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому стоит заранее узнать, за что именно туристов чаще всего штрафуют в странах ЕС.
В городах Италии, Испании или Хорватии запрещено появляться в купальниках за пределами пляжа. Также строго запрещено купаться в фонтанах. Штраф - от 100 до 500 евро.
Во многих туристических регионах Испании и Греции курение на пляжах запрещено. Нарушение этой нормы может стоить вам до 200 евро.
Во Франции, Португалии и других странах ЕС установлены четкие правила относительно тишины после 22:00. За нарушение - штраф до 300 евро.
В Париже, Берлине, Милане действуют так называемые "зеленые зоны", куда можно въезжать только на авто с низким уровнем выбросов. Если ваш автомобиль не соответствует требованиям - штраф до 150 евро.
В Германии или Швейцарии неправильная сортировка мусора или оставление его в неположенном месте может обойтись вам до 250 евро.
На некоторых пляжах Сардинии запрещено использовать большие полотенца, а еще - выносить песок, ракушки или камни - все для сохранения природы. Штраф - до 3000 евро.
В Турции строго запрещено вывозить старинные артефакты, обломки амфор, ракушки и камни с побережья - даже если вы нашли их самостоятельно.
Такие предметы считаются национальным достоянием. За нарушение - штраф или даже уголовная ответственность, включая арест.
В Албании некоторые живописные пляжи привлекают туристов своей "дикостью", однако установка палатки без разрешения на побережье или в охранной зоне может привести к штрафу от 50 до 150 евро. В некоторых регионах уже действуют локальные запреты на кемпинг.
В популярных курортных городах Турции, таких как Бодрум или Анталия, кормление уличных кошек или собак в публичных местах, особенно вблизи ресторанов и пляжей, может быть расценено как нарушение санитарных норм - в некоторых случаях это влечет за собой устное предупреждение или административный штраф.
В Латвии, Литве и Эстонии запрещено распивать алкогольные напитки на улицах, в парках, на пляжах и даже на скамейках возле жилых домов. Нарушение карается штрафом от 20 до 100 евро, в зависимости от города и обстоятельств.
Во многих городах Испании запрещено мыть автомобиль на улице или во дворе многоквартирного дома. Нарушение может стоить до 3000 евро, особенно если вода загрязняет окружающую среду.
Остановились на автобане, потому что закончилось топливо? В Германии это считается халатностью и наказывается штрафом до 70 евро, потому что создает опасность для других водителей.
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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Visit Europe, The Local, SchengenVisaInfo, Spain.info, Your Europe.