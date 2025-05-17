Скрывает много тайн Украины: почему стоит хотя бы раз в жизни увидеть Аккерманскую крепость

Почему стоит увидеть Аккерманскую крепость хотя бы раз в жизни (фото: Википедия)

Аккерманская крепость - это не просто старинное сооружение, а настоящий хранитель истории, который стоит на страже уже несколько веков. Именно здесь чувствуется могучая сила времени и непобедимый дух украинской истории.

Где находится Аккерманская крепость и как туда попасть, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mandria.ua

На берегу живописного Днестровского лимана возвышается одна из крупнейших и старейших крепостей Украины - Аккерманская.

Это величественное оборонительное сооружение, расположенное в городе Белгород-Днестровский Одесской области, поражает своими масштабами и многовековой историей, которая достигает XIII века.

Вид Днестровского лимана (фото: Википедия)

Крепость была возведена на руинах древнего античного города Тира и на протяжении веков совершенствовалась под властью генуэзцев, литовцев и турок.

Каждая эпоха оставила свой уникальный след в архитектуре крепости - мощные стены длиной более 2,5 километра, окружающие площадь более 9 гектаров, 34 башни, 12 ворот, а также остатки цитадели, храмов и жилых домов.

Оборонительные стены толщиной от 1,5 до 5 метров и высотой до 15 метров делают крепость настоящей неприступной твердыней.

С северной стороны она практически прилегает к водам Днестровского лимана, а с трех других сторон ее окружает глубокий ров.

Это не просто крепость - это целый город в городе, что свидетельствует о величии и стратегическом значении Аккермана в прошлом.

Вход в крепость (фото: Википедия)

Аккерманская крепость - популярное туристическое место, которое привлекает не только историков и архитекторов, но и любителей приключений.

Здесь часто проводятся фестивали, рыцарские турниры, а уникальная атмосфера крепости неоднократно становилась декорацией для известных кинокартин, среди которых "Д'Артаньян и три мушкетера", "Ярослав Мудрый" и "Тарас Бульба".

Путешественникам советуют посещать крепость утром или вечером, когда жара менее ощутима. Обязательный пункт программы - подъем на одну из башен, откуда открывается захватывающая панорама Днестровского лимана.

Удобная обувь и фотоаппарат станут лучшими спутниками для исследования ее стен и живописных пейзажей.

Аккерманская крепость ночью (фото: Википедия)

По легенде, в одной из башен Аккерманской крепости до сих пор спрятаны сокровища турецкого султана, что придает месту еще большей загадочности. Вход на территорию платный, а в специально оборудованном музее можно подробнее ознакомиться с историей этого уникального памятника.

Добраться до крепости легко - отсюда регулярно ходят автобусы из Одессы, Белгорода-Днестровского и других населенных пунктов. Аккерманская крепость - настоящая жемчужина украинской истории, которую стоит посетить каждому, кто ценит величие и богатство прошлого.

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