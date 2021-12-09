Відомий курорт Драгобрат починає гірськолижний сезон: ціни та правила відвідування

Як можна потрапити на гірськолижні курорти під час пандемії цього року
10 грудня 2021 року гірськолижний курорт Драгобрат відкриває цьогорічний сезон катання 2021-2022, пише Travels in UA у Facebook.
Так, вже цими вихідними для гостей будуть доступні:
Від 13 грудня, працюватимуть бугелі — (60 грн/підйом). Також туристи можуть замовити трансфер із Ясіні на полонину за традиційним маршрутом на позашляховиках. Вартість становить від 200 грн.
Драгобрат — один з найпопулярніших гірськолижних курортів Українських Карпат, розташований у масиві Свидовець. Долина розташовна на висоті 1400 метрів поблизу селища Ясіня та підніжжя гори Стіг.
Цього року гірськолижні курорти України прийматимуть гостей лише за наявності COVID-сертифікату. Так, при поселенні в гірськолижний готель, необхідно мати з собою один з таких документів:
В наявності є квитки на потяги з Києва, Одеси, Миколаєва, Харкова та Львова до станції Ясіня. Далі мандрівникам потрібно замовити послугу трансферу до Драгобрату з Ясіня (тривалість доїзду займає приблизно 40 хвилин.
Фото: Схема трас курорту Драгобрат (drago-brat.com)
Всі поїзди їдуть зі сполученням через Львів та Івано-Франківськ:
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