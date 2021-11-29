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Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимку

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Понеділок 29 листопада 2021 13:55
Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимку Фото: Замок Радомисль (facebook.com/zhtic)
Автор: Ольга Маджумдар

Туристам радять відвідати Бердичів і Древлянський парк

Подорожі на вихідних - один з кращих способів додати яскравих вражень в зимові дні. Не обов'язково вирушати в далеку дорогу - в годині-двох їзди від столиці вистачає цікавих локацій.

Наприклад, на Житомирщині екскурсії до історичних пам'яток і природних локацій можна поєднати з гастротуризмом. П'ять найцікавіших туристичних мысць назвали в Житомирському обласному туристичному центрі у Facebook.

"Житомирщині є що запропонувати туристу, адже новорічні та різдвяні свята оповиті романтичною атмосферою, і на Поліссі завжди вміли їх святкувати", - зазначають у центрі.

В які локації регіону туристів запрошують спланувати вікенд взимку - в матеріалі РБК-Україна.

1. Замок-музей Радомисль - "новорічне царство"

Замок взимку має особливий шарм, заворожує і привертає увагу вже не тільки архітектурою, а й святковим "вбранням". Тут можна забронювати номер і відчути себе королем в новорічному царстві, описують атмосферу в центрі.

Це один з найкрасивіших замків, який став туристичною локацією. Його збудував у 1612 році Єлисей Плетенецький, архімандрит Києво-Печерської Лаври. Тоді в будівлях розташовувалася "папірня" - майстерня з виробництва паперу для друку книг. На папері цієї "фабрики" був надрукований перший у Києві "Часослов" (1616 рік). На той час папірня була єдиним в Центральній Україні підприємством з виробництва листів для друкарства – їх виготовляли з льону, конопель та кропиви.

Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимкуФото: Музей ікони в замку Радомисль (wikipedia.org)

Хоча папірня була знищена в 17 столітті, папери її виробництва вистачило на друк книг ще майже на сотню років. В кінці 19 століття колишню папірню перебудували в млин, який працював і в радянські часи.

У 2007 році замок викупили і почали реконструкцію. Зараз там створено історико-культурний комплекс "Радомисль", в замку облаштовано музей домашньої ікони з колекцією з понад 5 тисяч стародавніх ікон. Також є майстерня з виготовлення паперу за старовинною технологією. Тут після майстер-класів гості можуть отримати аркуші паперу з гербом Радомисля на водяних знаках.

Пообідати можна в трапезній, а переночувати – в стилізованих під старовину кімнатах замку, в яких багато років тому спали ченці.

2. Бердичів - місто зі старовинним шармом

Місто не втрачає свого шарму ніколи, а взимку взагалі перетворюється на казкове містечко Снігової королеви, звертають увагу туристів.

"Відвідайте тут монастир Босих Кармелітів, прогуляйтеся по міській площі, випийте глінтвейн під ялинкою і завершіть прогулянку по розповіді про неймовірну історію кохання", - радять мандрівникам.

Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимку

Фото: Костел Кармелітів Босих (wikipedia.org)

До слова, саме в Бердичеві вінчалися фрацузький письменник Оноре де Бальзак і Евеліна Ганська, і грав молодий Шопен. У місті є також кілька цікавих музеїв. Наприклад, Музей єврейства з купою цікавої інформації (Бердичів вважався найбільш єврейським містом в Російській імперії і називався "Волинським Єрусалимом") і музей Джозефа Конрада – відомого польського письменника. Також - історичний музей на території монастия Босих Кармелітів.

Та й просто прогулятися по вуличках і "єврейським двориках" міста і продегустувати продукцію місцевого пивзаводу – достатньо, щоб відчути атмосферу старовини міста.

3. Житомир - "космічна подорож"

Взимку місто прикрашають в гірлянди, іграшки, на площах і вулицях літає аромат глінтвейну і карамелі.

Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимкуФото: Підвісний міст в Житомирі (zhzh.info)

Туристам радять відвідати:

  • музей космонавтики, присвячений Сергію Корольову з макетами та оригіналами космічного обладнання;
  • здійснити прогулянку по найдовшому підвісному мосту в Україні;
  • зігрітися кавою прямо у водонапірній вежі з минулого - старовинному символі міста з червоної цегли.

Також в Житомирі варто відвідати величні собори, костел, лютеранську кірху, побачити унікальний гострокутний "плаский будинок" і пишний особняк Філіпова з 19 століття.

4. Унікальні пам'ятки на річці Тетерів

У селі Дениші в Тетерівській громаді знаходиться гранітна прямовисна скеля, яка використовується для скелелазіння. Висота скель там досягає 25 метрів.

Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимкуФото: Руїни садиби Терещенка (wikipedia.org)

"Влітку це місце славиться і можливостями для спортивного туризму, а взимку це спокійна і спокійна екскурсія для душі. Почути чудеса Тригорського монастиря, побачити залишки величної цукрової імперії Терещенка та обговорити плани на наступний рік в теплій садибі за чимось зігріваючим, споглядаючи неймовірної краси природу з вікна", - описують відпочинок для туристів в Денишах.

Поруч знаходяться руїни замку магнатів Терещенко з багатою історією – до наших днів збереглася вежа, частина стін із ліпниною. У цьому місці можна відчути дух дореволюційного життя. Колись поруч у парку були розбиті теплиці для екзотичних фруктів.

А Тригорський монастир на річці Тетерів 16 століття, який радять відвідати на маршруті - діюча обитель з чудотворною іконою, мощами й дивовижними фресками.

5. Коростень - мальовничі локації з давньою історією

У Коростені на берегах річки Уж знаходиться Древлянський природний парк. За красою його порівнюють з "Софіївкою" в Умані.

Відео: Пам'ятки Коростеня (YouTube / Tour de Ukraine)

У локації давня історія - в 10 столітті княгиня Ольга спалила місто як помсту за вбивство її чоловіка князя Ігоря. До цього часу в Іскоростені знаходилася столиця древніх племен древлян.

Зараз у парку встановлені пам'ятники княгині Ользі, древлянському князю Малу, князю Володимиру, богатирю Добрині Микитовичу. У парку є природна локація - "Ольгина купальня".

У парку знаходиться підземне оборонне містечко Другої світової війни. Воно було і залишається автономним, виходи з укриття знаходяться в різних частинах міста. Зараз багатоповерхові підземелля засекречені, але для туристів відкрито один поверх.

Новорічна казка та атмосфера минулого: п'ять захопливих локацій, які розкриють красу Житомирщини взимкуФото: "Купальні Ольги" в Коростені (wikipedia.org)

А про сучасність у парку нагадує також пам'ятник деруну. Саме цей кулінарний символ Полісся і радять спробувати туристам під час відвідування Коростеня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Ворохті придумали захопливі маршрути до вершин засніжених гір.

Також стало відомо, що в Україні запускають поїзд в Буковель через 12 областей.

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