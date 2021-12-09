Известный курорт Драгобрат начинает горнолыжный сезон: цены и правила посещения

Как можно попасть на горнолыжные курорты во время пандемии в этом году
С 10 декабря 2021 года горнолыжный курорт Драгобрат открывает новый сезон катания 2021-2022, пишет Travels in UA в Facebook.
Так, уже в эти выходные для гостей будут доступны:
С 13 декабря, будут работать бугели — (60 грн/подъем). Также туристы могут заказать трансфер из Ясини на полонину по традиционному маршруту на внедорожниках. Стоимость составляет от 200 грн.
Драгобрат — один из самых популярных горнолыжных курортов Украинских Карпат, расположенный в массиве Свидовец. Долина расположена на высоте 1400 метров вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стог.
В этом году горнолыжные курорты Украины будут принимать гостей только при наличии COVID-сертификата. Так, при поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из следующих документов:
В наличии есть билеты на поезда из Киева, Одессы, Николаева, Харькова и Львова до станции Ясиня. Далее путешественникам нужно заказать услугу трансфера до Драгобрата из Ясиня (продолжительность проезда занимает примерно 40 минут.
Фото: Схема трасс курорта Драгобрат (drago-brat.com)
Все поезда едут с сообщением через Львов и Ивано-Франковск:
Напомним, ранее мы писали, останутся ли украинцы без отдыха на горнолыжных курортах Болгарии этой зимой.
Также сообщалось, что посмотреть на Житомирщине зимой.