"До біса Росію". Світова індустрія туризму оголосила бойкот країні-агресору

Війна Росії проти України змушує весь світ крок за кроком ізолювати країну-агресора: від професійного спорту до Голлівуду, брендів одягу, харчування та автомобілів, - всі бойкотують Росію у відповідь на її вторгнення в Україну. Туристичний сектор теж починає діяти.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на CNN.

Круїзні компанії, туроператори і різні галузеві організації оголосили про плани скасувати заплановані тури по Росії, а також обмежити участь російських компаній в їх ділових відносинах. Також країни вводять заборони на доступ російських літаків у свій повітряний простір.

Багато видатних туристичних визначних пам'яток і пам'яток у світі засяяли жовтим і синім кольорами українського прапора, що додало імпульсу масовим протестам по всьому світу. Великий туристичний бренд - платформа бронювання Kayak - додав національні кольори України до свого цифрового логотипу.

Як такі кроки вплинуть на туристичний сектор Росії, ще точно невідомо. Однак на даний момент деякі лідери галузі кажуть, що єдина світова позиція щодо підтримки України матиме вирішальне значення.

"Більшість туристичних корпорацій, включаючи нашу, бачать нашу місію в тому, щоб бути глобальними послами культури", - сказала CNN Travel президент і головний виконавчий директор Global DMC Partners, мережі незалежних компаній з управління туристичними напрямками Кетрін Шоле.

"Сьогодні, як ніколи, наша роль полягає в тому, щоб захищати те, що нас об'єднує. А не те, що нас розділяє", - зазначила вона.

"До біса Росію, навіщо везти туди людей?". Компанії видаляють туристичні програми зі своїх сайтів

Відомий автор путівників Рік Стівс був одним з перших публічних людей галузі, хто поділився новинами про скасування своєю компанією Rick Steves' Europe всіх поїздок із зупинкою в Росії.

Стівс оголосив про це рішення в блозі від 24 лютого з заголовком "Більше ніяких друзів". Він написав: "Наша місія в RSE полягає в тому, щоб допомогти американцям краще пізнати та зрозуміти наших сусідів через подорожі. Але коли ми привозимо мандрівників в іншу країну, ми також привозимо їх долари — долари, які підтримують путінську агресію".

Фото: Західні туристичні компанії виключають Росію зі списку маршрутів і підтримують Україну (unsplash.com)

Інший відомий туристичний провайдер, компанія G Adventures з Торонто, пішла ще далі. Крім скасування турів із зупинками в Росії, оператор пригодницьких подорожей відмовився приймати замовлення від російських туристичних агентств або громадян Росії в якості клієнтів, заявив CNN Travel засновник G Adventures Брюс Пун Тип. У 2019 році у G Adventures було більше десятка поїздок із зупинками в Росії. Всі подібні пропозиції із сайту компанії тепер видалені.

Базована в Осло пошукова платформа преміум-подорожей BusinessClass.com також оголосила про зупинку всіх бронювань і контенту з Росії зі свого сайту.

Генеральний директор Джейсон Экофф закликає до цього кроку своїх колег по галузі.

"Тепер я закликаю всі туристичні компанії світу приєднатися до нас, виключивши все, що пов'язано з Росією, поки це жахливе, нічим не спровоковане вторгнення не припиниться", — написав Екофф в пості на LinkedIn.

Аналогічні кроки роблять і інші оператори. Чарльз Невілл, директор з маркетингу американського постачальника індивідуальних турів за кількома напрямками в Східній Європі JayWay Travel більше не просуває і не бронює поїздки в Росію.

"У нас є колега в Україні і місцеві туроператори там, з якими це відбувається прямо зараз. І, вибачте за вислів, до біса Росію! Навіщо нам відправляти туди людей? Адже мало хто відправляє людей в Північну Корею", — сказав Невілл.

Світові круїзні компанії змінюють маршрути лайнерів

Круїзні оператори були одними з перших туристичних компаній, які оголосили про зміну маршрутів із зупинками в Росії.

Royal Caribbean International, якій належать Royal Caribbean, Celebrity і Silversea, однією з перших опублікувала заяву про скасування своїх маршрутів із зупинками в Росії.

Фото: Світові круїзні компанії відмовляються заводити лайнери в російські порти (unsplash.com)

Серед ключових гравців:

Norwegian Cruise Line Holdings;

Viking;

материнська компанія дев'яти круїзних ліній Carnival Corporation;

Atlas Ocean Voyages;

MSC;

бутік-бренд Sea Cloud.

Багато маршрутів включали Санкт-Петербург. Це місто, за даними Ради з туризму, у 2019 році відвідало близько 10 мільйонів чоловік.

Зміна маршрутів, щоб уникнути поганої погоди або пунктів призначення, де спалахнув конфлікт - не рідкість в круїзній індустрії. Однак цього разу великі круїзні компанії відмовляються від турів до Росії через агресію і війну проти України.

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