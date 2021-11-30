Скупчення людей та великі черги. Що відбувається з чартерними рейсами в аеропортах Єгипту

Туристам розповіли, як обійти чергу при реєстрації на рейс

Туризм в Єгипті б'є рекорди - днями на два найпопулярніших курорти Червоного моря прибув 161 літак тільки за одну добу. Фотографії натовпів в аеропорту опублікували в соцмережах.

"Туризм повертається до Єгипту на повну потужність. 161 туристичний літак прибув в міста Хургада і Шарм-ель-Шейх за останню добу", - підписав свої знімки 28 листопада єгипетський журналіст Мохамед Алаа Елнахал у тематичній групі в Facebook.

Тим часом користувачі поділилися обуренням про те, як організована робота аеропортів після збільшення турпотоку в останні місяці. Серед основних претензій - скупчення людей, прискіпливий огляд речей і повільна реєстрація на рейс.

Що відбувається в Єгипті і які поради щодо прискорення реєстрації в аеропортах дають експерти – в матеріалі РБК-Україна.

Яка ситуація на курортах Єгипту: куди комфортніше летіти українцям

З 22 жовтня в Єгипті дозволили 100% заповнюваність готельних номерів. До цього об'єктам розміщення дозволялося заселяти тільки 70% кімнат.

Розширення бази готельних номерів виявилося актуальним заходом - з відновленням чартерних рейсів з Росії курорти Шарм-ель-Шейха і Хургади заповнені відпочивальниками практично "вщент".

Фото: Черги в аеропорту Шарм-ель-Шейха (facebook.com/Mohamed Alaa Elnahal)

Українські турагенти зіткнулися з ситуацією овербукінгу - коли туристів приїжджає більше, ніж можна знайти доступних номерів у готелях. Більшість популярних закладів з якісним сервісом- "на стопі", коли навіть забронювати кімнату неможливо через повну зайнятість готелю.

При цьому в аеропортах спостерігається "аншлаг", і багато туроператорів стали привозити туристів в аеропорт за 4 години до вильоту додому. При цьому під постом єгиптянина українці діляться враженнями від роботи аеропортів: в одні дні вони стикаються з ситуаціями, коли на весь "натовп" пасажирів працюють тільки дві стійки реєстрації й черга тягнеться три години. В інші дні - пасажирам вдається пройти на посадку за годину навіть без ретельного огляду речей і з великою перевагою багажу.

Багато туристів в пошуку місця в Єгипті, де менше росіян, вибирають курорт Марса-Алам. Туди з Росії так масово не летять відпочивальники і там готелі вільніші, зазначив раніше керівник туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

"Ціни там теж приємніші. Фактично - це острівець української свободи. На курорт Марса-Алам в листопаді є чартерні рейси у декількох туроператорів, і вирушити можна двічі на день", - підказав локацію фахівець.

Фото: Черги на реєстрацію в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Як пройти реєстрацію швидше: поради авіаексперта

Що робити, якщо турист приїхав в аеропорт і побачив величезну чергу на реєстрацію, і її не уникнути, адже необхідно здати багаж, розповів на своїй сторінці у Facebook авіаекперт Володимир Біленький.

"Ryanair та інші лоукостери, на те й лоукостери, щоб економити по максимуму. Тому якщо на 3-4 рейси приблизно в один час буде 3-4 стійки реєстрації, то це цілком нормально", - попереджає він.

Приблизно з такою ситуацією він зіткнувся в аеропорту Риму – на рейси лоукостера були відкриті три стійки реєстрації - до кожної понад 400 осіб в черзі. До вильоту залишалася 1 година 10 хвилин. Володимир Біленький поділився лайфхаками, як зміг потрапити на рейс вчасно.

"Перше і найпростіше - не брати з собою багаж, тоді можна після онлайн реєстрації з вашим посадковим відразу йти на контроль безпеки. Якщо ви з багажем, і летите лоукостером, то приїжджати за 2,5 години на реєстрацію".

У Ryanair зазвичай не дуже хочуть розбирати скарги величезного потоку пасажирів, тому, якщо до якогось рейсу залишається хвилин 20, вони починають шукати в черзі пасажирів, хто летить за даним напрямком, зазначив експерт.

Фото: Реєстрація на рейс в аеропорту (РБК-Україна/Віталій Носач)

У випадку з Володимиром Біленьким так шукали пасажирів на Барі, вигукуючи зі стійки реєстрації "Барі, Барі".

"Ось тут важливо не розслаблятися і прямо йти туди, навіть якщо вам не на Барі, а в Одесу. Просто стаєте в цю нову чергу на Барі. Персонал на стійці реєстрації може зареєструвати на будь-який рейс, і ваше завдання дістатися неї".

Володимир Біленький став у чергу на Барі, на реєстрації віддав паспорти і сказав, що летить до Одеси.

"Трохи обурившись, дама на реєстрації зареєструвала наш багаж, і ми пішли на контроль безпеки. До речі, в Римі від стійки реєстрації до нашого гейта йти швидким кроком було хвилин 20 - і це без черг", - поділився досвідом фахівець.

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