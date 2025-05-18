Как не влететь "в копейку" во время путешествия: 12 самых странных штрафов в Европе

Планируете летнее путешествие в Европу? Будьте осторожны, потому что это не только время путешествий, но и усиленного контроля и строгих штрафов. Незнание местных правил может обойтись вам в сотни или даже тысячи евро.

О каких самых неожиданных штрафах в Европе стоит знать перед поездкой, рассказывает РБК-Украина.

Летний сезон - пик туристических путешествий по Европе. В то же время это период, когда местные власти усиливают контроль за соблюдением правил, особенно в курортных регионах.

Незнание законов не освобождает от ответственности, поэтому стоит заранее узнать, за что именно туристов чаще всего штрафуют в странах ЕС.

Купание или пребывание в купальнике вне пляжа

В городах Италии, Испании или Хорватии запрещено появляться в купальниках за пределами пляжа. Также строго запрещено купаться в фонтанах. Штраф - от 100 до 500 евро.

Курение на пляже

Во многих туристических регионах Испании и Греции курение на пляжах запрещено. Нарушение этой нормы может стоить вам до 200 евро.

Шум в вечернее и ночное время

Во Франции, Португалии и других странах ЕС установлены четкие правила относительно тишины после 22:00. За нарушение - штраф до 300 евро.

Въезд в зоны с ограниченным движением

В Париже, Берлине, Милане действуют так называемые "зеленые зоны", куда можно въезжать только на авто с низким уровнем выбросов. Если ваш автомобиль не соответствует требованиям - штраф до 150 евро.

Мусор в неправильном контейнере

В Германии или Швейцарии неправильная сортировка мусора или оставление его в неположенном месте может обойтись вам до 250 евро.

Нарушение экологических норм на пляжах

На некоторых пляжах Сардинии запрещено использовать большие полотенца, а еще - выносить песок, ракушки или камни - все для сохранения природы. Штраф - до 3000 евро.

Вывоз природных сувениров

В Турции строго запрещено вывозить старинные артефакты, обломки амфор, ракушки и камни с побережья - даже если вы нашли их самостоятельно.

Такие предметы считаются национальным достоянием. За нарушение - штраф или даже уголовная ответственность, включая арест.

Палатка на диком пляже - табу

В Албании некоторые живописные пляжи привлекают туристов своей "дикостью", однако установка палатки без разрешения на побережье или в охранной зоне может привести к штрафу от 50 до 150 евро. В некоторых регионах уже действуют локальные запреты на кемпинг.

Кормление уличных животных

В популярных курортных городах Турции, таких как Бодрум или Анталия, кормление уличных кошек или собак в публичных местах, особенно вблизи ресторанов и пляжей, может быть расценено как нарушение санитарных норм - в некоторых случаях это влечет за собой устное предупреждение или административный штраф.

Алкоголь в общественных местах - под запретом

В Латвии, Литве и Эстонии запрещено распивать алкогольные напитки на улицах, в парках, на пляжах и даже на скамейках возле жилых домов. Нарушение карается штрафом от 20 до 100 евро, в зависимости от города и обстоятельств.

Мытье авто самостоятельно на улице

Во многих городах Испании запрещено мыть автомобиль на улице или во дворе многоквартирного дома. Нарушение может стоить до 3000 евро, особенно если вода загрязняет окружающую среду.

Пустой бак на автобане

Остановились на автобане, потому что закончилось топливо? В Германии это считается халатностью и наказывается штрафом до 70 евро, потому что создает опасность для других водителей.

Советы туристам:

Всегда проверяйте законы страны, в которую планируете путешествовать

То, что вам кажется привычным в родной стране - в чужой может быть под запретом

Незнание закона страны, в которой вы турист - не освободит вас от наказания

Всегда имейте при себе номера телефонов посольства или консульства Украины

Законы, которые вам могут казаться абсурдными, могут быть вполне реальными в другой стране

Во время путешествия держите при себе несколько сотен евро - на любой случай

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Для написания этого материала были использованы следующие источники: Visit Europe, The Local, SchengenVisaInfo, Spain.info, Your Europe.